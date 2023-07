ต้นสังกัดของ “ยุนอา & อีจุนโฮ” ออกมาดับฝันชาวฟินแลนด์! ประสานเสียงปฏิเสธข่าวลือออกเดตของทั้งคู่

วันนี้ (3 กรกฎาคม) หลังจากได้มีแหล่งข่าวที่อ้างตัวว่าเป็นคนวงในของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ ได้ป้องปากเมาท์ให้สื่อนำมารายงานข่าวว่า สองนักแสดงเคมีสุดฟิน ยุนอา และ อีจุนโฮ เริ่มออกเดตกัน ตั้งแต่ก่อนที่จะถ่ายทำ King the Land โน่นเลย ว่าซั่นและไม่ปล่อยให้ลือนาน และตอกกลับต่อรายงานดังกล่าวทันท่วงที ทั้ง SM Entertainment ต้นสังกัดของ ยุนอา ให้ความเห็นว่า “ทั้งสองคนสนิทกัน และข่าวลือการออกเดตนั้นไม่เป็นความจริง” ขณะที่ JYP Entertainment ต้นสังกัดของ อีจุนโฮ ก็ตอบในทำนองเดียวกันว่า “ทั้งสองคนสนิทกัน แต่เมื่อตรวจสอบกับอีจุนโฮ พบว่าข่าวลือเรื่องการเดทนั้นไม่มีมูลความจริง”ยุนอา เดบิวต์ เมื่อปี 2550 ในฐานะสมาชิกวง Girls' Generation ในขณะที่ อีจุนโฮ เดบิวต์ ปี 2551 ในฐานะสมาชิกวง 2PM ยุนอา ได้ก้าวสู่อาชีพการเป็นนักแสดงด้วยผลงานซีรีส์หลายเรื่อง ได้แก่ You Are My Destiny, Love Rain, ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Confidential Assignment, The King Loves, EXIT, และเปรี้ยงมากๆ ในซีรีส์แก้แค้น Big Mouth ด้าน อีจุนโฮได้รับความสนใจหลังเดบิวต์เป็นนักแสดง จากบทบาทของเขาในซีรีส์ ได้แก่ Good Manager, Just Between Lovers, Wok of Love, และมาเปรี้ยงอย่างจัง จาก The Red Sleeve และผลงานด้านภาพยนตร์ Cold Eyes และ Twentyก่อนหน้าโน้น ยุนอา และ อีจุนโฮ เป็นพิธีกรร่วมกันในงาน 2022 MBC Music Festival ตอนปลายปี (30 ธันวาคม 2022) จนแฟนๆ ฟินเวอร์ และลุ้นหนักให้รับงานคู่กันเถอะ จนทั้งคู่มีซีรีส์ King the Land คู่กันสาสมใจให้ฟินสาหัสอยู่ในตอนนี้ซึ่งล่าสุด เรตติ้ง King the Land พุ่งทะยานไปสู่ 2 หลักเรียบร้อยในตอนที่ 6 เมื่อคืนวันอาทิตย์ ซับไทยไปฟินตัวแตกกันทาง Netflixข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net