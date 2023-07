เทรนด์ฮิตซีรีส์เกาหลี แบ่งซอยออกอากาศเป็น 2 ภาค “My Dearest” ผลงานใหม่ “นัมกุงมิน & อันอึนจิน” เอาด้วย ภาคแรกปักวันฉาย 4 ส.ค. ภาค 2 ดู ต.ค.

สำหรับ “My Dearest” เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในสมัยโชซอน เล่าเรื่องราวความรักระหว่างผู้ชายชื่อ อีจางฮยอน รับบทโดย นัมกุงมิน (Nam Goong-min) ซึ่งประกาศว่าเขาจะไม่มีวันแต่งงาน และผู้หญิงชื่อ ยูกิลแช รับบทโดย อันอึนจิน (Ahn Eun-jin) ผู้ใฝ่ฝันที่จะได้พบรักแท้อีกครั้ง หลังจากชีวิตล้มเหลวจากการแต่งงานมาถึงสองครั้งทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ตัวแทนจาก MBC กล่าวว่า “My Dearest จะออกอากาศจำนวน 20 ตอน เป็นโปรเจ็กต์ที่เราวางแผนการออกอากาศไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะเริ่มการผลิตในปีที่ผ่านมา โดยจะออนแอร์ในทุกช่องทาง ทั้ง ภาคพื้นดิน เคเบิ้ล และ OTT แต่ละปี เกาหลีผลิตคอนเท้นต์ซีรีส์มากกว่า 160 เรื่อง ท่ามกลางเนื้อหาที่หลั่งไหลเข้ามามากมายเช่นกัน นอกเหนือไปจากเรื่องราวน่าติดตามของซีรีส์แล้ว การตัดสินใจเลือกเพิ่มจำนวนตอนออกอากาศของซีรีส์ (ทั่วไป ออกอากาศที่ 16 ตอนจบ) ก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต เพื่อให้ผู้ชมได้อินไปกับละครมากขึ้น”ตัวแทนยังกล่าวเสริมอีกว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ชม เราจึงตัดสินใจที่จะออกอากาศละคร My Dearest โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคๆ ละ 10 ตอน เพื่อการนำเสนอที่ดึงดูดผู้ชมมากขึ้น”ด้าน คิมซองยง (Kim Sung-yong) ผู้กำกับ My Dearest ซึ่งเคยร่วมงานกับนัมกุงมินมาแล้วใน The Veil ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ผมคิดว่าเราจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คน และคนรักที่ต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงสงครามผ่าน 2 ภาค นี้ได้ดีขึ้น ความจริงที่ว่าภาค 1 และภาค 2 จะแบ่งเรื่องราวของ อีจางฮยอน (นัมกุงมิน) กับ ยูกิลแช (อันอึนจิน) ผ่านสมัยโชซอนและอาณาจักรชิง และแสดงฉากที่แตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตัวละครต่าง ๆ ประเด็นสำคัญที่คาดหวังจากละคร”ผู้กำกับยังได้ทิ้งท้ายเป็นนัยว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนสุดท้ายของภาคที่ 1 จะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในชีวิตของนักแสดงนำชายและหญิง ซึ่งจะทำให้ผู้ชมต้องนั่งไม่ติด และรอภาค 2 อย่างใจจดจ่อ”“My Dearest” จะออกอากาศตอนแรก ในวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 21:50 น. (ตามเวลาเกาหลี) จำนวน 10 ตอน ส่วน ภาค 2 จะออนแอร์ในเดือนตุลาคมข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net