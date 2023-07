เรื่องย่อซีรีส์จีน “ลำนำกระดูกหยก | The Longest Promise” [2023]

ชื่อเรื่อง : The Longest Promiseชื่อจีน : 玉骨遥 | Yu gu yaoชื่อไทย : ลำนำกระดูกหยกแนวซีรีส์ : เทพเซียน โรแมนติก แฟนตาซีผู้กำกับ : เจียงเจียจวิน (Jiang Jia Jun) หรือ เจฟฟรีย์ เจียง (Jeffrey Chiang) ผลงานกำกับซีรีส์ “จอมนางพิชิตบัลลังก์ | The Legend of Xiao Chuo” (2020) และ “ดาบมังกรหยก | Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre” (2019)ผู้เขียนบท : อู๋หยิงหยิง (Wu Ying Ying) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “Dear Designer” (2020)ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป WeTV และ เว็บไซต์ https://wetv.vip/thจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ) เฉพาะตอนแรก 52 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ดูฟรีทุกวัน อังคาร – วันศุกร์ เวลา 17.00 น. (1EP/วัน) | VIP อัปเดตทุกวัน เวลา 17.00 น. (2EP/วัน)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 2 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2566องค์ชายผู้สง่างาม บุคลิกเคร่งขรึม เยือกเย็น เปี่ยมเมตตา และมีจิตใจรักชาติบ้านเมือง เป็นพระโอรสใน เป๋ยเหมี่ยนตี้ องค์จักรพรรดิแห่งคงซาง ที่ถือกำเนิดจากฮองเฮา ไป๋เยียนองค์หญิงผู้สดใสร่าเริงแห่งเผ่าชื่อ โชคชะตาลิขิตให้มาพานพบสืออิ่ง ผูกพันกันมาตั้งแต่เยาว์วัย จวบจนเติบโตกลายมาเป็นศิษย์และอาจารย์กัน และได้ครองคู่กันในที่สุดองค์จักรพรรดิแห่งคงซาง ลุ่มหลงมัวเมาในตัณหาราคะ อ่อนแอ หูเบา เชื่อคนง่าย ถูกติฉินนินทาว่าเป็นทรราชย์ และ เป็นสาเหตุการล่มสลายของแคว้นคงซางฮองเฮาแห่งคงซาง พระมารดาผู้งดงามและแสนดีขององค์ชาย สืออิ่งจากนางขับร้อง มนุษย์เงือก ก้าวสู่ตำแหน่งสนมหลวงแห่งวังหลัง อาศัยที่กำลังตั้งครรภ์ จึงเป็นที่โปรดปรานขององค์จักรพรรดิ แต่มีจิตใจเหี้ยมโหด เป็นจอมวางแผน มักใหญ่ใฝ่สูง และชอบวางอำนาจใส่ทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่ง ฮองเฮา ไป๋เยียน• หวังฉู่หราน รับบทเป็น ไป่เสวี่ยลู่• ฟางอี้หลุน รับบทเป็น จื่อยวน มนุษย์เงือก พ่อบ้านแห่งจวนซื่ออ๋อง คอยดูแลองค์หญิงจูเหยียน• หานต้ง รับบทเป็น และ ต้าซือหมิง / ไป๋หยู• หลอเจียงเหลียง (หลัวเจียเหลียง) รับบทเป็น จักรพรรดิซิงซุน / หลางเซวียนร่วมด้วยหร่วนเซิ่งเหวิน รับบทเป็น ชิงตงฟาง หรือ ชิงอ๋องแห่งคงซางจูเล่ย รับบทเป็น ไป๋จิ้งอัน หรือ ไป๋อ๋องแห่งคงซางกัวจวิ้น รับบทเป็น จูเกาเจ้า หรือ ซื่ออ๋องเมืองเย่แห่งคงซาง พระบิดาขององค์หญิง จูเหยียนและ อีกมากมายในอีกฝั่งหนึ่ง จูเหยียน (รับบทโดย เหรินหมิ่น) องค์หญิงผู้สดใสร่าเริงแห่ง เผ่าชื่อ เมืองเย่ โชคชะตาลิขิตให้พวกเขาทั้งสองได้ครองคู่กัน ทั้งเคยพบเจอกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กทั้งคู่ และเป็น องค์ชายน้อยสื่ออิ่ง หรือ ซื่อจื่อ (รับบทโดย เจี้ยนหยูซี) ที่ช่วยองค์หญิงน้อย จูเหยียน (รับบทโดย หลี่ซีหยวน) เอาไว้จากการถูก พระสนมชิวสุ่ย (รับบทโดย เฉินซินหยู) มนุษย์เงือก สนมหลวงแห่งวังหลัง ทำร้าย จนนำภัยมาสู่ตนเองและพระมารดาในภายหลัง ด้วยแผนร้ายของชิวสุ่ย ในวันฉลองพระราชสมภาพขององค์จักรพรรดิสองแม่ลูกถูกเปลวเพลิงเผาคาตำหนัก ฮองเฮาไป๋เยียน แม้รอดชีวิตมาได้ แต่เสียโฉมหมดสิ้นความงาม ถูกถอดยศ และนำไปขังไว้ที่วังเย็น ขณะที่ องค์ชายน้อยสืออิ่ง เป็นที่รับรู้ทั่วแว่นแคว้นคงซางว่าได้ฆ่าตัวตายกลางกองเพลิง ถูกถอดยศ และถูกตัดออกจากเชื้อพระวงศ์ ห้ามเซ่นไหว้วิญญาณ!จูเหยียนจมอยู่กับความทุกข์นี้ เพราะรู้ดีว่า เพื่อช่วยตน จึงทำให้องค์ชายสืออิ่งต้องตาย จื่อยวน (รับบทโดย ฟางอี้หลุน) มนุษย์เงือก พ่อบ้านแห่งจวนซื่ออ๋อง หรือ จูเกาเจ้า (รับบทโดย กัวจวิ้น) ได้แต่ปลอบใจให้คลายทุกข์แท้จริง องค์ชายสืออิ่ง (รับบทโดย เซียวจ้าน) ยังไม่ตาย และเติบโตขึ้นมาพร้อมวิชาเวทอันสูงส่ง ด้วยลิขิตฟ้าทั้ง สืออิ่ง และ จูเหยียน (รับบทโดย เหรินหมิ่น) กลับต้องจับผลัดจับผลู กลายมาเป็นศิษย์และอาจารย์กันอยู่นานถึงสามปี โดยที่ในหัวใจของศิษย์และครู กลับมีความรักความผูกพันลึกซึ้งต่อกันงอกงามขึ้นระหว่างนั้น แคว้นกุยเสีย มีกองทัพที่เข้มแข็งและมีอำนาจมากขึ้น ในขณะที่แคว้นคงซางกำลังจะล่มสลาย สืออิ่ง เข้าใจผิดว่า จื่อยวน มนุษย์เงือก พ่อบ้านแห่งจวน ซื่ออ๋อง ผู้ที่โตมาด้วยกันกับจูเหยียน คือ จักรพรรดิแห่งท้องทะเล (รับบทโดย จู้เซียง) ประมุขชาวมนุษย์เงือก ด้วยความแค้นที่มีต่อมนุษย์เงือก สนมชิวสุ่ย ที่ใส่ร้ายตนจนทำให้พระมารดาอดีตฮองเฮาไป๋เยียนเสียโฉม และถูกคุมขังในวังเย็น สืออิ่งจึงใช้พลังเวทปิดผนึกจื่อยวนด้วยน้ำมือของตนเองเรียบเรียงจาก : wetv.vip/th, mydramalist.comภาพประกอบ : wetvofficial, weibo.com