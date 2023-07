เรื่องย่อซีรีส์จีน “กู้ภัยรัก นักดับเพลิง | Fireworks of My Heart” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Fireworks of My Heartชื่อเรื่องจีน : 我的人间烟火 | Wo De Ren Jian Yan Houชื่อเรื่องไทย : กู้ภัยรัก นักดับเพลิงแนวซีรีส์ : โรแมนติก, แอ็คชั่น, การแพทย์ผู้กำกับ : หลี่มู่เกอ ผลงานกำกับซีรีส์ “ครึ่งปีศาจซือเถิง | Rattan” (2021) และ “ดาบเสียดฟ้า | Heroes” (2022)ผู้เขียนบทโทรทัศน์ : สวี่ซู ผลงานเขียนบทซีรีส์ “เพราะเรามีกัน | With You” (2020)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Waiting for You in a Cityผู้ประพันธ์ : จิวเยว่ซือออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : iQIYI และ Viuจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 19.00 น. ทาง iQIYI และ Viuระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 5 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2566หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสือหลี่ไถแพทย์แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลประชาชนแห่งที่หนึ่ง เมืองเยียนเฉิงหรือครูฝึกสั่ว ครูฝึกนักดับเพลิง ประจำสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสือหลี่ไถ เพื่อนรักของซ่งเยี่ยนโรงพยาบาลประชาชนแห่งที่หนึ่ง เมืองเยียนเฉิงประจำโรงพยาบาลประชาชนแห่งที่หนึ่ง เมืองเยียนเฉิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลูกพี่ลูกน้องของซ่งเยี่ยนป้าของซ่งเยี่ยนลุงของซ่งเยี่ยนลูกพี่ลูกน้องกับสวี่ชิ่นพี่ชายบุญธรรมของสวี่ชิ่นทั้งคู่แยกทางกันไปด้วยความเข้าใจผิด จากปมขัดแย้งของครอบครัวทั้งสองฝ่าย ที่ไม่เห็นงามกับการรักกันของสองคน โดยเฉพาะฝั่งครอบครัวของสวี่ชิ่น ที่ดูถูกครอบครัวฐานะยากจนของซ่งเยี่ยนแต่แล้ว ซ่งเยี่ยน กับ สวี่ชิ่น ก็หวนกลับมาพบกันอีกครั้ง หลังจากแยกทางกันไปเป็นเวลาถึง 10 ปี ที่ผ่านมา ทั้งคู่ต่างคนก็ต่างคิดว่า ตนจะสามารถลืมอีกฝ่าย และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ง่ายๆ แต่กลับไม่ใช่ วังวนชีวิตก็พัดพาเขาและเธอกลับมาหากันอีกครั้งซ่งเยี่ยน เป็นคนช่วย สวี่ชิ่น ไว้ในช่วงเวลาวิกฤต ขณะโดนสามีคนไข้ซึ่งมีแผลพุพองเล็กๆ น้อยๆ คุกคามเหมือนจะทำร้าย เพราะโมโหที่หมอสวี่ ไม่ดูแลรักษาเมียของเขา เมื่อส่งลูกน้องในทีมดับเพลิงถึงมือหมอซ่งเยี่ยนก็รีบกลับไปทันที สวี่ชิ่นออกมาก็ไม่เจอเขาแล้ว จึงรีบวิ่งตามออกไปเจอเขาที่ด้านหน้าอาคารแผนกฉุกเฉิน หมอสวี่ชวนไปนั่งดื่มกาแฟด้วยกัน แต่เขาปฏิเสธอย่างไม่ไยดี แต่พอแยกจากกันพ่อนักดับเพลิงรูปงามปากแข็ง ก็เฝ้าแต่คิดถึงเรื่องราวสมัยวัยรุ่นที่ยังรักกันอยู่สวี่ชิ่นตัดสินใจไปหาซ่งเยี่ยนทั้งที่บ้านเดิมของเขา แต่ถูก จ๋ายเหมี่ยว (รับบทโดย หยางเชาเยว่) ลูกพี่ลูกน้องของซ่งเยี่ยนไล่ตะเพิดกลับ เพราะยังแค้นไม่หายที่สวี่ชิ่นเป็นฝ่ายบอกเลิกพี่ชายของตนจนอกหักยับเยิน ต้องทุกข์ทรมานอยู่นาน เมื่อไปตามหาที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสือหลี่ไถ เขาก็ไม่ยอมออกมาพบ ทั้งคู่ยืนมองกันและกันจากที่ไกลๆ สั่วจวิ้น (รับบทโดย จางปินปิน) เพื่อนนักดับเพลิงของซ่งเยี่ยน ที่รับรู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นอย่างดี บอกให้ออกไปเจอแต่เขาปฏิเสธ ยืนมองสวี่ชิ่นเดินกลับออกไปจนลับตา สือจวิ้นได้แต่ส่ายหัวกับเพื่อนรักนักดับเพลิงจอมปากแข็งจนกระทั่งต่อมา ทั้งสองคนได้เจอเรื่องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกันหลายครั้ง ในวินาทีเป็นตาย ซ่งเยี่ยนได้ลุยน้ำท่วมขังมาช่วยชีวิตสวี่ชิ่นจากสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างทางขับรถกลับคอนโดที่พัก รถของเธอโดนรถคันข้างหลังชน และน้ำไหลทะลักเข้ามาในรถ แต่เธอไม่สามารถเปิดประตูรถออกไปได้ ซ่งเยี่ยนถึงกับลุยน้ำมาช่วยชีวิตเธอเอาไว้ ท่าทีอันแสนอบอุ่นของหมอสวี่ ค่อยๆ ละลายปราการน้ำแข็งในใจนักดับเพลิงเยี่ยนเอ๋อร์ลงได้ในที่สุดทั้งคู่พร้อมใจที่จะปฏิบัติต่อกัน ด้วยความซื่อสัตย์ของหัวใจตัวเอง เอาชนะการต่อต้านของสองครอบครัว จนสุดท้ายก็ได้กลับมาคืนดีกัน รักกัน อีกครั้ง จับมือก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อปกป้องประชาชน รักษาเมืองที่สวยงามแห่งนี้ ด้วยทักษะเฉพาะด้านที่สองคนเชี่ยวชาญเรียบเรียงจาก : iq.com, viu.com, mydramalist.comภาพประกอบ : viu, iqiyiofficial, weibo.com