กระหึ่มเอเชีย! “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง” ติดเทรนด์ทวิตเตอร์

หยางหยาง-หวังฉู่หรัน ประกบคู่แสดงซีรีส์เรื่องใหม่กู้ภัยรัก นักดับเพลิง (Fireworks Of My Heart) ฮอตฮิตติดเทรนด์ขึ้นแท่นอันดับ 1 บน iQIYI (อ้ายฉีอี้)เรียกได้ว่า ณ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักซีรีส์เรื่อง กู้ภัยรัก นักดับเพลิง (Fireworks Of My Heart) ซีรีส์ที่มาแรงแซงทางโค้ง กระแสดีที่สุดในตอนนี้ ที่เรียกว่าไม่ว่าจะไถฟีดในโซเชียลทีไรก็จะเห็นซีรีส์เรื่องนี้อยู่ตลอด กู้ภัยรัก นักดับเพลิง (Fireworks Of My Heart) บอกเล่าเรื่องราวของ ซ่งเหยียน (รับบทโดย หยางหยาง) หัวหน้าสถานีดับเพลิง และ สวี่ฉิน (รับบทโดย หวังฉู่หรัน) แพทย์ฉุกเฉินที่ทั้งสองต่างเคยคบหามาสมัยวัยเยาว์ แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์บางอย่างทั้งสองจึงต้องเลิกรากันไป ทั้งคู่ได้กลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งในฐานะหัวหน้าสถานีดับเพลิงและแพทย์ฉุกเฉิน การเจอกันในครั้งนี้ทำให้ทั้งสองกลับมาทบทวนความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กัน ถ่านไฟเก่าจึงปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งหลังจากที่ออกอากาศไปเพียงแค่ตอนแรก ซีรีส์ที่ฮอตฮิตติดกระแสลมบนขึ้นแท่นซีรีส์มาแรงอันดับ 1 บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมียอดการรับชมบน Tiktok มากกว่า 55 ล้านครั้ง!กู้ภัยรัก นักดับเพลิง (Fireworks Of My Heart) นำแสดงโดยคู่พระนางขวัญใจผู้ชมทั่วเอเชีย โดยได้ หยางหยาง พระเอกหนุ่มมากฝีมือ ที่มีผู้ติดตามบน Weibo กว่า 56 ล้านคน! ที่เขาได้ฝากผลงานสุดฮิตอย่าง เพราะเรามีกัน (With You) , กฏเกณฑ์ในสังคมมนุษย์ตอนท้าย โดยในเรื่องนี้เขามารับบทเป็น หัวหน้าสถานีดับเพลิง และได้ที่นางเอกสาวยิ้มสวย หวังฉู่หรัน มารับทเป็น แพทย์ฉุกเฉิน โดยได้ผู้กำกับฝีมือดี ลี่มู่เกอ ผู้กำกับสายรางวัล จากซีรีส์ ดาบเสียดฟ้า (Heroes) มานั่งแท่นกำกับซีรีส์เรื่องนี้ รับรองความปัง ความอลังการได้เลยความรักของเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ถ่านไฟเก่าครั้งนี้จะปะทุอีกครั้งหรือไม่ ร่วมออกเดินทางไปกับพวกเขาได้แล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 19:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com