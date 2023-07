Scoop พิเศษ : 5 ซีรีส์ภาคต่อจาก 5 จักรวาล! ที่ไม่อยากให้พลาดรับปลายปี 2566

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ท่ามกลางกระแสข่าวการเมืองและเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังร้อนแรง ยังมีกระแสข่าวซีรีส์ภาคต่อฝั่งเกาหลีและฝั่งตะวันตกที่ร้อนแรงยิ่งกว่า เราชวนคุณมาเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อต้อนรับเรื่องราวตอนต่อไปของซีรีส์กระแสดี 5 เรื่อง 5 สไตล์ เอาใจสาวกซูเปอร์ฮีโร่ พ่อมด นักล่าอสูร มือปราบปีศาจ จอมโจรในตำนาน และการต่อสู้ในอวกาศ ส่วนจะมีซีรีส์เรื่องไหนที่เราไม่อยากให้คุณพลาดในช่วงปลายปี 2566 ตามไปดูกันเลย!กำหนดเข้าฉาย : 6 ตุลาคม 2566 รับชมได้ที่ : Disney+หลังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วมัลติเวิร์ส เมื่อ Loki ซีซั่นแรกปลดปล่อยตัวร้ายระดับจักรวาลอย่าง ‘แคงผู้พิชิต’ หรือ Kang The Conqueror (รับบทโดย โจนาธาน เมเจอร์ส) ให้แหวกเส้นไทม์ไลน์กลายเป็นความวุ่นวายระดับมัลติเวิร์ส Loki ซีซั่น 2 ก็เตรียมกลับมาสร้างสีสันให้แฟนคลับ MCU อีกครั้ง นำทีมโดย ‘โลกิ’ วายร้ายสุดที่รัก (รับบทโดย ทอม ฮิดเดิลสตัน) เสริมทัพกับ ‘โมเบียส’ (รับบทโดย โอเวน วิลสัน) ตามล่าเหล่า Variant และแคงผู้พิชิต โดย MCU ได้ทิ้งปมเชื่อมโยงไว้ตอนท้ายเครดิตหนังเรื่อง ‘Ant-man and the Wasp: Quantumania’ ที่ทั้งสองได้พบกับแคงในอดีต และเป็นอันชัดเจนว่า Loki ซีซั่น 2 ต้องตามล่าแคงผู้พิชิตอย่างแน่นอน!ต้องบอกว่า Loki ซีซั่นแรกทำเรตติ้งไว้ค่อนข้างดีทีเดียว ทำเอาเหล่าสาวก MCU ตั้งตารอซีซั่น 2 ว่าจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหน ในเมื่อซีซั่นแรกแหวกขนบให้โลกิตกหลุมรักตัวเองซะอย่างนั้น (แน่ล่ะ! ก็เขาเป็นพวกหลงตัวเองนี่นา) เราจึงได้เห็นโมเมนท์ซึ้ง ๆ ระหว่างโลกิ vs ซิลวี (รับบทโดย โซเฟีย ดิ มาร์ติโน) และซิลวีก็ลงมือฆ่าแคงผู้พิชิตแห่ง TVA เป็นที่เรียบร้อยจักรวาลจึงเกิดความวุ่นวายกลายเป็นความโกลาหล นำไปสู่ภารกิจตามล่าเหล่าวายร้ายของโลกิและโมเบียสในซีซั่น 2 รวมถึงเคมีสุดเร่าร้อนระหว่างโลกิและซิลวีที่หลายคนอยากรู้ว่า สุดท้ายคู่นี้จะลงเอยกันมั้ยหนอ? ที่แน่ ๆ โมเบียสน่าจะลืมโลกิไปแล้วว่า เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาขนาดไหน แล้วซีซั่น 2 พวกเขาจะกลับมาร่วมภารกิจกู้มัลติเวิร์สให้สุขสงบได้อย่างไร? คงต้องรอลุ้นกันก่อนฮัลโลวีนปีนี้กำหนดเข้าฉาย : ยังไม่มีกำหนด รับชมได้ที่ : Disney+จักรวาล Star Wars ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน หลังส่งภาพหนุ่มหน้ามนต์คนมาดนุ่มอย่าง ‘จู้ด ลอว์’ มาเขย่าจอให้แฟนซีรีส์กรีดร้องไปทั่วหมู่บ้าน เพราะพ่อหนุ่มคนนี้เข้าร่วมมาหลายจักรวาลแล้ว ไม่ว่าจะเป็น MCU (ในหนัง Captain Marvel) และโลกเวทมนตร์ Fantastic Beastsล่าสุดจู้ด ลอว์ ก็ขอจอยอีกหนึ่งมหากาพย์แห่งจักรวาล Star Wars เชื่อมโยงกับเรื่องราวในซีรีส์ The Mandalorian ซีซั่น 3 และ The Bad Batch ซีซั่น 2 รวมไปถึงอนิเมชั่น Young Jedi Adventure ทำให้จักรวาล Star Wars กำลังจะลุกเป็นไฟ!Star Wars : Skeleton Crew ของ จอน วัตส์ (ผู้กำกับฯ Spider-Man เวอร์ชั่นทอม ฮอลแลนด์) และคริส ฟอร์ด มือเขียนบทที่เคยร่วมงานกันใน Spider-Man : Homecoming ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจาก ‘Return of the Jedi’ ภายหลังจากการล่มสลายของสาธารณรัฐและจักวรรดิกาแลกติกที่เคยรุ่งโรจน์ แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับ The Mandalorian อีกด้วย โดยซีซั่นนี้จะว่าด้วยมหากาพย์การผจญภัยของเหล่าเด็กชายวัย 10 ขวบจากดาวเคราะห์ดวงเล็ก ๆ ที่ผลัดหลงเข้ามาสู่จักรวาล Star Wars โดยมีจู้ด ลอว์ และลูกเรือโครงกระดูก (Skeleton Crews) ช่วยกันนำพาเด็กน้อยเดินทางกลับบ้านของพวกเขา ส่วนจะปลอดภัยหรือกลายเป็นมหันตภัยทะลุจักรวาลคงต้องตามไปลุ้นกันได้ทาง Disney+กำหนดเข้าฉาย : 28 มิถุนายน รับชมได้ที่ : Netflixเป็นที่แน่นอนแล้วว่า เฮนรี คาวิลล์ จะกลับมารับบทนำในซีรีส์ The Witcher ซีซั่น 3 พร้อมเขย่าจักรวาลผู้วิเศษให้ร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง ร่วมกับ เฟรยา อัลลัน (รับบทเจ้าหญิงซิริลา แห่งอาณาจักรซินทรา) และ อันยา ชาโลตรา (รับบท แม่มดเยนเนเฟอร์) ในฐานะ ‘เกรอลท์แห่งริเวีย’ นักล่าจอมอสูรรูปงามกล้ามแน่น”หลังจากซีซั่น 2 เกรอลท์ต้องต่อสู้กับเหล่าอสูรที่พยายามจะยึดครองโลก ซึ่งได้รับการปลดปล่อยจากพลังคลื่นเสียงของเจ้าหญิงซิริลา แถมเรื่องราวยังปั่นป่วนถึงขั้นปลุกแม่มดในตำนาน ต่อต้านกลุ่มชุดเกราะอัศวินดำ และสงครามการเมืองระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่าเอลฟ์ ก่อนจะจบซีซั่น 2 ที่ทำเอาหลายคนคาใจเรื่องราวภาคต่อในซีซั่น 3 จึงเริ่มต้นด้วยการต่อสู้ของกษัตริย์ นักเวทย์ เอลฟ์ และอสูรในมหาทวีปเพื่อแย่งชิงซิริลา เกรอลท์ได้พาเธอไปหลบซ่อนตัวเพื่อปกป้องเหล่ามิตรสหายที่เพิ่งจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง หลังจากนั้นซิริลาได้สอนพลังเวทย์ให้แก่เยนเนเฟอร์ ก่อนที่พวกเธอจะเดินทางไปยังป้อมปราการอะเร็ททูซาที่ดูเหมือนจะปลอดภัย แต่ซ้ำร้ายกลับตกอยู่ท่ามกลางสงครามการเมือง มนต์ดำ และการทรยศหักหลัง ซึ่งพวกเธอจะต้องหาทางตอบโต้และยอมเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อแลกกับการสูญเสียกันและกันไปตลอดกาล ตำนานนักล่าอสูรบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดเลือดสาดใน The Witcher ซีซั่น 3กำหนดเข้าฉาย : 5 ตุลาคม 2566 รับชมได้ที่ : Netflixโอมาร์ ไซ กลับมาสวมวิญญาณจอมโจรอีกครั้งในบทบาทของ ‘จอมโจรลูแปง’ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมคลาสสิกของนักเขียนชาวฝรั่งเศสอย่าง ‘มอริส เลอบล็อง’ แต่เรื่องราวในซีรีส์ Lupin เชื่อมโยงถึงจอมโจรลูแปงในฐานะแรงบันดาลใจของอัสซาน (โอมาร์ ไซ) ที่เติบโตมากับวรรณกรรมชั้นครูและนำมาเป็นต้นแบบในการปล้นสร้อยพระศอของพระนางมารี อ็องตัวแนต เพื่อล้างมลทินให้พ่อของเขา พร้อมกับแก้แค้นอูแบร์ เพลเลกรินี ที่ทำลายชีวิตวัยเด็กของเขาและพ่อ ก่อนที่ตอนจบซีซั่นแรกลูกชายของเขาจะโดนลักพาตัวไปท่ามกลางผู้คนและชายหาดสวย ๆ ของฝรั่งเศสLupin ซีซั่น 2 ยังคงเน้นประเด็นการล้างแค้นและดำเนินเรื่องกระชับฉับไวใน 5 ตอนเหมือนเดิม พร้อมกับเล่าเรื่องสลับไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันของอัสซาน เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงเหตุผลที่ทำให้เขาต้องสวมวิญญาณจอมโจร รวมถึงหยิบยกประเด็นเหยียดสีผิว เหยียดเชื้อชาติ และปัญหาผู้อพยพในฝรั่งเศส ก่อนจะส่งไม้ต่อมายังซีซั่น 3 หลังจากที่ชาวโลกได้รู้จักกับดาร์คไซต์ของนักธุรกิจดังอย่าง อูแบร์ เพลเลกรินี และจบลงด้วยการส่งเขาเข้าคุก ก่อนจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระและตามล่าอัสซานอีกครั้ง ถึงอย่างนั้นอูแบร์ก็มีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ทำลายครอบครัวของอัสซาน ส่วนแผนการร้ายของเขาจะจบลงเช่นไร? เตรียมลุ้นเอาใจช่วยโจรคุณธรรมกันได้ทาง Netflixกำหนดเข้าฉาย : ยังไม่กำหนด รับชมได้ที่ : Netflixต่อด้วยจักรวาลของเหล่าสัตว์นรกบุกแดนกิมจิจากซีรีส์ Sweet Home หลังจากที่ Netflix ประกาศยืนยันทุ่มทุนสร้าง Sweet Home ซีซั่น 2 และ 3 ให้ครบในคราวเดียว โดยมีกำหนดเปิดตัวซีซั่น 2 ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 นอกจากนี้เดือนพฤษภาคม 2566 ทาง Netflix ก็ได้ประกาศรายชื่อนักแสดงใหม่ที่จะเข้าร่วมปราบปีศาจในซีซั่น 2 อีกหลายตัวละคร รวมถึงนักแสดงนำจากซีซั่นแรกอย่าง ซง คัง I อีจินอุค I โก มิน-ซี และพัคกยูยอง ก็ยังตามมาวาดลวดลายปราบปีศาจด้วยลีลาสุดเร้าใจและใบหน้าหล่อเหลาเร้าใจซีรีส์ Sweet Home ไม่ได้อบอุ่นละมุนใจสมชื่อ เพราะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนแนวแฟนตาซีและสยองขวัญ ว่าด้วยกลุ่มผู้พักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์เก่าคร่าชื่อ ‘Green Home’ ที่ต้องรวมตัวกันต่อสู้กับเหล่าสัตว์นรกวันสิ้นโลกและมนุษย์ที่แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงดาร์คไซต์ของคนในอพาร์ทเม้นท์ที่ทำเพื่อชีวิตรอด โดยมี ชาฮยอนจู (รับบทโดย ซง คัง) หนุ่มลูกครึ่งปีศาจรูปหล่อเป็นนักรบปราบปีศาจของฝั่งมนุษย์ ซึ่ง Sweet Home ซีซั่น 2 มนุษย์ยังคงต่อกรกับสัตว์นรกเช่นเดิม เพิ่มเติมคือการต่อสู้ได้ขยายวงกว้างออกจาก Green Home เพื่อพบกับเหล่าดรีมทีมกู้โลกที่ฝีไม้ลายมือแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาส่วนเรื่องราวในซีซั่น 2 จะสะกดผู้ชมทั่วโลกได้ร้อนแรงเท่าซีซั่นแรกหรือไม่? 