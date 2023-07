เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The Real Has Come!” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Real Has Come!ชื่อเรื่องเกาหลี : 진짜가 나타났다! | jinjja-ga na-ta-nass-da!ชื่อเรื่องไทย : -แนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่า, ครอบครัวผู้กำกับ : ฮันจุนซอ (ผลงานกำกับซีรีส์ Beautiful Love, Wonderful Life, KBS, 2019)ผู้เขียนบท : โจจองจู (ผลงานเขียนบทซีรีส์ คุณคือใคร นายนัมชิน? | Are You Human?, 2018)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : KBSจำนวนตอนออกอากาศ : 50 ตอนจบ ตอนละ 65 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 20.05 น. (เกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 25 มีนาคม – 10 กันยายน พ.ศ. 2566ออกอากาศในไทย รับชมถูกลิขสิทธิ์ : Netflix อัปเดตตอนใหม่ 2 ตอน ทุกวันพุธ ตั้งแต่ 15.00 น.วิทยากรมือใหม่ ผู้บรรยายดาวรุ่งมาแรงในโลกออนไลน์ เรื่องงานก็กำลังรุ่ง ความรักก็ลงตัว รอแค่วันแต่งเท่านั้น แต่หลังจากใช้เค้กปาใส่หน้าแล้วบอกเลิกกับแฟนเก่า เธอก็รู้ตัวว่าตั้งท้องลูกของเขา ชีวิตที่กำลังดีๆ ก็ปั่นป่วนขึ้นมาจนต่อมาเธอได้ไปขอคำปรึกษากับ กงแทกยอง สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะการมีบุตรยากสูตินรีแพทย์ฝีมือเยี่ยมงานดี รับให้คำปรึกษาผู้มีภาวะการมีบุตรยาก ชีวิตส่วนตัวก็ครบเครื่อง หล่อ ฉลาด และรวยมาก แต่เขากลับไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับใครเลย จนได้พบกับ โอยอนดู คนไข้และคู่ปรับของเขา และสุดท้ายได้เกี่ยวพันกันไปตลอดชีวิตเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของ กงแทกยอง ทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ ตกใจมากที่จู่ๆ ก็ถูก แทกยองเท และเธอไม่ยอมหนุ่มหล่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เป็นแฟนจอมเจ้าชู้ของยอนดู และแอบกินกับเซจินคังบูจา รับบทเป็น อึนกึมซิล ย่าของแทกยองซอนอูแจด๊อก รับบทเป็น กงชานซิก พ่อเลี้ยงของ แทกยองคิมฮเยอ๊ก รับบทเป็น คังบงนิม แม่ของยอนดูคิมคยูชอล รับบทเป็น โอจินซัง พ่อของยอนดูชเวยุนแจ รับบทเป็น โอดงอุค น้องชายของยอนดูรยูจิน รับบทเป็น คังแดซัง ลุงของยอนดูจองซอยอน รับบทเป็น โอซูกยอม ลูกสาวของยอนดูคิมจางวาน รับบทเป็น จางโฮ พ่อของเซจินชาฮวายอน รับบทเป็น ชาฮวายอง แม่ของ แทกยองยูแจอี รับบทเป็น กงยูมยอง น้องสาวของ แทกยองชเวจาฮเย รับบทเป็น กงจีมยอง พี่สาวของ แทกยองด้วยความแค้นเธอจึงใช้ปากกาเมจิก เขียนประจานแฟนหนุ่มที่กระโปรงหน้ารถว่า “รถคันนี้คนเจ้าชู้ขับ!” โดยไม่รู้ว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถของ กงแทกยอง (รับบทโดย อันแจฮยอน)สำหรับ กงแทกยอง สูตินรีแพทย์หล่อรวยโปร์ไฟล์เริด ผู้ไม่เคยมีความคิดเรื่องการแต่งงานในหัวสมอง ตัดสินใจบอกเลิก จางเซจิน (รับบทโดย ชาจูยอง) แฟนสาว ที่คบกันมานาน ซึ่งสร้างความตกใจให้เธอเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน แทกยอง แค้นไม่หายที่มีคนมาเขียนประจานโดยไม่ใช่ความจริง จึงไล่ตรวจภาพจากกล้องหน้ารถทุกคันในลานจอดรถ เพื่อจับตัวคนที่เขียนให้ได้ และก็เจอว่าเป็น ยอนดู คนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน!ฝ่าย ยอนดู ถึงกับเสียศูนย์เมื่อตรวจสอบการตั้งครรภ์แล้วพบว่ากำลังตั้งท้องลูกของจุนฮา แต่จะให้ คังบงนิม (รับบทโดย คิมฮเยอ๊ก) ผู้เป็นแม่ และ โอดงอุค (รับบทโดย ชเวยุนแจ) น้องชายจอมสร้างปัญหา รู้เรื่องนี้ไม่ได้ จึงตัดสินใจไปปรึกษา และขอความช่วยเหลือจาก แทกยอง สูตินรีแพทย์คู่ปรับ ขณะเดียวกัน อึนกึมชิล (รับบทโดย คังบูจา) ย่าของแทกยอง ก็ยื่นคำขาดให้หลานชายต้องรีบแต่งงานระหว่างนั้น อึนอ๊ก หนีออกจากบ้าน เพื่อเลี่ยงปัญหาในครอบครัวจากลูกชายกับแม่สามีที่ไม่ลงรอยกัน ขณะที่เซจินพยายามจะเอาชนะใจแทกยอง ด้านยอนดูก็เครียดจัด คิดว่าการมีลูกอาจทำให้อาชีพวิทยากรที่กำลังรุ่ง พังไม่เป็นท่าแน่ครอบครัวของยอนดู ทั้ง ดงอุค น้องชาย และผู้เป็นพ่อ โอจินซัง (รับบทโดย คิมคยูชอล) รู้เรื่องการตั้งท้องแล้ว เหลือก็แต่ บงนิม ที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ขณะเดียวกันยอนดูเครียดไม่หาย ไม่รู้จะตัดสินใจเรื่องท้องอย่างไรดีเรียบเรียงจาก : Netflix.com, hancinema.net, soompi.comภาพประกอบจากจาก : KBS, hancinema.net