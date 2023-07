Review ซีรีส์ : “Black Mirror” ซีซั่น 6 รวมเรื่องสั้นสายดาร์กเสียดสีสังคม ก่อนสู่จักรวาล Red Mirror!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

สร้างสีสันให้คอซีรีส์แนวไซไฟเสียดสีสังคมจนทำให้ผู้ชมหวาดกลัวต่อเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาแล้ว 5 ซีซั่น ถึงเวลาแล้วที่ชาร์ลี บรูกเกอร์ (Charlie Brooker) และโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่าง แอนนาเบล โจนส์ (Annabel Jones) จะกลับมาสานต่อความดาร์กอีกครั้งใน Black Mirror ซีซั่น 6 รวมเรื่องสั้นสายดาร์กจากแดนผู้ดี ที่ปีนี้ฉีกแนวมาสู่จักรวาลใหม่ที่เพิ่มความสยองขวัญและเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเข้ามา แต่ยังคงไว้ซึ่งความดาร์กและตอนจบยากคาดเดาหลังห่างหายจากวงการมากว่า 4 ปีตั้งแต่ปี 2019 ด้วยเหตุผลที่ชาร์ลีไม่อยากพอกพูนความหม่นให้กับโลกใบนี้ Black Mirror ก็กลับมาเอาใจแฟนคลับอีกครั้ง ทั้งยังคงความเป็นเรื่องสั้นจบในตอนหรือ Anthology ที่ชาร์ลีและแอนนาเบลได้แรงบันดาลใจจากเรื่องสั้นสุดคลาสสิกอย่าง The Twilight Zone, Tales from the Crypt และ The Outer Limits นำมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์แนวไซไฟ ดราม่า และเสียดสีสังคม ผสมผสานกับแนวเพลงหลากสไตล์จากหลายยุคสมัยซีซั่นก่อนหน้านี้ Black Mirror ได้ทำผลงานดีจากการร่วมงานกับผู้กำกับฯ รุ่นใหม่มากประสบการณ์ฝีมือไม่ธรรมดา ปลุกกระแสความกังวลที่มีต่อเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย ที่อาจคุกคามชีวิตส่วนตัวและศีลธรรมในจิตใจจนกลายเป็นหายนะ โดย IMDB ได้จัดอันดับความนิยมของซีรีส์ในจักรวาลนี้ที่ได้รับคะแนนดีติดท็อป 5 ได้แก่ White Christmas (SS2), Hang the DJ (SS4), San Junipero (SS3), Black Museum (SS4) และ The Entire History of You (SS1) ที่แต่ละตอนสร้างความแปลกใหม่ผสมผสานความดราม่า และกลิ่นอายของความดำมืดสมกับชื่อ Black Mirrorกลับมาซีซั่น 6 ดูเหมือนชาร์ลีและแอนนาเบลเหมือนจะใส่การทดลองใหม่ๆ มาวัดความพึงพอใจผู้ชมทั่วโลก ด้วยเรื่องสั้น 5 ตอนที่นอกจากจะมีความดาร์กเป็นสารตั้งต้น แต่เพิ่มความลี้ลับเหนือธรรมชาติ ฆาตกรต่อเนื่อง และเรื่องราวของปีศาจเข้าไป ทำให้นักวิจารณ์หลายคนมองว่า Black Mirror ซีซั่นนี้อาจจะนำไปสู่จักรวาลใหม่ในสไตล์ Red Mirror ว่าแต่เรื่องสั้นทั้ง 5 ตอนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง บอกไว้ก่อนว่ารีวิวจากนี้จะมีสปอยล์นิดๆ เพื่อให้คุณตัดสินใจ Stream or Skip it ได้ง่ายขึ้นใครจะคิดว่า การกดอนุญาตให้แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มใดๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตามต้องการ อาจกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิต เช่นเดียวกับผู้หญิงธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ชื่อว่า “โจน” ที่ชีวิตประจำวันของเธอถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์บนแพลตฟอร์ม Streamberry (ล้อเลียนและเสียดสี Netflix) ด้วยการใช้ AI นำข้อมูลของเธอมาสร้างซีรีส์โดยมี “ซัลมา ฮาเยก” มารับบทเป็นโจน เป็นการดูดข้อมูลของผู้ใช้งานมาสร้างเป็นคอนเทนต์ชนิดไม่กลัวโดนฟ้อง (เพราะเราเป็นผู้อนุญาตให้แอปฯ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวไง จะโทษใครได้ล่ะ)แน่นอนว่า ซีรีส์เรื่องนี้ทำลายชีวิตของโจนจนพังไม่เป็นท่า ก่อนเธอจะลุกขึ้นมาโต้กลับแบบแสบๆ คันๆ ถึงขนาดที่ซัลมา ฮาเยกยังต้องกระโดดลงมาร่วมมือถล่มรัง Streamberry กันไปเลยเมื่อนักสร้างหนังสารคดีพาแฟนสาวสุดเฟียซมาเที่ยวบ้านเกิดในรอบหลายปี เพื่อพบกับแม่ของเขาที่ออกแนวอนุรักษ์นิยมจัด ทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกอึดอัดไปบ้างแต่ก็ตกหลุมรักความสวยงามของธรรมชาติ จนถึงกับสงสัยว่า ทำไมเมืองที่สวยงามราวกับภาพวอลเปเปอร์บนจอคอมพ์แทบจะไม่มีผู้คนและนักท่องเที่ยวอยู่เลย พระเอกจึงเล่าถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ทำลายชื่อเสียงของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจนย่อยยับในพริบตา ทั้งคู่จึงตัดสินใจนำคดีเขย่าขวัญมาสร้างเป็นสารคดีหวังเข้าชิงรางวัลและขายให้กับสตูดิโอสักแห่ง รวมไปถึงอาจสร้างชื่อเสียงให้เมืองร้างแห่งนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกครั้งแต่หลังจากที่พวกเขาเริ่มสืบหาข้อมูลเพื่อถ่ายทำสารคดี บวกกับเรื่องเล่าจากการสัมภาษณ์แม่ของพระเอก ความจริงที่อยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดดาร์กก็ค่อยๆ ปรากฎขึ้น สร้างความขนหัวลุกให้กับทั้งคู่และถึงกับต้องหนีชีวิตรอดสไตล์หนังสยองขวัญทั่วไป แม้ซีรีส์จะถูกวิจาร์ณว่า ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือ AI ให้สมกับชื่อชั้น Black Mirror แต่นักวิจารณ์ต่างชาติก็มองว่า นี่อาจเป็นการปูทางสู่จักรวาลใหม่ของซีรีส์ก็เป็นได้หวนคืนสู่จักรวาลดาร์กไซไฟของ Black Mirror ด้วยเรื่องราวของ 2 นักบินอวกาศที่ขึ้นไปทำภารกิจในยานอวกาศช่วงปี 1969 โดยมีหุ่นแอนดรอยด์สุดล้ำที่ลอกเลียนแบบร่างกายของพวกเขาไว้ทุกกระเบียดนิ้วอยู่บนโลก เพื่อให้พวกเขาสามารถวาร์ปมาใช้ชีวิตกับครอบครัวบนโลกมนุษย์ได้ตามปกติ คนหนึ่งเลือกที่จะใช้ชีวิตในเมืองใหญ่กับความศิวิไลซ์ ส่วนอีกคนเลือกที่จะหลบไปใช้ชีวิตสงบเงียบเรียบง่ายในชนบทห่างไกล ก่อนที่วันคืนสวยงามจะพลิกผันสู่โศกนาฏกรรมตลอดกาล เมื่อกลุ่มผู้คลั่งลัทธิบุกทำลายครอบครัวของนักบินคนหนึ่งอย่างเหี้ยมโหดนับแต่นั้นทั้งสองจึงตกลงที่จะใช้หุ่นแอนดรอยด์ร่วมกัน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้นักบินผู้หม่นเศร้าอีกคนได้ผ่อนคลายและเพื่อให้ภารกิจยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะบนยานอวกาศลำนั้นมีกันอยู่แค่ 2 คนจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลย (ไม่อย่างนั้นอดกลับโลกทั้งคู่) ที่สุดแล้ว 2 คนในร่างเดียวก็นำไปสู่โศกนาฎกรรมครั้งใหม่ที่หดหู่ใจไม่แพ้กัน แม้จะมีบางฉากที่ดูแล้วไม่สมเหตุสมผล แต่ก็ต้องชื่นชมฝีมือของทีมนักแสดงชื่อดังที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องสั้นเสียดสีสังคมที่ฉีกแนวของ Black Mirror ไปไกลจนอาจทำให้แฟนคลับถึงกับผิดหวัง ทั้งยังได้รับเสียงวิจารณ์ในทางลบติดอันดับเรื่องสั้นที่แย่ที่สุดในจักรวาลนี้เลยทีเดียว เนื้อเรื่องมีความมึนงงจนไปไม่สุดสักทาง เริ่มจากตีแผ่เบื้องหลังสุดดาร์กของกลุ่มปาปารัสซี่ ที่มุ่งมั่นแต่จะเอาภาพไปขายเพื่อสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ และยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายพฤติกรรมดาร์กๆ ของเหล่าคนดัง โดยมีปาปารัสซี่สาวผิวสีนาม “โบ” เป็นตัวเอกของเรื่อง แต่แล้วกลับเลยเถิดไปถึงเรื่องราวของสัตว์ประหลาดในตอนท้ายซะอย่างนั้นแม้ตอนจบจะให้อารมณ์แบบกรรมตามสนองเหล่าปาปารัสซี่ ที่มัวแต่ห่วงภาพและรายรับจนไม่ได้กลัวสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แต่บทก็สร้างความงุนงงให้สงสัยว่า ตกลงจะเอาดีทางไหนกันแน่? จะแฉพฤติกรรมน่ารังเกียจของเหล่าปาปารัสซี่ที่ไม่แม้แต่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือจะเป็นหนังสยองขวัญสั่นประสาทที่มีสัตว์ประหลาดออกล่าผู้คนในเมืองเล็กๆ แถมตอนจบก็ทำให้เราขมวดคิ้วด้วยความมึนตกลงจะจบแบบนี้ใช่ไหม? อยากรู้ว่า Mazey Day จะชวนให้เรางุนงงในเขาวงกต (Mazey) เพียงไร ต้องไปดูกันเองแค่ชื่อก็บอกแล้วว่า เนื้อหาในตอนนี้เกี่ยวกับปีศาจอย่างแน่นอน และเหมือนจะบอกแฟนคลับเป็นนัยๆ ว่าจากนี้เราจะนำท่านเข้าสู่จักรวาลใหม่ในชื่อ “Red Mirror” ที่จะผสมผสานเรื่องราวของภูติผีปีศาจ สัตว์ประหลาด และเรื่องราวเหนือธรรมชาติ แต่ยังคงความดาร์กและเสียดสีสังคมซึ่งเป็นส่วนผสมที่หลายคนชื่นชอบ Black Mirror ไว้เช่นเดิม เรื่องนี้ชาร์ลีได้ร่วมงานกับนักเขียนบท Bisha K. Ali ถ่ายทอดเรื่องราวของปีศาจในศิลาอาถรรพ์ ที่มีกลิ่นอายของหนังสยองขวัญแปลกประหลาด (Weird Tales) ในปี 1920ชาร์ลีให้เหตุผลว่า “Demon 79 ขึ้นต้นด้วย 'Red Mirror presents' สื่อว่า มันเป็นเรื่องสั้นที่แตกต่างทว่าใกล้เคียงกับ Black Mirror ซึ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี ดิสโทเปีย หรือการเสียดสีสังคม ขณะที่ตอนนี้จะเหนือธรรมชาติ และชวนให้นึกถึงหนังสยองขวัญในปี 1970 จนแทบจะไม่สามารถจัดประเภทของเนื้อหาได้เลย”Demon 79 จึงกลายเป็นงานทดลองที่อาจเปิดประตูสู่เขตแดนใหม่ของจักรวาล เรื่องราวของผู้คนในเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของอังกฤษเมื่อปี 1979 และการเหยียดเชื้อชาติที่มีต่อผู้อพยพจากต่างแดน เช่นเดียวกับที่ “นิดา” สาวอินเดียที่ทำงานในร้านรองเท้าของห้างสรรพสินค้าชั้นนำแห่งหนึ่ง เธอถูกเหยียดโดยเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย และนักการเมืองท้องถิ่น แต่เมื่อเธอได้ร่วมมือกับปีศาจรุกกี้ที่ต้องฆ่าคนตายให้ครบ 3 คน ไม่อย่างนั้นโลกจะถึงกาลอวสาน หญิงสาวผู้อ่อนแอก็แปรเปลี่ยนเป็นฆาตกรสุดอำมหิตชนิดที่ปีศาจยังต้องขยาดส่วนงานทดลองชิ้นนี้จะถูกใจผู้ชมหรือไม่? คงต้องตามไปพิสูจน์เรื่องสั้นทั้ง 5 ตอนของ Black Mirror SS6 ได้ทาง NetflixRassarinhttps://collider.com/best-black-mirror-episodes-according-to-imdb/#quot-the-entire-history-of-you-quothttps://www.netflix.com/tudum/articles/black-mirror-season-6-release-datehttps://gizmodo.com/black-mirror-s6-review-netflix-salma-hayek-aaron-paul-1850538907https://sg.style.yahoo.com/geek-review-black-mirror-season-030702913.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJ9H2Nq5tydNzPwJw79Q9eSdlrHHeFzRKm-K02IgzcfA3_ZxD9lbQ0cXihglt6TXrXVFmxtBFdVaqpAE0nvxpVyBAPiUIWBF1r0ClOgGdbw10rSsBL1SBnzTgCsTK3kbyZMKWdoR69H29TDuLwJvsHFe3cSGhiKUXj8WtG1VQTcD