Saturday Night ฟินเวอร์ กับ “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” !

ช่องวัน31 เปิดช่วงเวลาใหม่ “Saturday Night ฟินเวอร์” ที่จะมาเติมเต็มความสุขทุกคืนวันเสาร์ ให้คุณได้ Full Feel กับละครและซีรีส์ใหม่ โดยประเดิมเรื่องแรกด้วยซีรีส์ที่ทุกคนรอคอย “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” กับเรื่องราวระหว่างครูใจสลายผู้สูญเสียหลานสาว และทนายใจหินผู้ผดุงความ(อ)ยุติธรรม ซึ่งเป็นการหวนกลับมาคู่กันอีกครั้งของคู่จิ้นสุดฮอต แจม-รชตะ หัมพานนท์ และ ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ เสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์, ดวงดาว จารุจินดา, แหม่ม-วิชุดา พินดั้ม, ออร์แกน-ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา, กิ๊ฟ-วรรธนะ กัมทรทิพย์, ซี-ปรัตถกร คัยนันทน์, เพิร์ล-ศัจกร ฉลาด, ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ, สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์, มากิ-ด.ญ.มาชิดา สุทธิกุลพานิช ฯลฯ บทโทรทัศน์โดย ชวนนท์ สารพัฒน์, วรรณถวิล สุขน้อย, สรวิชญ์ ภิญโญมิตร, ธนานันต์ คำศรี กำกับการแสดงโดย หวอ-วรวิทย์ ขัตติยโยธิน“Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” เป็นเรื่องราวของ ติณห์(แจม-รชตะ) คุณครูที่สูญเสียหลานสาวจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่กลับไม่ได้รับแม้แต่คำขอโทษจากผู้กระทำความผิด ติณห์ทำทุกทางเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาว จนทำให้ได้พบกับ ฌาณ(ฟิล์ม-ธนภัทร) ทนายของคู่กรณี ที่มีเล่ห์เหลี่ยมรอบตัว พยายามใช้ทุกวิธีทางเพื่อชัยชนะและผลประโยชน์งานนี้เมื่อคนหนึ่งต้องการความเป็นธรรม แต่อีกคนมองหาผลประโยชน์จากความ อยุติธรรม มุมมองชีวิตที่แตกต่างกันสุดขั้ว จะดึงดูดให้พวกเขาใกล้ชิดกันได้อย่างไร ติดตามได้ใน “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” ทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 น. เริ่มเสาร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ ทางช่องวัน31*** สามารถรับชมละคร “Law of Attraction กฏแห่งรักดึงดูด” ย้อนหลังที่แรกทางทรูไอดี ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชั่น, เว็บ และกล่อง TrueID TV Box ***