Review ซีรีส์ : “Celebrity - คนเด่น คนดัง คนดับ” แฉยับ “สูตรโกง” ของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ขึ้นแท่นซีรีส์จอมแฉยับ สับวงการเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีจนติดอันดับท็อป 10 ของ Netflix ทั้งในไทยและอีก 52 ประเทศ ด้วยเนื้อหาที่น่าจะถูกอกถูกใจชาวโซเชียลและเข้ากับยุคสมัยอย่างมาก ในโมงยามที่โลกเต็มไปด้วยคอนเทนท์ครีเอเตอร์และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่กว่าจะได้มาซึ่งชื่อเสียง เงินทอง อำนาจ สิทธิพิเศษ และยอดไลก์ระดับ M (หลักล้าน) เบื้องหลังเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี อิจฉาริษยา ดราม่า และความน่ากลัวของเหล่าด้อม ที่พร้อมจะลุกขึ้นมาประกาศตัวเป็นศัตรูหากคนดังทำอะไรขัดใจ ยินดีต้อนรับสู่โลกของเหล่า “คนเด่น I คนดัง I คนดับ” ที่จะทำให้คุณถึงกับต้องอดหลับอดนอนในซีรีส์ ‘Celebrity’Celebrity เป็นผลงานซีรีส์ตัวตึงของ ‘คิมซอลกยู’ เจ้าของรางวัลผู้กำกับฯ ยอดเยี่ยมจาก Baeksang Arts Awards ครั้งที่ 57 จากซีรีส์เรื่อง Flower of Evil (ปี 2020) ที่กลับมาปีนี้เขาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ผู้ชมสนุกไปกับเรื่องราวสุดอื้อฉาวของเซเลบริตี้กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเบื้องหน้าที่แสนเจิดจรัสพร้อมไลฟ์สไตล์หรูกลับมีสูตรสำเร็จที่ทำให้ผู้หญิงธรรมดาๆ กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มียอดฟอลนับหมื่นคนจนถึงหลักแสนใน IGแต่เมื่อขุดคุ้ยถึงเรื่องราวในอดีตของแต่ละนาง รวมถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์ที่มีสาวกคอยติดตามในอินสตาแกรม พวกนางต่างมีด้านมืดที่ไม่อยากให้ใครล้วงลับตับแตก จึงเกาะกลุ่มกันเป็นแก๊งนางฟ้าทั้งที่จริง ๆ แล้วต่างคนต่างก็หมั่นไส้กันอยู่ในที และพร้อมจะเขี่ยทิ้งกันทันทีถ้ามีใครพลาดกระทั่งผู้หญิงธรรมดา ๆ คนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นจากการแอนตี้โซเชียลชื่อ ‘ซออารี’ (รับบทโดย พัคกยูยอง จากเรื่อง Sweet Home, It’s Okay to Not Be Okay) อดีตลูกคุณพ่อนักธุรกิจล้มละลายกลายเป็นชนชั้นกลาง ซออารีบังเอิญไปเจอเพื่อนเก่าสมัยมัธยมปลายที่กลายเป็นเซเลบฯ ตัวแม่ ‘โอมีฮเย’ (รับบทโดย จอนฮเยซอง) เจ้าของแบรนด์แฟชั่น ‘Luna Chic’ และเจ้าของภาพลักษณ์ “เพื่อนสาวที่แสนดี” นางเพิ่งมีคดีแฉลากไส้กับอีกหนึ่งตัวแม่แห่งวงการ ก่อนที่ซออารีจะช่วยกู้ชื่อเสียงให้โอมีฮเยดูแพงขึ้นมาอีกครั้ง ฝังกลบเซเลบฯ คู่ต่อสู้ไปตั้งแต่ตอนแรกนั่นล่ะเธอจ๋า ความเท่ของซออารีจึงกระแทกตา ‘ฮันจุนกยอง’ (รับบทโดย คินมินฮยอก) CEO หนุ่มหล่อแห่งเดอะ ฮิว คอสเมติก ทายาทเจเนอเรชั่น 3 ของกลุ่มแชโบลเข้าอย่างจัง เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทำให้ซออารีเป็นที่จับตามองของชาวโซเชียลในชั่วข้ามคืน รวมไปถึงคว้าใจฮันจุนกยองไปครองจนเขาเฝ้าติดตามมองเธอมาตั้งแต่นั้น และชายหนุ่มคนนี้ก็คอยปกป้องดูแลซออารีอยู่เสมอการได้เข้าร่วมแก๊งเพื่อนสาวกับโอมีฮเยทำให้ซออารีได้รู้จักกับขุมพลังอันเหลือเชื่อของเหล่าคนดัง ที่แค่หยิบจับอะไรก็ sold out ภายในไม่กี่ชั่วโมง พลิกชีวิตเซลล์ขายเครื่องสำอางให้มองเห็นช่องทางรวยในชั่วข้ามคืน ซออารีเริ่มจับสูตรโกงดังของสาว ๆ แก๊งนี้มาตั้งแต่นั้น ขณะเดียวกันพวกนางก็กีดกันและดูถูกเหยียบย่ำซออารีว่าเรานั้นมันคนละชั้น!!! ความมันจึงบังเกิดไปทั่วทั้งปฐพีกิมจิเพราะแค่เริ่มเรื่องมาซออารีก็ไลฟ์สดแฉเหล่าตัวแม่แห่งวงการ จนพวกนางนั่งไม่ติดเก้าอี้มีท่าทีเหมือนจะสิ้นสติ ทำเอาดิฉันถึงกับงงใส่เล่นใหญ่อะไรเบอร์นี้ ก่อนจะมาถึงบางอ้อตอนจบ Ep.1 ที่ซีรีส์เปิดประเด็นว่า ซออารีที่ไลฟ์อยู่น่ะ (ควร) ตายไปแล้วค่ะทุกคน!!หยุดความคิดไว้แค่นั้น เพราะนี่คือ ‘ซออารี’ ไม่ใช่ ‘แนนโน๊ะ’ จึงไม่มีเรื่องราวสยองขวัญหรือแฟนตาซีใด ๆ แต่เป็นเรื่องราวการแก้แค้นทำนอง The Glory เวอร์ชั่นตาต่อตา ฟันต่อฟัน อยากดังเดี๋ยวจัดให้ และเป็นอะไรที่ดูแล้วสะใจนางสามารถดึงเหล่าเซเลบฯ ตัวแม่ให้ร่วงจากบัลลังก์แล้วนางก็ไต่อันดับขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของวงการภายในเวลาอันรวดเร็ว เหยียบข้ามหัวพวกนางไปด้วยความสามารถและมันสมอง ภายใต้ความช่วยเหลือของพันธมิตรจอมขุดเจ้าของแอกหลุม _bbbfamous ที่คุ้ยอดีตของเซเลบฯ แก๊งนี้มาเป็นอาวุธให้ซออารีไว้ทิ่มแทงนั่นล่ะเบื้องหลังภาพลักษณ์นางฟ้า จริง ๆ แล้วคนหนึ่งเคยเป็นสาวนั่งดริงก์ที่ยังคงแอบขายตัวให้กับเหล่าเศรษฐี คนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายของก็อปเกรด A ส่วนอีกคนก็เป็นมือก็อปของแบรนด์เนมอันดับต้นแห่งวงการ พวกนางล้างภาพอื้อฉาวในอดีตจนกลายเป็นเซเลบฯ ตัวแม่ และแน่นอนว่า ลึก ๆ ในใจต่างก็แข่งขันริษยากันใช่น้อย ส่วนอีกคนก็เป็นลูกคุณหนูตัวจริงแต่โดนสปอยล์จนเสียคน เอะอะกรี๊ดๆๆ เหมือนองค์ลง และในวงการเซเลบฯ แก๊งนี้ก็มีวิธีคลายเครียดด้วยยาเสพติดจนเกิดคดีอื้อฉาวซีรีส์เปิดประเด็นด้วยสูตรโกงดังลำดับแรกคือ การทำตัวติดหนึบประหนึ่งแฝดอิน-จันกับเหล่าเซเลบฯ คอยร่วมเฟรมถ่ายภาพ คอยตามเป็นเหาฉลาม พอได้รับความสนใจใคร่รู้จากชาวโซเชียล สูตรโกงดังลำดับต่อไปก็ต้องมีอินสตาแกรมเก๋ ๆ ให้ตามติด มีชีวิตติดหรูดูลูกคุณหนู คบเพื่อนชนชั้นเดียวกัน ฝังกลบกำพืดให้มิด รวมถึงการติดแฮชแท็กที่ผู้กำกับฯ นำมาเล่นกันตอนเริ่มต้น Ep. เพื่อบอกเป็นนัย ๆ ว่า Ep. นี้จะขยี้เรื่องอะไรตลอด 12 ตอนเราจึงได้เห็นสูตรโกงดังพันธุ์ดุของซออารี ชนิดที่เราต้องยกให้เธอเป็นยอดหญิงที่ฆ่าไม่ตาย อย่าคิดว่านางจะล้มแล้วถอดใจเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาผงาดใส่และเปล่งประกายยิ่งกว่าเดิมเสียอีก เพราะนางน่ะของจริง ไม่จกตา นางมีเทสต์ในการแต่งตัวดี นางมีครีเอทีฟไอเดีย นางขายของเก่ง นางมีฝีปากคม และกล้าหาญยืนหนึ่งซีรีส์ Celebrity หรือชื่อไทย “คนเด่น I คนดัง I คนดับ” นับเป็นการเสียดสีสังคมของเซเลบฯ และอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างแสบ ๆ คัน ๆ แม้จะเกินจริงไปบ้างแต่ก็ทำให้เนื้อเรื่องสนุกสนานและเข้มข้นมากขึ้น เพราะโลกของเหล่าคนดังนั้นไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราเห็นกันในโซเชียลฯ และภายใต้หน้ากากของชีวิตเริดหรูอลังการ ใครเลยจะรู้ว่า พวกเขาต้องแลกมากับการสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตความจริงในเรื่องนี้จึงว่าด้วยความอิจฉาริษยา ชิงดีชิงเด่น ดูถูกเหยียดหยาม แบ่งชนชั้น แทงลับหลัง และกลุ่มผู้มีอิทธิพลในหลากหลายวงการ ที่เข้ามาร่วมปิดบังและหนุนหลังเหล่าเซเลบฯ ใช้วิธีสร้างกระแสกลบข่าวฉาว การสร้างภาพลักษณ์เพื่อยอดขายสินค้า การตลาดเบื้องหลังเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ และการปั่นหัวด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆถึงอย่างนั้น ซีรีส์ก็เปิดเผยให้เห็นโลกอีกด้านผ่านซออารี แม้เธอจะรู้สูตรโกงดังและสูตรสำเร็จของเซเลบฯ จนกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน แต่เธอก็ยืนหยัดในวงการนี้ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ แม้จะถูกกลั่นแกล้งด้วยวิธีสารพัด แต่ซออารีก็ลุกขึ้นยืนครั้งแล้วครั้งเล่า เธอจึงเป็นตัวแทนของผู้คนที่มีความฝันและคว้าโอกาสในชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจสุดท้ายแล้วซีรีส์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การจะเป็นคนเด่น คนดัง สร้างกันได้ในช่วงเวลาอันสั้น เช่นเดียวกับการเป็น ‘คนดับ’ ที่เมื่อเจิดจ้าเกินไปก็พร้อมจะถูกดับแสงในชั่วพริบตา เรื่องอย่างนี้ก็มีตัวอย่างในชีวิตจริงให้เห็นอยู่มิใช่หรือ? อ้อ! ดูจบ 12 ตอนแล้วคุณอาจจะเกิดอาการคันปากอยากเม้าท์กับเพื่อน ๆ ก็ไม่แปลกอะไร ก็เรื่องมันสนุกจะตายไป แถมยังทิ้งปมตอนท้ายที่อาจนำไปสู่การสร้างซีซั่น 2 ได้ไม่ยาก ชมซีรีส์ได้แล้ววันนี้ที่ NetflixRassarinhttps://mydramalist.com/https://www.hancinema.net/