Netflix เปิดนิยามใหม่ซีรีส์ “Behind Your Touch” โรแมนติกคอมเมดี้หักมุมเหนือธรรมชาติสุดฮา

ใจกลางของเรื่องนี้ อยู่ที่นักแสดงสาวผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีรอมคอมสุดเปี่ยมเสน่ห์อย่าง “ฮันจีมิน” (Han Ji-min) ที่มารับบทเป็น บงเยบุน สัตวแพทย์สาวผู้น่ารักในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง เธอยังมาพร้อมพรสวรรค์สุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร นั่นก็คือการมองเห็นอดีตของทั้งสัตว์ทั้งคนได้ เมื่อได้สัมผัสก้น!ก่อนตอนแรกจะเปิดฉายในวันที่ 12 สิงหาคม ตัวอย่างนี้ จะแง้มให้เราเห็นถึงความสามารถในการเล่นบทตลกของ ฮันจีมิน ผ่านการรับบทเป็นสัตวแพทย์สุดแหวกแนว ผู้มาพร้อมความสามารถใหม่ที่เพิ่งค้นพบ และใช้มันได้อย่างสนุกสนานและป่วนฮาไปพร้อมกันนักแสดงนำอีกคนในเรื่องนี้คือ “อีมินกี” (Lee Min-ki) ซึ่งมารับบทเป็น มุนจางยอล นักสืบอารมณ์ร้อนที่ถูกอัปเปหิให้มาทำงานในเมืองเล็กๆ แห่งนี้ เรื่องราวความรักโรแมนติกแหวกขนบเกิดขึ้น เมื่อจางยอลมองเห็นว่า ความสามารถเฉพาะตัวของเยบุน อาจกลายเป็นโอกาสทองที่ช่วยไขปัญหาอาชญากรรม และทวงคืนตำแหน่งที่ควรเป็นของเขาในกรุงโซล กลับคืนมาอีกครั้งขั้นกว่าของเรื่องราวหักมุมนี้ก็คือ การได้เห็น “ซูโฮ” (Suho) จากวงเคป๊อปสุดโด่งดังอย่าง EXO มารับบทเป็น ซอนอู หนุ่มพนักงานร้านสะดวกซื้อที่เยบุนหมายปอง“คิมซ็อกยุน” (Kim Seok-yoon) กลับมานั่งเก้าอี้ผู้กำกับอีกครั้ง หลังความสำเร็จของ “My Liberation Notes: ปล่อยใจสู่เสรี” โดยผสานหลากหลายแนวทาง การสร้างสรรค์ผลงานเข้าด้วยกันในซีรีส์เรื่อง สืบสัมผัส (Behind Your Touch) นี้ และพาผู้ชมออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวที่มีตั้งแต่คดีอาชญากรรมคดีเล็กๆ ในเมืองเล็ก ไปจนถึงคดีฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยม พร้อมผสานอารมณ์ขันเข้ากับเรื่องราวพลังพิเศษสุดมหัศจรรย์ของเยบุนได้อย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นผลงานสดใหม่ ในแนวคอมเมดี้ผสมเรื่องราวพลังจิต หรือที่เราขอเรียกว่า "คอมเมดี้แนวจิตวิทยา"ในงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อเร็วๆ นี้ เห็นได้ชัดว่าทีมนักแสดงมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันมาก ฮันจีมิน สรุปประสบการณ์ในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ไว้ว่า “การถ่ายทำ Behind Your Touch สนุกมากๆ เลยค่ะ มากองถ่ายทีไรก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ”ข้อมูลข่าว : netflixภาพประกอบ : เพจ jtbcdrama, hancinema.net