เปิดวาร์ปสายรหัสหล่อ “สายรหัสสัตว์โลก”

กำลังสนุกสุดๆ สำหรับซีรีส์เรื่อง “ไดโนซอร์รัก” ของค่าย "Ultimate Troop" ที่กำลังออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 เวลา 22.45 น. ล่าสุดแฟนๆ ก็ได้เห็นความน่ารักของตัวละครเหล่านี้ผ่านการแสดงของน้องๆ แต่ละคนที่มารับบทบาทนั้นๆ บอกเลยว่างานดี๊ดีทำสาววายใจฟูไปตามๆ กัน วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักพวกเขามากขึ้นขอเปิดวาร์ปสายรหัสหล่อ ที่มีชื่อขึ้นต้นเป็นสัตว์ “สายรหัสสัตว์โลก” เอาเป็นว่าใครอยากรู้จักพวกเขามากยิ่งขึ้น ตามไปดูกดไลค์ให้กำลังแต่ละคนกันได้เลยค่า~สายรหัส คือระบบรุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัย แม้นักแสดงทั้งหมดจะอยู่ในรั้วเหลืองแดงธรรมศาสตร์กันทุกคน แต่เขาทั้งหมดกลับมารวมตัวกันเป็นสายรหัสและทุกคนล้วนมีชื่อเป็นสัตว์ ที่เรียกว่า “สายรหัสสัตว์โลก”IG : pepperpongpatTwitter : @pepperpongpatTikTok : @pepperpongpatไดโน พระเอกสุดคลั่งรักที่ตกหลุมรักกระต่ายตั้งแต่แรกพบ ซึ่งรับบทโดย “เปปเปอร์ พงศ์ภัทร์ อุณหพิพัฒพงศ์” เกิดวันที่ 15 มกราคม 2540 จบการศึกษาจากสถานบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ที่ University of Kent ประเทศอังกฤษ ดีกรีเชียร์ลีดเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 73เริ่มเขาสู่วงการบันเทิงโดยบทบาท สายฟ้า จากเรื่อง บรรยากาศ the series :Love Storm พายุรักโถมใจ ฝาแฝดของพระเอกที่หล่อโดนใจใครหลายๆคนด้วยบุคลิกหนุ่มไว้หนวดเคราเตะตา ทำให้ใครหลายๆจำเปปเปอร์ได้จนถึงทุกวันนี้ ก่อนที่ต่อมาจะได้ไปร่วมรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Remember Me ความรักเขียนด้วยความรัก กับบทบาท ภู พี่ชายแสนอบอุ่นที่คอยดูแลปกป้องน้องสาวพิการร่างกายไม่ให้ใครมาปั่นเรื่องความรัก และบทบาทล่าสุดที่ทุกคนรอคอยอย่าง ไดโน จากซีรีส์ ไดโนซอร์รัก 1 ในโปรเจคสายรหัสสัตว์โลก ที่ขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวแล้วเห็นพี่ไดโนเป็นคนกล้าพุ่งกล้าชนแทบไม่สนใจใครอย่างนี้ แต่ตัวหนุ่มเปปเปอร์เองแทบตรงข้ามกันเลย ตัวตนของเปปเปอร์เป็นคนที่อบอุ่น ชอบดูแลและเอาใจใส่คนรอบข้างเสมอ คอยช่วยเหลือเวลาเจอใครมีปัญหาหรือเห็นใครมีปัญหาก็จะเข้าไปช่วยเหลือทันที ดูแลเอาใจใส่เก่งเป็น Helper จนทุกคนต้องตกหลุมรักเขาจนอยากเป็นพริกไทยน้อยของเปปเปอร์แน่นอนIG : kongm_tTwitter : @kongm_tTikTok : @kongm_tรัก หนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักที่มักจะมองโลกในแง่ดี รับบทโดย “กะก้อง มนตรี ภัทรจิตร์ภิญโญ” เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2542 ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กะก้องเริ่มเป็นที่รู้จักจาก Viral Clip บนช่องทาง TikTok คลิปกินกุ้งเผาคนดูกว่า 2 ล้านวิว และภาพเด็กกินก๊วยจั๊บที่มีคนแชร์กว่า 2 พันแชร์ในเฟสบุ๊ค ด้วยแววตาที่สดใสของกะก้องทำให้กะก้องได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่อง Remember me ความรักเขียนด้วยความรัก บทบาท ดรีม เพื่อนในคลาสที่มีนิสัยใสซื่อและแอบชอบกอล์ฟในเรื่อง และด้วยแววตาน่าใสซื่อแบบนี้ก็ไปตรงบทบาทของ รัก ในซีรีส์เรื่องไดโนซอร์รัก ทำให้กะก้องขึ้นแท่นมาเป็นนายเอกเต็มตัว นอกจากนี้กะก้องยังได้ถูกรับเลือกเป็น 1 ใน 10 หนุ่ม GQ Men ประจำปี 2023 อีกด้วยกะก้อง เป็นคนที่รักในการกินมาก ทำให้เขามี Viral Clip บน TikTok ที่เกี่ยวข้องกับการกินค่อนข้างเยอะ บวกกับนิสัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตัวกะก้อง ไม่ว่าจะเป็นความขี้อ้อนที่สามารถทำให้ทุกคนเอ็นดูได้ หรือแม้แต่ความเงอะๆงะๆ ความไม่รู้ การพูดติดอ่างเล็กน้อยที่เป็นบุคลิกคล้ายเด็กน้อยก็ทำให้เหล่าคนดูต้องสมัครเป็นมัมหมีกะก้อง เป็นกระต่ายของกะก้องกันทุกคน ไม่เว้นแต่นักข่าวและพิธีกรชื่อดังอย่าง คุณโซล จาก Channel Youtube ช่อง SoSatSeoulSay ที่เอ็นดูกะก้องจนกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในเรื่องชื่อ เพราะเป็นตั้งชื่อจาก ก้อง เป็น กะก้อง โดยดูจากคาแรกเตอร์ขอกะ กะ กะ กะ กะก้อง ครับIG : aomstinTwitter : @Aomstin_TikTok : @aomstinเสือ หนุ่มสุดกวนและสร้างสีสันประจำเรื่อง รับบทโดย “ออมสติน ธกฤต ภัทรธนาวรกิจ” เกิดวันที่ เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2541 ชื่อวัยเด็กของออมคือ ออมสิน แต่ชื่อ ออมสติน นี้มีที่มาตอนเรียนมหาวิทยาลัยเพราะเขาจบการศึกษาปริญญาตรี 2 มหาวิทยาลัยควบ คณะวิศวกรรมศาสตร์เคมี โครงการ TEP มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ เพื่อนชาวต่างชาติเลยเรียกชื่อจากออมสิน จนกลายเป็น ออมสตินออมสติน ได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย มีได้งานถ่ายแบบและเคยเป็นผู้เข้าประกวด The Face Men Thailand Season 2 เรียนรู้งานในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มีโอกาสไปเล่นบทบาท เพื่อนของหนักแน่น ในซีรีส์เรื่อง Remember me ก่อนที่จะได้ขึ้นมาเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักในละคร บ้านโชคดี Season 2 ตอน คนบาปออนไลน์ และด้วยคาแรกเตอร์ความเป็นออมสตินก็ได้ถูกทาบทามให้มาเล่นบท เสือ ในซีรีส์เรื่องไดโนซอร์รัก นอกจากนี้ออมสตินยังมีผลงานที่ถ่ายทำเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ออนแอร์อีก รอติดตามชมกับบทบาทใหม่ๆของออมสตินกันได้เลยถ้าเรามอง เสือ เป็นคนกวน ขี้เล่น ออมสตินก็จะมีความคล้ายพี่เสือค่อนข้างเยอะ แถมมาด้วยความอบอุ่นที่ชอบใส่ใจคนรอบข้างด้วย ออมสตินเป็นคนเฮฮา ชอบเล่นมุข และชอบสร้างสีสันให้กับคนรอบข้าง แต่ในพาร์ทอบอุ่นก็จะเป็นอบอุ่น คอยเทคแคร์ดูแลคนรอบข้าง หรือในพาร์ทจริงจัง ออมสตินก็จะจริงจังขั้นสุดโดยเฉพาะบทบาทที่เขาจะได้รับเล่นในแต่ละเรื่อง จะคอยทำการบ้าน เรียนรู้ และปรับแก้ตามคำแนะนำของคนอื่นเสมอๆIG : moskrwTwitter : @moskrw7TikTok : @moskrwฉลาม หนุ่มสุดมึน ที่มีนิสัยง่วงตลอดเวลา รับบทโดย “มอส กิตติ์รวี เจียงธนาโรจน์” เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2545 ปัจจุบันอายุ 20 ปี กำลังศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอส เข้าสู่วงการจากการรับเชิญเล่นเรื่อง พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน ต่อมาก็มีงานถ่ายแบบและเข้าร่วมรายการ The BROTHERs School of Gentlemen ก่อนที่จะเข้าสู่ด้านการแสดงอย่างเต็มตัวด้วยบท ฉลาม ในซีรีส์เรื่องไดโนซอร์รัก นอกจากนี้มอสยังเป็น 1 ใน 10 หนุ่ม GQ Men ประจำปี 2023 อีกด้วยในบทบาทฉลาม จะเป็นคนที่ง่วงตลอดเวลา ผิดกับมอสที่เป็นค่อนข้างชอบสีสันให้กับคนรอบตัวเสมอ คอยเป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนรอบข้าง มีเอเนจี้เต็มเปี่ยม ทำให้เขาได้เป็นพิธีกช่องทีวีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามTUTV ซึ่งเขาก็ได้พัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ รวมถึงความกล้าแสดงออก นอกจากนี้อีกหนึ่งความฝันของเขาคือนักแข่งรถ และมีงานอดิเรกคือการเลี้ยงงู ซึ่งเขาก็เริ่มชื่นชอบงูจากการรับบท ฉลาม ที่ก็เลี้ยงงูในเรื่องไดโนซอร์รักเช่นกันIG : stbosuTwitter : @stbosuTikTok : @stbosuพี่หมี ผู้ชายแสนอบอุ่นและผู้ใหญ่ประจำเรื่อง รับบทโดย “บอส สุทธิภัทร ทวนทอง” เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอส เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการรับเชิญบทคุณหมอในเรื่อง Remember me ก่อนที่จะได้ถูกทาบทามให้มารับบท หมี ในซีรีส์ไดโนซอร์รักบทบาทของหมีในเรื่องคือ อบอุ่นและโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างตรงกับบอสอย่างมาก บอสเป็นอีกคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นมาก แถมมาได้ความเฮฮาที่ไม่ว่าใครได้รู้จักหรือได้คุยกับบอสต้องมียิ้มออกมาอย่างแน่นอน ใครอยากมีพี่หมีอบอุ่นมาเทคแคร์ เรียก ป๋าบอส มาข้างกายนะเอาเป็นว่าติดตามผลงานของพวกเขากันได้ในซีรีส์เรื่อง “ไดโนซอร์รัก” ได้ทุกวันอาทิตย์ ทาง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 เวลา 22.45 น. และย้อนหลังทาง Youtube : Ultimate Troop official และพิเศษสำหรับ Uncut version ทาง iQIYI รับชมได้ตั้งแต่ 23.15 #ไดโนซอร์รัก #Dinosaurlove #สายรหัสสัตว์โลก #BuddyLineYAnimal #Ultimatetroop