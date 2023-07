ซีรีส์เกาหลีสุดสัปดาห์ยังแข่งกันเดือด ช่องเล็กมวยรองฟาด! “Durian's Affair” เรตติ้งพุ่งสูงสุด “King the Land” แรงต่อ เปิดฉากครึ่งหลังด้วยเลข 2 หลัก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซี ทำเรตติ้ง ยอดผู้ชมสูงสุด ในตอนที่ 7 จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea โดยการออกอากาศล่าสุดของ “Durian's Affair” ทำตัวเลขเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศถึง 5.149 % นับเป็นสถิติสูงสุดใหม่ ตั้งแต่ออกอากาศมาสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ในขณะเดียวกัน ทั้ง “Revenant” ทางช่อง SBS และ “The Real Has Come!” ทาง KBS ก็ได้ทำเรตติ้งสูงสุดจนถึงปัจจุบันในค่ำคืนวันเสาร์ ซึ่งโดยปกติแล้วเรตติ้งของทั้งสองเรื่องจะมีตัวเลขต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวันศุกร์ (สำหรับ Revenant) หรือวันอาทิตย์ (สำหรับ The Real Has Come!)ทั้งนี้ Revenant ขึ้นอันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 10.4 % ทำให้เป็นมินิซีรีส์ที่มีคนดูมากที่สุดในคืนนี้ และ The Real Has Come! ยังเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดที่ออกอากาศทั้งวัน โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 20.6 %ด้าน “King the Land” ทางช่อง JTBC ยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่เริ่มต้นครึ่งหลังของเรื่อง โดยได้เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 10.2 % สำหรับ ตอนที่ 9ส่วน “See You in My 19th Life” ทางช่อง tvN คงที่ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 4.5 % สำหรับตอนที่ 9 และเหลืออีกเพียง 3 ตอนเท่านั้น ในขณะที่ “Numbers” ทางช่อง MBC เรตติ้งลดลง เหลือค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 2.8 % ในคืนนี้รับชมความสนุกเข้มข้นของ “Durian's Affair” ได้ทาง Viuข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net, viu