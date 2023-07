‘อาร์ท้อปฯ’คว้า "หวังอี้ป๋อ-สเต็ปกล้าท้าฝัน”เอาใจแฟนคลับ

บริษัท อาร์ท้อป มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด (ARTOP MEDIA (THAILAND) CO.,LTD.) คว้าลิขสิทธิ์เข้าฉาย ภาพยนตร์ one and only หรือชื่อไทย “สเต็ปกล้าท้าฝัน” นำแสดงโดยซุเปอร์สตาร์ชื่อดังชาวจีน “หวังอี้ป๋อ”ร่วมกับ “หวงป๋อ” กำกับการแสดงโดย ผู้กำกับ ต้าเผิง พร้อมเปิดฉายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์คุณ จาง ตง ซีอีโอ บริษัท อาร์ท้อป มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ได้เผยว่า“บริษัทของผมทำโปรเจกต์มามากมายในวงการภาพยนตร์ ก่อนหน้านี้มีนำเข้าภาพยนตร์เอเชีย อาทิ Fleet of time , To The Fore (ปั่นท้าโลก) ที่นําแสดงโดย Eddie Peng และเป็นการกลับมานำเข้าภาพยนตร์จีนอีกครั้ง ผมทุ่มไม่อั้นลัดคิวนักแสดงชื่อดังของเอเชีย อย่าง “หวังอี้ป๋อ” มาเปิดตัวสัมภาษณ์สื่อมวลชนของไทยและเปิดให้คนไทยได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนใครในโลกสาเหตุที่เลือก ภาพยนตร์เรื่อง one and only หรือ ชื่อไทย .”สเต็ปกล้าท้าฝัน” เข้ามาฉายไทยนั้นส่วนหนึ่ง เพราะคุณหวังอี้ป๋อ แสดงนำ นอกจากเขามีชื่อเสียงในประเทศจีน รวมทั้งประเทศไทยและในเอเชีย ผมเชื่อว่ามีแฟนคลับมากมาย ที่อยากจะดูผลงานเรื่องนี้ของเขา ตัวผมมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก ที่งานเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ รู้สึกว่า คุณภาพของงานเรื่องนี้ดีมาก ผู้สร้าง ผู้กํากับการแสดง รวมถึงนักแสดงหลักทุกคน มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้มาก เห็นถึงความตั้งใจของพวกเขาที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆ จึงอยากให้คนไทยได้ดู one and only สเต็ปกล้าท้าฝันเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนหนุ่มสาวในสังคมปัจจุบัน ที่มีความฝัน อยากประสบความสำเร็จ พยายามต่อสู้ เนื้อหาของหนังเรื่องนี้ดีมากๆ สำหรับคนมีฝัน ไม่ควรพลาด จะเป็นพลังให้คุณลุกขึ้นสู้ เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายครับ แม้ว่าวันนี้ตลาดภาพยนตร์จีนในไทยจะเปลี่ยนไป ด้วยคุณภาพของภาพยนตร์จีนที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ขนาดของการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และมีหลากหลายประเภทมากขึ้น ผมเชื่อว่าในอนาคตภาพยนตร์จีนจะสามารถเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ทางบริษัทพร้อมคัดสรรภาพยนตร์จีนคุณภาพเยี่ยม มาเอาใจแฟนๆ ชาวไทยอีกอย่างแน่นอน” ผู้บริหารกล่าว#oneandonly #สเต็ปกล้าท้าฝัน #artopmedia #wangyibo_oneandonlythailand #WangYibo王一博 #Wangyibo#huangboชื่อภาษาอังกฤษ one and onlyชื่อภาษาไทย สเต็ปกล้าท้าฝันผู้กำกับ ต้าเผิงนักแสดงนำ หวังอี้ป๋อ , หวงป๋อเขียนบท ซูเปียว, ต้าเผิงผู้อำนวยการสร้าง เฉินจื่อซีเรทของหนัง ทั่วไปความยาว 124 นาทีบริษัทจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดย บริษัท อาร์ท้อป มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัดARTOP MEDIA (THAILAND) CO.,LTD.กำหนดฉายในไทย วันที่ 10 ส.ค. นี้ ทุกโรงภาพยนตร์เว็บไซต์บริษัทข้อมูลทาง social mediaTiktok : https://www.tiktok.com/@artopmediaFacebook : https://www.facebook.com/artopmediaInstagram : https://www.instagram.com/artopmediaTwitter : https://twitter.com/artopmediaWeibo : https://www.weibo.com/artopmedia