พรหมลิขิตรักพันธนาการ (Divine Destiny) แอ็กชัน-แฟนตาซีพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปี

ถือเป็นอีกเรื่องมาแรง สำหรับซีรีส์แอ็กชัน-แฟนตาซีพีเรียดฟอร์มยักษ์ กระแสไม่ธรรมดา อย่าง พรหมลิขิตรักพันธนาการ (Divine Destiny) ที่ได้รับเสียงตอบรับดีจนเข้าขั้นฟีเวอร์ตั้งแต่ตอนแรกที่ฉาย เพราะนอกจากจะมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าติดตามแล้ว ยังถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีงานสร้างอลังการแฟนตาซีแบบจัดเต็ม กับเรื่องราวของ จางอินอิน (รับบทโดย แองเจล่าเบบี้) ศิษย์สาวตำหนักไท่เสวียนแห่งสำนักชีเสวียน ได้ออกตามเบาะแสหาตัวเทพเซียนตกสวรรค์เพื่อมาช่วยสำนักชีเสวียนด้วยอิทธิพลเทพเซียนเพื่อให้สำนักรุ่งเรืองขึ้น จนได้พบกับ จี้รั่วเฉิน (รับบทโดย หม่าเทียนอวี่) เด็กหนุ่มกำพร้าที่อาศัยอยู่ในโรงเตี๊ยมเธอจึงเข้าใจว่าเขานั้นเป็นเทพเซียนตกสวรรค์เพียงเพราะมีหินชิงสือติดตัวอยู่ จึงพาเขามาฝากตัวเป็นศิษย์ในสำนักได้ร่ำเรียนวิชาด้วยกันทว่า จี้รั่วเฉิน เหมือนจะร่ำเรียนก้าวหน้ากว่า จางอินอินเธอเลยเกิดไม่พอใจ และก่อให้เกิดเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งชังขึ้น อีกทั้งตัวตนที่แท้จริงของ จี้รั่วเฉิน นั้นจะถูกเปิดเผยหรือไม่ เรื่องราวความสนุกจะดำเนินไปอย่างไร บอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนพรหมลิขิตรักพันธนาการ (Divine Destiny) ได้สุดยอดนักแสดงแห่งเอเชียอย่าง แองเจล่าเบบี้ นักแสดงสาวสวยมากความสามารถ ที่มีผลงานสุดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็น รักนะครับพี่สาวคนสวย (Love the way you are) , รักกันแค่วันเดย์ (I Remember) ปะทะ หม่าเทียนอวี่ พระเอกหล่อมาแรงที่เคยสร้างผลงานมาแล้ว อย่าง นายเมาคลีของฉัน (My Mowgli Boy)เตรียมฟินจิกหมอน และมาร่วมลุ้นไปกับความรักของพวกเขาทั้งสอง รับชมออริจินัลซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปี พรหมลิขิตรักพันธนาการ (Divine Destiny) ทุกวัน จันทร์ , วันอังคาร , วันพุธ และวันอาทิตย์ เวลา 17:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เท่านั้น