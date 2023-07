“ฮา” และ “เมา”กับหม่อมแม่อีก 4 รอบ!

ละครเวที “อลหม่านหลังบ้านทรายทอง” เริ่มแสดงเมื่อวันศุกร์แล้วในรอบที่ 101 ละครเรื่องนี้เคยจัดแสดงมาตั้งแต่ปี 2542 ณ โรงละครกรุงเทพ และออนทัวร์ในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น จนมาจบครบรอบที่ 100 ที่ bangkok theatre @ metropolis ราชดำริ เมื่อปี 2548ครั้งนี้ จะแสดงเพียง 8 รอบเท่านั้น ... รอบที่ 101 – 108 ! แม้ว่าก่อนหน้านี้ 3 ปีที่แล้วจะประชาสัมพันธ์ด้วยเวอร์ชั่นของ “เกรซ” กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ในบท “พจมาน” แต่เมื่อเจอสถานการณ์โควิดก็เลยต้องถอยและยกเลิกปีที่แล้ว “ละครเวที” เริ่มกลับมาแสดงอีกครั้ง ทางดรีมบ็อกซ์ได้นำ “พินัยกรรมของหญิงวิกลจริต” มาเล่น และตามด้วย “อลหม่านบ้านทองทอง” ในปีนี้ ซึ่งเขียนบทโดย ดารกา วงศ์ศิริ และกำกับการแสดงโดย สุวรรณดี จักราวรวุธเหตุการณ์ เกิดในวันซ้อมใหญ่และวันแสดงจริงของละครเวทีต้นทุนน้อยเรื่อง “บ้านทรายทอง” ! ของ ก.สุรางคนางค์ ความอลหม่านที่ซ้อนในละครคือ1)งบประมาณน้อย และต้องจ้างนางเอกระดับซูเปอร์สตาร์ อย่าง “นุช – นุชวดี” (ภัทณชา วิภัทรเดชตระกูล) ที่ห่วงสวย ไม่ท่องบท เกลียดผมถักเปียที่สุด แต่ต้องมาสวมบท “พจมาน” เธอประกาศว่า ผู้ชมมาดูละครเพราะความสวยของเธอ และจะเป็น “พจมาน” ตามแบบฉบับของเธอ เธอเป็นคู่ปรับของ “หรั่ง” (สรวิชญ์ สุบุญ) เสตจแมเนเจอร์ ปากจัด จอมถากถาง ผู้ต้องแก้ปัญหาทุกเรื่องของการจัดแสดงละครเรื่องนี้ ขณะเดียวกัน เหตุงบน้อยจึงต้องรับบท พนา, ท่านชายต้อมด้วย2)บท “หม่อมพรรณราย” เรียกหม่อมแม่ โดย เลขา (อัจราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ) นักแสดงรุ่นเดอะ ที่มีเรื่องระหองระแหงกับสามี ที่เธอคิดว่า ผัวไปมีเมียน้อย ! เธอจึงหาทางออกด้วยการเมาเพื่อลืม! เมาแม้กระทั่งตอนซ้อมบทละครเวที และวันแสดงจริง เธอจึงได้รู้ความจริงว่า ผู้หญิงที่สามีติดนั้น คือ จุ๋ม (ดีใจ ดีดีดี) นางร้ายเจ้าประจำที่มารับบท “หญิงเล็ก” ดังนั้น ความป่วงจึงบังเกิดกับสองแม่ลูกทั้งหน้า-หลังฉาก3)จะเป็นอย่างไร เมื่อ หนุ่ม (ดิษกรณ์ ดิษยนันท์) ซุเปอร์สตาร์ฝ่ายชาย ผู้รับบท “ชายกลาง” มาปักใจหลงรัก “สายน้ำ” (รินลณี ศรีเพ็ญ) ในบท “หญิงใหญ่” ผู้เคยเล่นบทพจมานมาก่อน4)ทูน (เมทนี บูรณศิริ) ผู้กำกับฯ จอมเจ้าชู้ กับ”น้องพลอย” (กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล) เด็กฝึกงาน โดย ทูน ยังต้องรับบท “เจ้าคุณตา” และ พลอย รับบท “สาวใช้ และ ท่านหญิงติ๋ว” อีกด้วย แต่กลายเป็นว่า ดอน (ก่อ กมลพัฒนะ) ที่รับบท “ชายน้อย” ผู้ไม่สมประกอบ กลับมาปาดหน้าเค้กซะงั้น!แค่นี้ ก็สร้างความฮาให้กับละครเรื่องนี้ ฉากในองก์แรก ใช้โถงบ้านทรายทองเท่านั้น พอองก์ 2 ก็พลิก หมุน แสดงโถงละครเบื้องหน้า และเบื้องหลังของนักแสดงในละครเรื่องนี้ แต่ทุกคนก็พร้อมใจกัน “ The Show must go on” เพื่อให้การแสดงละครบ้านทรายทองได้จบลง แม้จะทุลักทุเลไปบ้างเหลืออีก 4 รอบเท่านั้น สำหรับ “ความฮาและเมา” ที่ไม่มีขีดจำกัด !วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. รอบ 19.30 น.วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. รอบ 14.00 น. และ 19.30 น.วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 14.00 น.จองบัตรได้ที่ www.dreambox.co.th Facebook: dreamboxtheatrebkk โทร.097-160-6827