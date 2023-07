เรื่องย่อซีรีส์จีน “หอดอกบัวลายมงคล | Mysterious Lotus Casebook” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Mysterious Lotus Casebookชื่อเรื่องจีน : 吉祥纹莲花楼 | Ji Xiang Wen Lian Hua Louชื่อเรื่องไทย : หอดอกบัวลายมงคลแนวซีรีส์ : กำลังภายใน, สืบสวนผู้กำกับ : กัวหู่ (Guo Hu) ผลงานกำกับซีรีส์ “อวลกลิ่นละอองรัก | Immortal Samsara” (2022), “ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต | One and Only” (2021) และ เริ่นไห่เถา (Ren Hai Tao) ผลงานกำกับซีรีส์ “ฮัวหรง ลิขิตรักเจ้าสาวโจรสลัด | The Romance Of Hua Rong” Season 2 (2022), “อวลกลิ่นละอองรัก | Immortal Samsara” (2022)ผู้เขียนบท : หลิวฟาง (Liu Fang) ยังไม่ปรากฏงานเขียนบทเรื่องอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้กำกับ ผลงานกำกับซีรีส์ “ฉู่ฉู่ มือชันสูตรฟ้าประทาน |The imperial coroner” (2021) และล่าสุดกำกับซีรีส์รีเมก “เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค 1 | Paladin Legend” (2023)ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง : หอดอกบัวลายมงคล (Auspicious Pattern Lotus House)ผู้ประพันธ์ : เถิงผิง (Teng Ping)จำนวนตอนออกอากาศ : 41 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 23 กรกฎาคม -รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI และ เว็บไซต์ iQ.com VIP : รับชมวันแรก 6 ตอน เริ่มจาก 07-23 ทุก วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 19:00 จะอัปเดต 2 ตอน ไม่ใช่ VIP : รับชม วันละ 2 ตอน ติดกัน 3 วัน เริ่มจาก 07-23 ทุกวัน 19:00 จะอัปเดต 1 ตอน• เฉิงอี้ รับบทเป็น หลี่เหลียนฮวา และ หลี่เซี่ยงอี๋• เจิงซุ่นซี รับบทเป็น ฟางตัวปิ้ง• เซียวซุ่นเหยา รับบทเป็น ตี๋เฟยเซิง• เฉินตูหลิง หรือ หลินหางจิ่ง รับบทเป็น เฉียววั่นเหมี่ยน• เฉินอี้หาน รับบทเป็น• หวังเฮ่อรั่น รับบทเป็นร่วมด้วยทว่าจากการนัดหมายต่อสู้ในศึกใหญ่กับ ตี๋เฟยเซิง (แสดงโดย เซียวซุ่นเหยา) ประมุขลัทธิมารพรรคจินยวน ที่ท้องทะเลตะวันออกครานั้น ทำให้ปรมาจารย์ทั้งสองหายตัวไปในคลื่นสีน้ำเงินที่กว้างใหญ่อย่างไร้ร่องรอย พรรคซื่อกู้ และ พรรคจินยวน ที่สูญเสียประมุขไปพร้อมๆ กัน ค่อย ๆ หายไปจากยุทธภพ เหลือเพียงตำนานให้ผู้คนเล่าขาน10 ปี ต่อมา หมอพเนจร หลี่เหลียนฮวา (รับบทโดย เฉิงอี้) ลากโรงหมอหอดอกบัว เดินทางรอนแรมไปทั่วยุทธภพเพื่อรักษาผู้คน ด้วยฝีมือรักษาโรคอันเก่งกาจ ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เลื่องลือ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเขาสามารถรักษาคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ จนได้รับฉายาว่า หมอเทวดา บุรุษสามัญผู้ที่แรกเริ่มเดิมทีไม่คิดอยากข้องเกี่ยวเข้าสู่โลกการต่อสู้ก็ได้เข้าสู่ยุทธภพด้วยเหตุนี้ขณะที่อีกฟากหนึ่ง ฟางตัวปิ้ง (รับบทโดย เจิงซุ่นซี) เด็กหนุ่มเลือดร้อนผู้ใฝ่ฝันที่จะเป็นวีรบุรุษ และต่อสู้เพื่อผดุงความยุติธรรม ตระหนักดีว่า หลี่เหลียนฮวา นั้น ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่ เขาถึงกับลั่นวาจาสาบานว่าจะค้นหาหลักฐานมายืนยันว่า ที่แท้หลี่เหลียนฮวาคนนี้ปลอมตัวเป็นหมอเทวดาผู้โด่งดังระหว่างนั้นเอง เป็น ตี๋เฟยเซิง ผู้ที่เห็นว่า หลี่เซียงอี๋ เป็นศัตรูคู่ต่อกรที่แข็งแกร่งเสมอกันมาโดยตลอด และหายตัวไป ก็ได้ปรากฏตัวในยุทธภพอีกครั้ง และจำได้ว่าหมอชนบทนักเดินทางรอนแรมผู้ต่ำต้อยอย่าง หลี่เหลียนฮวา ที่แท้คือ หลี่เซียงอี๋ แล้วเขาจะปล่อยมันไปอย่างง่ายดายได้อย่างไรภายหลังจากยุทธภพเกิดคดีฆาตกรรมปแปลกระหลาดต่างๆ ขึ้นมามากมาย พวกเขาทั้งสาม ได้ละความบาดหมางสร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นในระหว่างการไขคดีด้วยกัน ไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ และคำสาปแช่ง หลี่เหลียนฮวา และ ตี๋เฟยเซิง ซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียในยุทธภพอีกแล้ว ต่างก็ได้จุดประกายความหลงใหลในเพลงดาบอีกครั้ง ภายใต้แรงผลักดันจาก ฟางตัวปิ้ง เด็กหนุ่มผู้ซึ่งถือว่าความปลอดภัยของผู้คนในใต้หล้าเป็นความรับผิดชอบของตนเองจอมยุทธทั้งสามจับมือร่วมต่อสู้ด้วยกัน เพื่อไขคดีประหลาดในยุทธภพ และคืนความยุติธรรมและสันติภาพให้กับแผ่นดินเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพประกอบ : iQIYI official, weibo.com