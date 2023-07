ช่อง tvN แจ้งข่าวร้าย ซีรีส์เรื่องใหม่ของ “คิมซูฮยอน&คิมจีวอน” เลื่อนไปออกอากาศปีหน้า

วันนี้ (14 กรกฎาคม) ตัวแทนของช่อง tvN ออกมาประกาศข่าวร้ายว่า “ซีรีส์ Queen of Tears (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) มีกำหนดออกอากาศตอนแรกในช่วงครึ่งแรกของปี 2024"Queen of Tears ซึ่งเขียนบทโดย พัคจีอึน (Park Ji-eun) นักเขียนบทชื่อดังเจ้าของผลงานปังๆ อย่าง Crash Landing on You, My Love From the Star และ PD. ด้วยฝีมือสองผู้กำกับ จางยองอู (Jang Yeong-woo) จากผลงานกำกับ Sweet Home และ คิมฮีวอน (Kim Hee-won) จากผลงานกำกับ Vincenzo บอกเล่าเรื่องราวความรักที่น่าตื่นเต้น อัศจรรย์ และตลกขบขัน ของคู่แต่งงานที่สามารถจัดการปัญหาพากันรอดพ้นจากวิกฤต และอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในทุกโอกาสในเรื่อง คิมซูฮยอน จะแสดงเป็น เบคฮยอนอู ผู้อำนวยการด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท Queens Group ในขณะที่ คิมจีวอน จะรับบทเป็น ฮงแฮอิน ภรรยาของเขา ทายาทมหาเศรษฐีที่รู้จักกันในชื่อ "ควีน" ของห้างสรรพสินค้าในเครือ Queens Group ซีรีส์เรื่องนี้ได้มีการคอนเฟิร์มรายชื่อนักแสดงเพิ่มเติม ทั้ง อีจูบิน และ กวักดงยอนเดิมที Queen of Tears มีกำหนดออกอากาศในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และเป็นที่รู้กันว่านักแสดงและทีมงานได้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ข้อมูลข่าวและภาพ : soompi.com, hancinema.net