เรื่องย่อซีรีส์จีน “อันเล่อจ้วน | The Legend of Anle” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Legend of Anleชื่อเรื่องจีน : 安乐传 | Anle Chuanชื่อเรื่องไทย : อันเล่อจ้วนแนวซีรีส์ : โรแมนติก, กำลังภายใน, การแพทย์ผู้กำกับ : เฉิงจื้อเชา (Garry Sing) ผลงานกำกับซีรีส์ (หัวหน้าผู้กำกับ) “นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า | Word of Honor” 2021 • หม่าหัวกาน (Jones Ma) ผลงานกำกับซีรีส์ “นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า | Word of Honor” (2021) • ซูเฟย (Jason So) ผลงานกำกับซีรีส์ “ปลุกสวรรค์สยบปฐพี | Legend of Awakening” (2020)ผู้เขียนบทโทรทัศน์ : -ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Di Huang Shu (帝皇书)ผู้ประพันธ์ : :ซิงหลิง Xing Ling (星零)ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : และแอป YOUKU International และเว็บไซต์ youku.tvจำนวนตอนออกอากาศ : 39 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. (ตามจีน) หรือ 18.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 12 กรกฎาคม –ตี๋ลี่เร่อปา รับบทเป็น เหรินอันเล่อ และ ตี้จื่อหยวนกงจวิ้น รับบทเป็น องค์รัชทายาทหานเย่หลิวอวี่หนิง รับบทเป็น ลั่วหมิงซีเซี่ยหนาน รับบทเป็น องค์หญิงอันหนิงเผยจื่อเทียน รับบทเป็น ม่อเป่ยเฉินเคอเซียว รับบทเป็น -หลี่ซูถิง รับบทเป็น ตี้เจิ้งเอินหวังอี้ถิง รับบทเป็น หลินหลางหลงสุ่ยถิง รับบทเป็น หยวนชูซ่างซินเยว่ รับบทเป็น หยวนฉินฉินเสี่ยวเซวียน รับบทเป็น มู่ชิงไป๋ปิงเข่อ รับบทเป็น ม่อชวงจงเฟิงเหยียน รับบทเป็น จักรพรรดิเตียชางแห่งต้าจิ้ง หานจ้งหย่วนเกาอี้ รับบทเป็น เสนาบดีฝ่ายขวา เว่ยเจี้ยนเหอปิน รับบทเป็น เสนาบดีฝ่ายซ้าย เจียงอวี๋ซุนซิงหง รับบทเป็น จงอี้โหว กู่อวิ๋นเหนียนรับบทเป็น จิ้งอันโหว ตี้หย่งหนิงจางอี๋ข่าย รับบทเป็น จี๋ลี่เฉินจิ้งเต๋อ รับบทเป็น สวีฮั่นม่อคริสติน่า รับบทเป็น ตี้จื่อหยวน (ตอนเด็ก)เจี้ยนอวี่ซือ รับบทเป็น หานเย่ (ตอนเด็ก)หม่าอวี๋รุ่ย รับบทเป็น องค์หญิงอันหนิง (ตอนเด็ก)แต่แล้วในช่วงฤดูหนาวปีที่ 6 ในแผ่นดินราชวงศ์เตียชาง เมื่อสิบปีก่อน จิ้งอันโหว ตี้หย่งหนิง ประมุขตระกูลตี้กลับถูกกล่าวหาว่าสมคบกับแคว้นเป่ยฉิน จึงลงทัณฑ์โทษฐานก่อกบฏ กำลังทหารถึง 8 หมื่น ถูกฝังทั้งเป็นไว้ใต้เขาชิงหนานจักรพรรดิเตียชางแห่งต้าจิ้ง หานจ้งหย่วน กริ้วหนัก มีพระราชโองการให้ประหารครอบครัวสกุลตี้ 9 ชั่วโคตร เหลือเพียง ตี้จื่อหยวน (รับบทโดย เด็กหญิงคริสติน่า) ทายาทเด็กหญิงกำพร้าเพียงคนเดียวของตระกูล คู่หมายว่าที่พระชายาของ องค์รัชทายาทแห่งต้าจิ้ง หานเย่ (รับบทโดย เด็กชายเจี้ยนอวี่ซือ)องค์ชายน้อยหานเย่ ใช้ราชโองการขององค์ปฐมจักรพพรรดิ ซึ่งได้แต่งตั้งจื่อหยวน ธิดาสกุลตี้ เป็นพระชายาของตน ทูลขอจากองค์จักรพรรดิให้ไว้ชีวิตตี้จื่อหยวน แต่ต้องถูกคุมขังไว้ที่อารามหย่งหนิงเขาไต้ซาน และห้ามไม่ให้ลงจากเขากลับเข้ามายังเมืองหลวงชั่วชีวิต หานเย่ ทวงถามและย้ำเรื่องการแต่งงานพระราชทานในวันข้างหน้า ถูกเด็กหญิงกำพร้าย้อนเจ็บว่า “บัดนี้สกุลตี้ เหลือข้าเพียงผู้เดียว เจ้าคิดว่าข้าจะยังเป็นพระชายาของเจ้าได้อีกหรือ?” ก่อนจะเดินผ่านซากศพผู้คนสกุลตี้ ที่ล้มตายเกลื่อนกล่นจากไปอย่างทระนงองอาจสิบปีต่อมา องค์รัชทายาทหานเย่ (รับบทโดย กงจวิ้น) อยากไปสืบข่าวเพื่อช่วยเหลือทายาทกำพร้าสกุลตี้ ขณะเดินทางไปยังทางตอนใต้แคว้นจิ้งบ้านเกิดตระกูลตี้ เพื่อปราบปรามกลุ่มโจรสลัดตงเชียน กลับได้พบกับโจรสลัดรูปงามนางหนึ่ง ที่ประกาศตัวชัดแจ้งว่าอยากเป็นพระชายา แต่งงานกับองค์ชายรูปงาม!!โจรสลัดหญิงนางนี้เรียกตัวเองว่า เหรินอันเล่อ (รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) นางนำกำลังทหารเรือสามหมื่นนาย เดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อมอบให้ราชสำนัก แลกกับการแต่งงานกับองค์รัชทายาท เรื่องนี้ราชสำนักมีความคิดเห็นแตกเป็นสองฝ่าย ทั้งฝั่งที่เห็นด้วย และฝ่ายคัดค้านไม่เห็นงามสำหรับหานเย่ยังคงยืนกรานความคิดที่จะแต่งงานกับตี้จื่อหยวน โดยจะเกลี้ยกล่อมให้เหรินอันเล่อยอมรับบำเหน็จอย่างอื่นแทน ขณะที่องค์จักรพรรดิ ล้วนไม่อยากให้องค์ชายหานเย่ ต้องลงเอยกับใคร ไม่ว่าจะเป็น บุตรีของขุนนางต้องโทษ หรือนางโจรสลัดในระหว่างที่กำลังตามตื้อตามเต๊าะหานเย่อย่างหนักนั้น นางโจรสลัดรูปงามได้แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาอันชาญฉลาดเฉียบแหลม จนเป็นที่ประจักษ์ทั่วใต้หล้ามีเพียงเจ้าหน้าที่อาลักษณ์กรมอาญา ลั่วหมิงซี (รับบทโดย หลิวอวี่หนิง) ผู้ที่แอบรัก และคอยให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างเงียบๆ เท่านั้น ที่รู้ว่าแท้จริงนางโจรสลัดสายรุก เป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลตี้นามว่า ตี้จื่อหยวน (รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) ที่เดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อหวังแก้แค้น และล้างมลทินให้ตระกูลเหรินอันเล่อ สะสางคดีการทุจริตในการสอบขุนนาง และคดีอุทกภัยทางใต้ของแม่น้ำฉางเจียง ได้ติดกันสองคดี และยังสนิทสนมกับ องค์หญิงอันหนิง (รับบทโดย เซี่ยหนาน) ที่อยู่ชายแดน หานเย่เองก็มีความคิดเห็นด้านการสร้างชาติตรงกัน จึงทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ กับนางโจรสายรุกขึ้นในใจแต่ในขณะเดียวกัน กลับมีคนที่แอบอ้างตัวว่าเป็นเหรินอันเล่อ หรือ ตี้จื่อหยวนตัวปลอม เดินทางกลับมายังเมืองหลวง เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายาเรียบเรียงจาก : youku.tv, ยูทูบ YOUKU Thailand, mydramalist.comภาพประกอบ : YOUKUOfficial, weibo.com