Review ซีรีส์ : คัดแล้ว! 6 ซีรีส์จีนตัวตึง ตัวท็อป กระจายตัวทุกแอปฯ

นาทีนี้บอกเลยว่าเหล่าติ่งซีรีส์จีนเข้าสู่โหมดขอบตาดำกันฝุดๆ เพราะซีรีส์ตัวเต็งตัวยืนต่างดาหน้ากันทยอยออนแอร์แบบไม่บันยะบันยัง รวมๆ แล้วมากกว่า 20 เรื่อง จนไม่รู้ว่าจะดูเรื่องไหนก่อนดี แถมกระจายตัวกันเข้ามาแทบทุกแอปฯ ทุกค่ายของเมืองไทย ชนิดว่าตอนนี้ไม่ว่าใครโหลดมาดูแอปเดียวอาจเก็บได้ไม่ครบสำหรับที่กำลังยืนงงในดงซีรีส์ไม่รู้ว่าจะดูเรื่องไหนก่อนดี เราคัดเน้นๆ มาให้พิจารณากันว่ามีตัวปั๊วปังเรื่องใดมาให้เจิมกันก่อนบ้าง เพื่อไม่ให้เสียเวลาตามไปดูกันเลยสุดยอดซีรีส์ที่เหล่าแฟนด้อมเซียวจ้านต่างดูตัวอย่างวนลูปกันมาเป็นพันรอบมาแรมปีในที่สุดก็ได้ฤกษ์ออนแอร์เสียที ลำนำกระดูกหยก (The Longest Promise – 2023) ซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซี ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง ‘จูเหยียน’ ของชางเยว่ เจ้าของบทประพันธ์ กระจกสองนครา (Mirror A Tale Of Twin Cities – 2022) ประกบคู่ ‘เหรินหมิ่น’ นักแสดงสาวรุ่นน้อง กับเรื่องราวความรักของอาจารย์หนุ่มสุดเย็นชากับลูกศิษย์สาวผู้ดื้อรั้น‘สื่ออิ่ง’ องค์ชายผู้เคร่งขรึมและเยือกเย็น พระโอรสในจักรพรรดิ์แห่งคงซาง และ ‘จูเหยียน’ องค์หญิงผู้สดใสร่าเริงแห่งเผ่าชื่อ โชคชะตาลิขิตให้พวกเขาทั้งสองได้ครองคู่ แต่กลับจับพลัดจับผลูกลายมาเป็นศิษย์ครูกันอยู่สามปี อาณาจักรกุยเสียมีอำนาจมากขึ้น ในขณะที่อาณาจักรคงซางกำลังจะล่มสลาย สืออิ่งเข้าใจผิดว่ามนุษย์เงือก ‘จื่อยวน’ ผู้ที่โตมาด้วยกันกับจูเหยียนคือจักรพรรดิ์แห่งท้องทะเล จึงปิดผนึกจื่อยวนด้วยมือของเขาเอง ท้ายที่สุดแล้วจูเหยียนแทงสืออิ่งด้วยกระดูกหยก สุดท้ายแล้วความรักของศิษย์อาจารย์ จะมาบรรจบกันได้อย่างไร เรื่องราวจะต้องตับพังกันขนาดไหน ต้องไปติดตามทาง WeTVตามพล็อตอาจไม่ได้ต่างไปจากแนวแฟนตาซีเทพเซียนแบบเดิมๆ ที่เคยผลิตกันออกมาแต่ประการใด แต่เพราะได้แม่เหล็กระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง ‘เซียวจ้าน’ จึงทำให้เป็นที่จับตามองและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั้งในจีนและไทยงานนี้มีเหล่าติ่งตามไปเจิมกันเพียบเติมเต็มความคอมพลีท แถมได้กระแสจากคู่รองของเรื่องที่ได้ ‘หวังฉู่หราน’ นักแสดงสาวที่กำลังเป็นข่าวฮอตกับเทพบุตรของวงการอย่าง ‘หยางหยาง’ แต่กลับออร่ากระจายในเรื่องนี้ ก็ยิ่งทำให้ตัวซีรีส์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นไปอีก ตามไปเจอกันได้เบาๆ 40 ตอนจบเป็นอีกเรื่องที่ออนแอร์สายฟ้าแลบ ประกาศล่วงหน้ามาแค่วันเดียวก็ออนแอร์ขึ้นแพลตฟอร์ม WeTV ทันทีเลย สำหรับ ผูกหัวใจรักสีหม่น (Twilight - 2023) ที่ได้พระนางตัวท็อปโคจรมาเจอกันครั้งแรกระหว่าง ‘เหรินเจียหลุน’ พระเอกยืนหนึ่งเรื่องงานสายตาที่โด่งดังมาจาก องครักษ์เสื้อแพร (Under the Power – 2019),ทุกชาติภพกระดูกงดงาม (One and Only – 2021)และ ทาสปีศาจ (The Blue Whisper – 2022) มาประกบกับ ‘แองเจล่าเบบี้’ หรือ ‘หยางอิ่ง’ นางเอกหน้าสวยจาก ศึกรักพิชิตบัลลังก์ (General and I – 2017) และ รักนะครับพี่สาวคนสวย (Love the Way You Are – 2022)สำหรับตัวซีรีส์เป็นแนวโรแมนติกจิตวิทยา ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘ฉีเหลียนซาน’ (เหรินเจียหลุน) หนุ่มนักเขียนบทนิยายที่เชิญ ‘หลิวเสีย’ (แองเจล่าเบบี้) นักจิตวิทยาสาวมาเป็นที่ปรึกษาในการแก้บทละคร ทั้งสองทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนทำให้สนิทสนมกัน และจับพลัดจับผลูกลายมาเป็นเพื่อนร่วมห้องแชร์บ้านอยู่ด้วยกัน (เอ๊ะ…พล็อตคุ้นๆ นะ) โดยหลิวเสียใช้บ้านหลังเดียวเปิดเป็นสตูดิโอให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้คน ขณะที่หลิวเสียก็ใช้พื้นที่เดียวกันร่วมมือกับเสิ่นชินพัฒนาระบบการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อนำมาใช้สาธารณะประโยชน์ ทั้งสองต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลายเป็นความผูกพันที่พาให้ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและความรักถือเป็นซีรีส์ฮีลใจเชิงสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจอีกเรื่องที่ได้เคมีเคใจของสองพระนางมาเป็นแม็กเน็ตสำคัญ โทนเรื่องค่อนข้างดำเนินเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆ ดูเพลินๆ เบาๆ ดูคลายเครียดดี แต่ที่ได้รับคำชื่นชมเป็นพิเศษ คือ บทบาทการแสดงของสองพระนางที่เรียกว่า ‘เอาอยู่’ แบบชิลล์ๆ กับงานสายตาที่เรียกว่านอนมา และงานภาพที่ให้แสงสีสวยละมุนดูเจริญตาเจริญใจมากๆ ติดตามรับชมกันได้ 40 ตอนจบดูเหมือนหลังจากประกาศแยกทางกับคู่ชีวิต 'หวงเสี่ยวหมิง' ดวงงานก็รุ่งพุ่งแรงซะงั้น สำหรับ ‘เจ๊แอง’ หรือ ‘แองเจล่าเบบี้’ เพราะมีงานละครขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมกันถึงสองเรื่อง ผูกหัวใจรักสีหม่น (Twilight - 2023) ออนแอร์ไม่ทันไร พรหมลิขิตรักพันธนาการ (Divine Destiny – 2023) ก็ลงแพลตฟอร์มตามมาติดๆสำหรับในเรื่องนี้แองเจล่าเบบี้รับบทนำคู่กับ ‘หม่าเทียนอวี่’ พระเอกที่คอซีรีส์ชาวไทยพอจะคุ้นหน้าบ้าง ผ่านผลงานสร้างชื่อของเขาเรื่อง ตำนานลับสามก๊ก (Secret of Three Kingdoms - 2018) และศึกอาณาจักรน้ำแข็งมายา (Ice Fantasy - 2016)พรหมลิขิตรักพันธนาการ (Divine Destiny – 2023) ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่องฝนหมอกแห่งเจียงหนาน เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีว่าด้วยเรื่องราวของ ‘จางอินอิน’ (แองเจล่าเบบี้) เด็กกำพร้าที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สืบทอดหินอมตะที่ติดตัวเธอเมาตั้งแต่เกิด เธอตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศิษย์ในสำนักชีเสวียนเพื่อฝึกฝนเป็นเซียน ซึ่งต่อมาได้ออกตามหาเทพตกสวรรค์เพื่อช่วยพัฒนาสำนักชีเสวียนให้เจริญรุ่งเรือง จนได้พบกับ ‘จี้รั่วเฉิน’ เด็กหนุ่มกำพร้าเติบโตมาในโรงเตี๊ยมกลางทะเลทราย แต่กลับมีทักษะฝีมือเป็นเลิศ เธอจึงเข้าใจว่าเขานั้นเป็นเทพเซียนตกสวรรค์ที่เธอตามหา จึงพาจี้รั่วเฉินมาฝากตัวเป็นศิษย์ในสำนักและได้ศึกษาวิชาด้วยกันระยะเวลาและความผูกพันระหว่างอยู่ด้วยกัน ทำให้ทั้งคู่เกิดเป็นความรัก ต่อมาทั้งสองร่วมกันฟันฝ่ากับมารร้ายที่กลายมาเป็นอุปสรรคสร้างรอยร้าวที่ทั้งรักทั้งเกลียดระหว่างเขาและเธอ รวมไปถึงตัวตนที่แท้จริงอันคลุมเครือที่ยังเป็นปริศนาของจี้รั่วเฉิน แท้จริงแล้วเขาเป็นใคร? นี่คือปมที่พาให้เหล่าผู้ชมต้องไปติดตามกัน จำนวน 36 ตอนจบหวีดสุดฉุดไม่อยู่ต้องเรื่องนี้กู้ภัยรัก นักดับเพลิง (Fireworks Of My Heart - 2023) ที่ได้ ‘หยางหยาง’ พระเอกซุปตาร์จีน เจ้าของฉายา ‘เทพบุตรซีรีส์จีน’ ที่ไม่ว่าลุคไหนก็เอาอยู่ มาประกบคู่กับ ‘หวังฉู่หรัน’ หรือ ‘หวังฉู่หราน’ นักแสดงรุ่นน้องที่คอซีรีส์รู้จักจากซีรีส์ เมียข้าเป็นท่านแม่ทัพ (Oh My General - 2017) และหัตถานางใน (Royal Feast - 2022)เรื่องนี้กลายเป็นกระแสฮอตครองเทรนด์อันดับ 1 บนเว่ยป๋อ (Weibo) ตั้งแต่เดือนพ.ค. 2023 ก่อนตัวซีรีส์จะออกอากาศถึงสองเดือน สืบเนื่องมาจากว่าคู่พระนางของเรื่องกำลังพัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่เดต ปิ๊งรักกันกลางกองถ่าย จึงไม่แปลกใจเมื่อซีรีส์ออนแอร์จึงได้รับความนิยมยอดวิวถล่มทลาย แถมเคมีความจิ้น ความดาเมจของคู่นี้ก็ดีงามทะลุจอแทบบิดหมอนขาดกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ตัวเรื่องยังรวมพลังดารามาร่วมแสดงเป็นคู่รอง ซึ่งโด่งดังไม่แพ้คู่หลักอย่าง ‘จางปินปิน’ และ ‘หยางซางเยว่’ ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีแฟนๆ ติดตามเป็นจำนวนมากทั้งนี้ตัวซีรีส์เล่าเรื่องราวของอดีตคู่รักวัยเรียนที่ได้หวนกลับมาพบกันอีกครั้งในอีกสิบปีให้หลัง โดยฝ่ายชายทำงานเป็นหัวหน้านักผจญเพลิงหนุ่มหล่อผู้แสนกล้าหาญ ขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นแพทย์ฉุกเฉิน ท่ามกลางเรื่องราวของหัวใจที่ยังไม่ลงตัว เพราะถูกครอบครัวต่อต้าน แต่ทั้งคู่ยังกลับต้องมาเดินร่วมทางฟันฝ่าอุปสรรคร่วมมือกันช่วยชีวิตผู้คนในเหตุเพลิงไหม้ ส่วนจะฟินสมคำร่ำลือขนาดไหน ตามไปจิ้นกันต่อได้จำนวน 40 ตอนจบในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นกำลังขับเคี่ยว ฟาดกันดุเดือดด้วยซีรีส์แนวเทพเซียนและซีรีส์แนวสร้างสรรค์สังคม TrueID ฉีกแนวนำซีรีส์แนวเบาสมองโรแมนติกคอเมดี้มาลงแพตฟอร์ม ที่ใช้ความขำฮาท้องแข็งมาสู้สุดใจ กับสำรวจใจไขรหัสรัก (Exploration Methods of Love - 2023) เรื่องราวของดร.สาว ซูจี่ฉือ (ซ่งเหยียนเฟย) ดวงซวยที่ต้องมาปลอมตัวมาเป็นน้องสาวฝาแฝดซูจิ๋นชิง ดาราสาวชื่อดัง เพราะเธอดันหนีหายตัวไป เพราะกดดันเรื่องงาน ทำให้เธอต้องมารับมือกับการทำงานด้านวงการบันเทิงอย่างที่เธอไม่เคยเจอมาก่อน แถมยังต้องมาต่อกรกับมู่ซิ่วหลุน (เกาฮั่นอวี่) แฟนหนุ่มของน้องสาว ผู้ซึ่งเป็นประธานหนุ่มจอมเอาชนะและเป็นเจ้านายของน้องสาว ซึ่งเป็นแฟนกันปลอมๆ เพื่อสร้างข่าวในวงการบันเทิงความวุ่นวายป่วงๆ จึงเกิดขึ้น เพราะดร.สาวหาได้มีนิสัยเหมือนกับน้องสาวของเธอ เพราะในขณะที่น้องสาวเป็นคนหวานๆ ว่าง่าย พี่สาวกลับเป็นสาวเปรี้ยว ฉลาดเป็นกรด และเชื่อมั่นในตัวเอง ดร.สาวจะใช้ไหวพริบและสติปัญญาล้ำๆ สไตล์ดร.ฝ่าวิกฤตอลวนนี้ไปได้อย่างไร ติดตามกันได้จำนวน 22 ตอนจบบอกเลยว่าเรื่องนี้ถึงจะไม่ได้ใช้ดาราตัวท็อปของวงการ แต่โปรดักชั่นดีงาม เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มความเป็นแฟชั่นนิสต้า ดีกรีการขายขำฮารั่วขำแตกทุก Ep ใครอยากดูเอาหัวเราะ เรื่องนี้ไม่ผิดหวังหลังโดนช่อง Youku ตกกันทั้งบ้านทั้งเมืองจากซีรีส์ฟอร์มเล็ก แต่ทำหัวใจพองโตอย่าง 'แอบรักให้เธอรู้' (HIDDEN LOVE - 2023) ทำเอาติดงอมแงมกับเรื่องราวความรักที่หลงกันมาตั้งแต่สมัยเรียนระหว่าง ‘เสี่ยวซางจื้อ’ (จ้าวลู่ซือ) และ ’ต้วนเจียสวี่’ (เฉินเจ๋อหย่วน)เรื่องเก่าฟินยังไม่ทันไร ก็มีเรื่องใหม่มาให้หลงวนต่อกับซีรีส์จีนย้อนยุคแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวนเรื่อง อันเล่อจ้วน (The Legend of Anle – 2023) ถือเป็นอีกเรื่องที่คอซีรีส์รอคอยมากที่สุด เพราะได้นางเอกตัวท็อปของวงการ ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ มารับบทนำ ร่วมกับ ‘กงจวิ้น’ พระเอกหล่อละมุนที่โด่งดังมาจากนักรบพเนจรสุดขอบฟ้า (Word of Honor – 2021) และ แต่งก่อนค่อยรัก (Begin Again – 2020)ตัวซีรีส์เล่าเรื่องราวชีวิตของหญิงงามนามว่า ‘ตี้จื่อหยวน’ ผู้เกิดมาในตระกูลผู้ดีที่มีส่วนสำคัญในการก่อร่างสร้างเมือง ตระกูลยิ่งใหญ่เป็นที่เป็นที่นับน่าถือตา จนตัวตี้จื่อหยวนได้รับการหมายตาให้เป็นคู่หมั้นหมายขององค์รัชทายาทในอนาคต แต่แล้วทุกอย่างพังทลาย เมื่อครอบครัวของเธอถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ ต้องโทษล้างตระกูล มีเพียงตี้จื่อหยวนต้องโทษสถานเบาเพียงถูกขับไล่ออกเป็นชาวบ้านธรรมดาความเจ็บแค้นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำให้ตี้จื่อหยวนหมายมั่นจะทวงแค้นและสืบเสาะหาเบื้องหลังผู้ที่ป้ายสีครอบครัวของเธอ เธอจึงปิดบังตัวตนปลอมแปลงชื่อแซ่เป็น ‘เหรินอันเล่อ’ระหว่างเส้นทางแห่งการแก้แค้น ทำให้เธอได้มารู้จักกับ ‘องค์ชายหานเย่' หรือก็คือองค์รัชทายาทที่อันเล่อได้ช่วยชีวิตเหลือเขาเอาไว้ ขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นตระกูลที่อยู่เบื้องหลังการป้ายสีตระกูลตี้จื่อหยวนหรือไม่? ความรักและความแค้นที่มิอาจแยกกันได้นี้ ท้ายสุดแล้วเหรินอันเล่อจะผ่านพ้นไปได้อย่างไร? ต้องติดตามจำนวน 39 ตอนจบเรื่องนี้เริ่มออนแอร์เมื่อ 12 ก.ค.ที่ผ่านมาทางแอปฯ Youku และมีแผนลงทางแอปฯ MONOMAX ราวเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ ในเวอร์ชั่นพากย์ไทย ฉะนั้นใครขี้เกียจอ่านซับ ก็ไม่ต้องคอยนาน รับรองพากย์ไทยมาแน่ ไม่นานเกินรอ