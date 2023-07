Netflix คอนเฟิร์มเอง “กงยู” และ “ซอฮยอนจิน” ร่วมแสดงนำ ในออริจินัลซีรีส์เรื่องใหม่ “The Trunk”

“The Trunk” สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทจัดหาคู่ NM ที่กำหนดชีวิตการแต่งงานตามสัญญากับคู่สมรสในแบบที่ต้องการ โปรเจ็กต์นี้จะดูแลโดย ผู้อำนวยการสร้าง และผู้กำกับ คิมกยูแท (Kim Gyoo-tae) จากผลงาน Our Blues, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, It's Okay, That's Love, และ The Crowned Clown เขียนบทโดย พัคอึนยอง (Park Eun-yeong) จากผลงาน Hwarang: The Poet Warrior Youthในเรื่อง ซอฮยอนจิน จะรับบทเป็น โนอินจี รองหัวหน้าของ NM ที่เลือกจะครองชีวิตโสด แม้ว่าอาชีพของเธอจะวนเวียนอยู่กับการแต่งงาน และ กงยู จะรับบทเป็น ฮันจองวอน โปรดิวเซอร์เพลงที่พบว่าตัวเองอยู่ในสัญญาการแต่งงานที่ไม่คาดคิดกับ อินจี หลังจากการแต่งงานครั้งแรกของเขาล้มเหลว วันหนึ่งเมื่อเขาพบหีบลึกลับในทะเลสาบ ความลับเบื้องหลังบริการจัดหาคู่ก็เริ่มถูกเปิดเผย“The Trunk” จะเป็นโปรเจ็กต์แรกที่ กงยู และ ซอฮยอนจิน ซึ่งปัจจุบันเป็นนักแสดงที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ต้นสังกัดเดียวกัน Management SOOP จะทำงานร่วมกันข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : Netflix, hancinema.net