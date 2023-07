Review ซีรีส์ : “สยบรักจอมเสเพล” ซีรีส์จีนโรแมนติกย้อนยุค จากคู่จิ้นสู่คู่เดตนอกจอของ "ไป๋จิ้งถิง" และ "ซ่งอี้"

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกคอเมดี้อีกเรื่องที่หยิกยกพล็อตประเภท “แต่งก่อนค่อยรัก” มาผูกเรื่องได้อย่างสนุกสนาน แถมได้แง่คิดอีกต่างหาก สำหรับ ‘สยบรักจอมเสเพล’ (Destined - 2023) ที่ได้นักแสดงขาวออร่าอย่าง ‘ไป๋จิ้งถิง’ พระเอกจากป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น (New Life Begins - 2022), คุณคือป้อมปราการของฉัน (You Are My Hero – 2021) และ ‘ซ่งอี้’ นางเอกคนน่ารักจากตํานานลั่วหยาง (Luoyang - 2021) และ สามีข้าคือฮีโร่ (My Heroic Husband – 2021) โคจรมาพบกัน‘สยบรักจอมเสเพล’ (Destined - 2023) ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของโม่ซูไป๋ ในไทยนำเข้ามาแปลโดยสำนักพิมพ์ห้องสมุดดอตคอม ส่วนผลงานซีรีส์กำกับโดย ‘อิ่นเทา’ เคยฝากผลงานจากซีรีส์ดังเรตติ้งปังถล่มทลายมาแล้วจากเรื่อง เทียบท้าปฐพี (Who Rules the World – 2022) และ ปลดผนึกหัวใจหวนรัก (Love and Redemption – 2022) แถมได้มือดัดแปลงบทประพันธ์เรื่องเดียวกันกับซีรีส์ดังอย่าง ‘ของรักของข้า’ (Love Between Fairy and Devil – 2022), ตํานานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry - 2021) ดีกรีทีมงานตัวท็อปขนาดนี้ไม่แปลกใจทำไมจึงทำให้เนื้อเรื่องสนุกน่าติดตามบอกเลยว่าอย่าตัดสินทุกอย่างจากชื่อเรื่อง เพราะถึงชื่อเรื่องจะสื่อแล้วดูเป็นซีรีส์คอเมดี้ แต่ตัวซีรีส์ไม่ได้ดูเอาฮาอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานเรื่องราวความโรแมนติก ความรักระหว่างหนุ่มสาว ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ความหมายชีวิต การเมือง ความรักชาติ เอาไว้ด้วยกันไว้ได้อย่างครบรส เพียงแต่เป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักของคู่รักหนุ่มสาวที่เกิดจากการคู่กัดที่พัฒนากลายเป็นคู่รัก เพื่อให้เรื่องดูง่ายเบาสมองก็เท่านั้นตัวซีรีส์เล่าเรื่องราวของหลิ่วอวี้หรู (ซ่งอี้) บุตรสาวตระกูลพ่อค้าผ้าในเมืองหยางโจว ผู้เติบโตมาในครอบครัวที่มีอนุของพ่อกลั่นแกล้งแม่และตัวเองมาตั้งแต่เด็ก เธอจึงหวังอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ด้วยการใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นกุลสตรีที่มีความเพียบพร้อม ด้วยการความหวังว่าออกเรือนไปกับบุรุษที่ดีพร้อมอย่างเย่อวิ๋น คุณชายผู้เป็นที่หมายบปองของสาวๆ ทั้งเมืองหลิ่วอวี้หรูเฝ้าฝึกฝนตนเองกลายเป็นกุลสตรีผู้เพียบพร้อมจนเข้าตาผู้ใหญ่ของตระกูลเย่ แต่เรื่องกลับตาลปัตรเมื่อเธอดันไปผิดใจกับกู้จิ่วซือ (ไป๋จิ้งถิง) ลูกชายคนเดียวตระกูลกู้ที่ขึ้นได้ชื่อว่าเป็นจอมเสเพลประจำเมือง โดยเขาแกล้งเอาคืนด้วยการประกาศต่อหน้าธารกำนัลว่า เขารักและจะแต่งงานกับหลิ่วอวี้หรู เพื่อหวังจะทำให้หลิ่วอวี้หรูเสียหน้าแต่กลายเป็นว่าครอบครัวทางบ้านตระกูลกู้เห็นเป็นเรื่องจริงจัง เนื่องจากกู้จิ่วซือไม่รู้เรื่องมาก่อนว่า เงินในท้องพระคลังแคว้นต้าหรงเริ่มร่อยหรอ ฮ่องเต้จึงอยากเกี่ยวดองกับตระกูลกู้ผู้แสนร่ำรวยแห่งเจียงหนาน ผู้มั่งคั่งยิ่งใหญ่ระดับซื้อแคว้นได้ทั้งแคว้น (จะรวยอะไรเบอร์นั้น) ด้วยการจะส่งองค์หญิงมาแต่งงานเพราะหวังฮุบสมบัติมาใส่ท้องพระคลัง เผือกร้อนนี้นำความหัวร้อนมาสู่หัวหน้าครอบครัวตระกูลกู้ พวกเขาจึงหาทางออกด้วยการพยายามรีบหาภรรยาให้บุตรชาย เพื่อไม่ให้ครอบครัวตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองดังนั้นเมื่อทราบข่าวว่าบุตรชายบอกรักหลิ่วอวี้หรู พวกเขาจึงรีบไปสู่ขอหลิ่วอวี้หรูมาเป็นลูกสะใภ้ โดยไม่รู้ว่าการกระทำของบุตรชายเพียงแค่กลั่นแกล้งหญิงสาวเท่านั้นจากความเข้าใจผิดกลายเป็นงานแต่งงานที่ยากหลีกเลี่ยง ทั้งหลิ่วอวี้หรูและกู้จิ่วซือกลายมาเป็นคู่สมรสกันแบบตกกระไดพลอยโจนเรื่องไม่จบแค่นั้นเข้าหอวันแรกกู้จิ่วซือยังไปทำข้อตกลงกับหลิ่วอวี้หรูอีกด้วยว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเข้าใจผิด และรู้ดีว่าหลิ่วอวี้หรูมีคนในใจอยู่แล้ว อีกทั้งเข้าใจผิดคิดว่าหลิ่วอวี้หรูแต่งงานกับเขาเพราะเงินทองและอำนาจ ฉะนั้นหากเรื่องราวคลี่คลายแล้วจะเซ็นใบหย่าให้ ยิ่งทำให้หลิ่วอวี้หรูเสียใจหนักเข้าไปอีกแต่ผู้ที่ทำให้มุมมองของหลิ่วอวี้หรูเปลี่ยนไป คือ ฮูหยินกู้หรือก็คือแม่ของกู้จิ่วซือ ที่มองเห็นคุณค่าความดีของหลิ่วอวี้หรู และหวังให้หลิ่วอวี้หรูใช้ความดีมาปราบพยศพ่อลูกชายตัวแสบ เพราะลึกๆ กู้จิ่วซือเป็นคนจิตใจดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพียงแต่รักอิสระไปหน่อยเมื่อทั้งสองมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่างคอยประคับประคอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะที่หลิ่วอวี้หรูช่วยให้กู้จิ่วซือมีกำลังใจในการร่ำเรียนตำราเพื่อสอบเป็นขุนนนาง ช่วยให้เขานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ส่วนกู้จิ่วซือก็พูดให้หลิ่วอวี้หรูฉุกคิดได้ว่าชีวิตควรมีเป้าหมายของตัวเอง ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องผูกชีวิตไว้แค่งานแต่งงานเท่านั้น แต่สามารถที่เลือกทางเดินของชีวิตได้ โดยเขาจะสนับสนุนให้ทุกอย่างหลิ่วอวี้หรูจึงเลือกที่จะเรียนรู้ทำธุรกิจเดินตามรอยแม่สามีและคอยจัดการวิกฤตของธุรกิจตระกูลกู้ หลังจากผ่านวิกฤตต่างๆ มามากมายและคอยช่วยเหลือ เรียนรู้ข้อดีข้อด้อยซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นความรักความผูกพันที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ตัวตัวซีรีส์ในช่วงแรกจะเน้นไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์หนุ่มสาวระหว่างหลิ่วอวี้หรูและกู้จิ่วซือ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว เริ่มต้นจากคู่กัดจนค่อยๆ กลายเป็นคู่คิดที่ผ่านอุปสรรคมากมายมาค่อยทดสอบ เช่น การช่วยการพาธุรกิจของครอบครัวฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จากขุนนางคิดคด จนมาถึงกลางๆ ตัวเรื่องพัฒนามาถึงเมื่อกู้จิ่วซือเริ่มเรียนรู้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวและเข้ามารับใช้ชาติในฐานะทหาร จากนั้นโครงเรื่องจึงค่อยๆ เล่าไปในแนวการเมืองฟังๆ เนื้อเรื่องอาจจะดูเครียด แต่บอกเลยว่าตัวซีรีส์ไม่ได้สื่อในเชิงชิงไหวชิงพริบขนาดนั้น แต่มาในโทนแนวครอบครัวที่มีการแทรกมุกตลกให้ชวนอมยิ้มได้อยู่เป็นระยะ ดูสนุก เจริญตาเจริญใจ การดำเนินเรื่องค่อนข้างรวดเร็ว ไม่น่าเบื่อ พล็อตอาจจะไม่ได้ใหม่มาก แต่ผูกเรื่องได้น่าสนใจชวนให้ติดตามต่อเนื่องสำหรับใครที่เป็น FC ของไป๋จิ้งถิงและซ่งอี้ ควรมาเจิมเรื่องนี้ต่ออย่างแรง เพราะซ่งอี้ในเรื่องนี้มีคาแรกเตอร์คล้ายกับบทบาทที่เธอเคยได้รับในเรื่อง สามีข้าคือฮีโร่ (My Heroic Husband – 2021) ซึ่งเป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวคอเมดี้ที่ส่งให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตกมาแล้ว โดยตามท้องเรื่องหลิ่วอวี้หรู เป็นกุลสตรีที่อยู่ในกรอบ รอบคอบ ทะนงตน ไม่ยอมคน รักอิสระ มีความกล้าหาญ อยากที่จะพึ่งพาตัวเองได้ มีหัวด้านการค้าส่วน FC ของไป๋จิ้งถิงจะได้เห็นมาดของหนุ่มจอมเสเพล จอมกะล่อน อ้อนเก่ง ฉลาดมีไหวพริบ ปากร้ายใจดี ซึ่งเป็นแนวที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนที่สำคัญเคมีเคใจของคู่นี้แรงมาก แรงแค่ไหน คิดดูเอาเองละกัน ทั้งไป๋จิ้งถิงและซ่งอี้ มีข่าวออกมาเดตกันจริงๆ ซะงั้น แถมไม่ใช่ข่าวลือเพื่อโปรโมทซีรีส์อีกด้วย เพราะภายหลังทั้งคู่ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจเป็นแฟนนอกจอกันจริงๆเรียกว่าพบรักกันกลางกองถ่ายจากซีรีส์เรื่องนี้กันเลยทีเดียว แถมหลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ เหล่าชาวเน็ตต่างก็ยินดีกับพวกเขาทั้งสองอีกด้วย ถือว่าหาได้ยากมากในวงการบันเทิงจีน เพราะไม่บ่อยนักที่เหล่าดาราจีนจะออกมายอมรับว่าพวกเขาคบหาดูใจกัน เพราะกังวลเรื่องกระแสต่างๆ แต่นี่กลับได้ยอมรับจากเหล่าแฟนๆ ของทั้งสองฝ่ายโดยพร้อมเพรียงก็ไม่รู้ว่าดูลีลาการจิ้นของคู่นี้ในจอจะเรียกว่าแสดง หรือเขาจีบกันจริงๆ แต่ที่แน่ๆ เหล่าคนดูจิ้นจริงตายสงบศพสีชมพูแน่นอน เพราะด้วยการคาแรกเตอร์ของตัวละครหลักระหว่างกู้จิ่วซือและหลิ่วอวี้หรูที่มีนิสัยต่างขั้วกันช่วงแรกๆ ต่างคนต่างต่อรองต่อปากต่อคำชนิดไม่มีใครยอมใคร แต่บอกเลยว่าเป็นซีนฮาชนิดไม่มีคู่ไหนเหมือน ลีลาการต่อฝีปากนี้ต้องไปดูกันเอาเอง บอกเลยมีให้อมยิ้มทุกซีน โดยเฉพาะกู้จิ่วซือที่มีลูกเล่นแพรวพราวมาหาเรื่องมาให้หลิ่วอวี้หรูได้ปวดหัวตามประสาลูกเศรษฐีที่ถูกตามใจ แต่สุดท้ายมาแพ้ทางหญิงแกร่งอย่างหลิ่วอวี้หรูเพราะทันทีที่หลิ่วอวี้หรูแต่งเข้ามาตระกูลกู้กลับกลายเป็นว่าพ่อผัวแม่ผัวรักและไว้วางใจหลิ่วอวี้หรูยิ่งกว่าลูกชายแท้ๆ ของตัวเอง มอบหมายอำนาจในตระกูลให้กับหลิ่วอวี้หรูออกคำสั่งในจวนได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยหวังให้หลิ่วอวี้หรูมาปราบพยศลูกชายจอมเกรอย่างกู้จิ่วซือให้อยู่หมัดปราบแรงขนาดไหน แค่แต่งงานกันวันแรก หลิ่วอวี้หรูก็ถือดาบยกบ่าวไพร่ในจวนไปลากคุณชายกู้ออกจากสถานเริงรมย์ชนิดไม่ไว้หน้าคนทั้งเมือง ฉากนี้มีฮาแต่เมื่อเนื้อเรื่องค่อยๆ ดำเนินไปเรื่อยๆ จนกู้จิ่วซือและหลิ่วอวี้หรูต่างค่อยๆ มีใจให้กัน (แต่ไม่กล้ายอมรับความจริง) ถึงจุดนี้ละที่เลเวลความอ้อนและความคลั่งรักของกู้จิ่วซือเริ่มออกลาย ทำเอาใครๆ ก็อยากจะสิงเป็นหลิ่วอวี้หรูกันทั้งเมือง ประมาณว่าเป็นสายเปย์แบบออกนอกหน้า แต่ปากบอกว่าไม่มีอะไรไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์บ่าวไพร่ทั้งจวนมาตระโกนอวยพรวันเกิดให้แบบออกหน้าออกตา ชนิดไม่เกรงใจใคร (พบคนเขิลแล้ว 1 อัตรา)ไหนจะตอนแต่งงานกันใหม่ๆ ต้องเล่นละครตบตาพ่อตาแม่ยายว่ารักกันหวานชื่น เพราะให้ครอบครัวทางบ้านนางเอกสบายใจ ก็ไม่รู้ว่ากู้จิ่วซือเล่นละครหรือหวานจริง ทำเอาเบาหวานขึ้นตา มดขึ้นโต๊ะหมดแล้ว https://www.youtube.com/watch?v=_2R-vGJ4je4ไหนจะตอนที่กู้จิ่วซือยอมรับโทษใช้แส้ตีตัวเอง ตามกฏหมายประจำเมืองว่าเขาทำเกินกว่าเหตุตีลูกชายผู้มีอำนาจจนขาหัก เพราะเขาพูดจาเหยียดหยามเกียรติหลิ่วอวี้หรู ภรรยาของเขา ตีจนยับขนาดนี้ ถ้าบอกว่ากู้จิ่วซือไม่ตกหลุมรักหลิ่วอวี้หรูก็ไม่รู้ว่าไงแย้วนี่แค่เบาๆ ในซีรีส์ยังมีซีนหวาน ซีนฮากันอีกเพียบ ตามไปชมกันได้ทาง iQIYI Thailand จำนวน 40 ตอนจบSoftlenshttps://www.iq.com/https://mydramalist.com/