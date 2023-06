Scoop พิเศษ : มัดรวม 4 ซีรีส์จีนย้อนยุคดีที่สุดของ “จวีจิ้งอี” นางเอก “ตำนานเลือดฟินิกซ์”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ซีรีส์จบแต่คนไม่จบ สำหรับออริจินัลซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์จาก iQIYI (อ้ายฉีอี้) ‘ตำนานเลือดฟินิกซ์’ (Beauty of Resilience - 2023) ที่ขึ้นแท่นซีรีส์มาแรงอันดับ 1 บน iQIYI กว่า 9 ประเทศทั่วโลก! ซึ่งเพิ่งฉายตอนจบไปเมื่อเร็วๆ นี้ สู่การโคจรมาพบกันครั้งแรกของคู่พระนางเคมีเคใจระหว่าง ‘จวีจิ้งอี’ และ ‘กัวจวิ้นเฉิน’ กับเรื่องราวความรักระหว่างหงส์เพลิงและสุริยะเทพ‘ตำนานเลือดฟินิกซ์’ ถือเป็นการกลับมาทวงบังลังก์ของจวีจิ้งอี ในฐานะเจ้าแม่ซีรีส์จีนแนวพีเรียดอีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้ห่างหายไปจากหน้าจอซีรีส์เกือบหนึ่งปีต้องบอกก่อนว่าถ้านับผลงานการแสดงของจวีจิ้งอีส่วนใหญ่เกินครึ่งเธอมักจะเล่นแนวพีเรียดมากกว่าแนวสากล ดังนั้นสำหรับใครที่ยังรู้สึกค้างๆ คาๆ ไม่เต็มอิ่มจากตอนจบของตำนานเลือดฟินิกซ์ จะตามไปวนลูปผลงานแนวพีเรียดเรื่องอื่นๆ ที่ดีไม่แพ้กันของน้องจวีจิ้งอี เราได้คัดสรรมาให้ชม การันตีอรรถรสความฟินปังไม่แพ้กัน สมฉายาที่เธอได้รับการขนานนามว่า "ความงามที่สุดในรอบ 4000 ปี"แต่ก่อนจะไปเปิดโผรายชื่อผลงานสุดปั๊วะปังของจวีจิ้งอี อยากขอแนะนำประวัติสั้นๆ ของจวีจิ้งอี สำหรับใครที่เพิ่งรู้จักนางเอกหน้าหวานคนนี้‘จวีจิ้งจวี’ เป็นนักร้องและนักแสดงหญิงชาวจีน เกิดวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1994 เดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อปี 2013 จากการเข้าร่วมออดิชั่นเข้าวงไอดอล SNH48 โดยเข้าเป็นสมาชิกวงรุ่นที่ 2 ก่อนกระโดดข้ามมาเล่นซีรีส์ในฐานะนักแสดงในปี 2016 ด้วยผลงานซีรีส์เรื่องแรกในแนวแฟนตาซีเรื่อง ‘ตำนานอาณาจักรเหนือเวหา’ (Novoland : The Castle in the Sky – 2016) จนถึงปี 2017 เธอเริ่มต้นอาชีพนักร้องในฐานะศิลปินเดี่ยว โดยปล่อยซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกของเธอชื่อ Rainพอเข้าปี 2018 จวีจิ้งอีมุ่งมั่นเดินหน้าเข้าสู่สายงานซีรีส์เต็มตัวไปพร้อมกับมีผลงานร้องเพลงประกอบซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ (The Legend of Yunxi – 2018), ตำนานนางพญางูขาว (The Legend of the White Snake – 2019) และ Please Give Me a Pair of Wingsที่ผ่านมาจวีจิ้งอีได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 93 ของ Forbes China Celebrity 100 อีกทั้งยังติดอันดับ Under 30 Asia 2019 อีกด้วย โดยฉายา "ความงามที่สุดในรอบ 4000 ปี" มาจากการที่สื่อมวลชนญี่ปุ่นเข้าใจผิดเรียกเพี้ยนมาจากประโยค "ไอดอลในรอบ 4000 ปี" ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับตั้งให้เมื่อปี 2014 แต่ความผิดเพี้ยนนี้กลับทำให้เธอยิ่งโด่งดังและได้รับควานิยมมากยิ่งขึ้น จนได้รับความสนใจไปทั่วเอเชียด้วยบุคลิกน่ารัก ซุกซน สดใสคาแร็กเตอร์ที่มักส่งให้จวีจิ้งอีเป็นที่รักของแฟนๆ และทำให้ชาวติ่งตกหลุมรักอยู่เสมอ ส่วนใหญ่ไม่พ้นตัวละครของเด็กสาวที่มีความเฉลียวฉลาด คิดนอกกรอบ เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเหล่านี้คือผลงานยืนหนึ่งที่ส่งให้เธอโดดเด่นและเป็นที่จับตามองในฐานะนักแสดงผลงานมาสเตอร์พีซที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับชีวิตการแสดงของจวีจิ้งอี ต้องเรื่อง ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ (The Legend of Yunxi – 2018) ซีรีส์แจ้งเกิดเธอในฐานะนักแสดงและนางเอกที่แท้ทรูด้วยกระแสตอบรับที่จีนดีเกินคาดหมาย เรตติ้งพุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง แซงหน้าทุกซีรีส์ที่ฉายอยู่ในเวลาไล่เลี่ยกัน ด้วยยอดวิวในออนไลน์สูงมากกว่า 1 ร้อยล้านวิว และติดอันดับท็อปชาร์ต 1 ใน 3 ซีรีส์จีนมาแรงที่มียอดวิวสูงกว่า 1 พันล้านวิวอีกด้วย!ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่ซีรีส์โปรดักชั่นตัวท็อปเมื่อครั้งออกฉายเรียลไทม์เมื่อเทียบกับซีรีส์เรื่องอื่นๆ ที่ฉายในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่กลับกลายเป็นซีรีส์ม้ามืดที่ติดท็อปชาร์ต จนสร้างคู่จิ้นคู่ใหม่ใหักับวงการบันเทิงจีนอย่างจวีจิ้งอี VS จางเจ๋อฮั่น ส่งให้ทั้งคู่กลายเป็นนักแสดงตัวท็อปในชั่วพริบตาซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายขายดีของประเทศจีนเรื่อง “มเหสียอดอัจฉริยะแห่งพิษ” เล่าเรื่องราวของหยุนซี (จวีจิ้งอี) บุตรสาวของหมอผู้ช่ำชองวิชาพิษ นางเล่าเรียนวิชาพิษมาจากตำราของมารดา แต่ด้วยแผลเป็นบนใบหน้าทำให้ใครต่อใครมองว่านางอัปลักษณ์ จนวันหนึ่งหยุนซีได้รับราชโองการให้แต่งงานกับองค์ชายหลงเฟยเย่ (จางเจ๋อฮั่น) หรือฉินอ๋อง ผู้รักชาติบ้านเมืองแต่เย็นชา การแต่งงานทำให้หยุนซีเข้าไปพัวพันกับสงครามแย่งชิงอำนาจราชบัลลังก์ ซึ่งในไทยยังสามารถหาชมซีรีส์เรื่องนี้ทั้งเสียงพากย์ไทยและซับไทยทางแอป MonoMaxซีรีส์ที่เกิดจากอานิสงส์ความโด่งดังของคู่จิ้น จวีจิ้งอี VS จางเจ๋อฮั่น จากซีรีส์เรื่อง ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ (The Legend of Yunxi – 2018) เมื่อค่ายปิ๊งไอเดียว่าต้องหาซีรีส์ให้ทั้งคู่กลับมาเล่นคู่กันให้ได้อีกครั้ง จึงกลายเป็นที่มาของซีรีส์ ‘กรุ่นรักกลิ่นบุปผา’ (The Blooms At Ruyi Pavilion - 2020) โดยได้ทั้งพระนางคู่เดิม, ผู้กำกับ และมือดัดแปลงบทประพันธ์จากเรื่อง ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ ชุดเดิมกลับมาต่อยอดความสำเร็จร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชมผิดหวังกรุ่นรักกลิ่นบุปผา (The Blooms At Ruyi Pavilion - 2020) ว่าด้วยเรื่องราวของ ฟู่หรง (จวีจิ้งอี) บุตรีคนรองของเจ้าเมืองเหิงจิง ประสบอุบัติเหตุตกจากต้นไม้จนสลบไป เมื่อฟื้นขึ้นมานางกลับได้รับพลังพิเศษฝันนิมิตมองเห็นอนาคต โดยนางเห็นอนาคตที่น่าเศร้าว่า นางต้องแต่งงานเข้าจวนสวีจิ้นซู่อ๋อง (จางเจ๋อฮั่น) และจบชีวิตอย่างน่าสลดใจ แต่ตราบใดที่นางไม่ได้แต่งงานเหตุการณ์เลวร้ายก็จะไม่เกิดขึ้น ฟู่หรงจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อหลีกหนีโชคชะตา แต่สุดท้ายต้องมีเรื่องให้ได้ใกล้ชิดอ๋องซู่จนก่อตัวเป็นความรักในที่สุด สามารถหาชมกันได้ทางแอป MonoMax และ iQIYI Thailandถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอเมดี้ที่คอซีรีส์ทั้งหลายพูดถึงไม่น้อย! ของจวีจิ้งอี สำหรับ ‘อลหม่านหัวใจยัยบัณฑิตจอมป่วน’ (In a Class of Her Own - 2020) เพราะรีเมกมาจากซีรีส์เกาหลีโรแมนติก-คอมเมดี้ย้อนยุคของปี 2020 เรื่อง ‘Sungkyunkwan Scandal บัณฑิตหน้าใสหัวใจว้าวุ่น’ ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั่วเกาหลีใต้มาแล้วสำหรับในเวอร์ชั่นจีนเป็นการรวมไอดอลวัยรุ่นแดนมังกร อย่าง จวีจิ้งอี, ซ่งเวยหลง, ปี้เหวินจวิ้น และหวังรุ่ยชาง มาร่วมประชันบทบาท อีกทั้งยังมีการปรับบทเพื่อความสดใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ต่างจากซีรีส์ยุคโบราณเรื่องก่อนๆ ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการกล่าวขวัญถึงในโลกโซเชียลเมื่อครั้งฉายเรียลไทม์เป็นอย่างมาก จนทำให้สัปดาห์แรกของการออกอากาศไม่ถึง 19 ชม. ความนิยมพุ่งสู่อันดับ 1 รายการยอดนิยมของเวยป๋อประเทศจีนทันที!เป็นเรื่องราวของเหวินซี (จวีจิ้งอี) เด็กสาวที่มาจากตระกูลยากจนปลอมตัวเป็นผู้ชาย เพื่อไปทำงานเขียนหนังสือหาเลี้ยงครอบครัว เพื่อหาเงินมาไถ่ตัวน้องชาย จนกระทั่งวันหนึ่งเหวินซีตัดสินใจร่วมมือกับหานเซิ่งจื้อทำงานทุจริตการสอบ แต่ถูกเฟิงเฉิงจวิ้น (ซ่งเวยหลง) บัณฑิตหนุ่มบุตรชายผู้ว่าเฟิงจับได้ด้วยความประทับใจในมันสมองและไหวพริบอันชาญฉลาดของเหวินซี จึงทำให้เฟิงเฉิงจวิ้นวางแผนให้เหวินซีได้เข้าเรียนในสำนักอวิ๋นช่างสถานศึกษาที่ขึ้นชื่อลือนามเรื่องความรู้และวิชาการ ซึ่งรับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น! เมื่อเข้าไปในสำนัก เหวินซีได้พบกับมิตรภาพและความผูกพันมากมาย ท้ายสุดแล้วเหวินซีจะสามารถปิดบังความลับและตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่?! สามารถหาชมกันได้ทางแอป MonoMax และ iQIYI Thailandเป็นอีกซีรีส์ที่ยกระดับความสวยตะลึงให้จวีจิ้งอีไปอีกกกก (ลากเสียงยาว) กับโปรดักชั่นอลังการมากขึ้น เครื่องแต่งกายยิ่งใหญ่ตระการตาขึ้น และบทบาทที่ได้เล่นเป็นองค์หญิง (กับเขาซะที) กับซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่า ‘ตำนานเจียหนาน’ (Rebirth For You 2021) ซึ่งทันทีที่ออนแอร์ในไทยไม่ทันสัปดาห์ก็ไต่อันดับติดท็อปเทนในหมวด WeTV Hot ของแอปฯ WeTV ไปอย่างรวดเร็ว กับการโคจรมาพบกันครั้งแรกของ จวีจิ้งอีและเจิงซุ่นซี พระเอกดาบมังกรหยกเวอร์ชั่นซีรีส์ 2019เรื่องราวของท่านหญิงเจียหนาน หรือ เจียงเป่าหนิง (จวีจิ้งอี) พระญาติห่างๆ ของฮ่องเต้ที่เติบโตมาพร้อมกับฮ่องเต้ ทำให้ฮ่องเต้หนุ่มหมายหมั่นจะผูกมัดให้เธอเป็นฮองเฮาในอนาคต โดยทางหนึ่งหวังผลประโยชน์ให้ตระกูลเจียงมาสนับสนุนฐานอำนาจของตัวเอง แต่ด้วยนิสัยของเจียงเป่าหนิงเป็นสาวน้อยซุกซนต่างจากท่านหญิงทั่วไป รักอิสระ ไม่ต้องการเป็นเครื่องมือทางการเมือง นางจึงใช้ความเฉลียวฉลาดหลีกเลี่ยงการแต่งงานครั้งนี้มาโดยตลอด โดยระวังไม่ให้เสียดุลอำนาจของแต่ละฝ่ายระหว่างวางแผนหนีงานการแต่งงานอันแสนซุกซนของท่านหญิง ทำให้เป่าหนิง ได้รู้จักกับ หลี่เชียน (เจิงซุ่นซี) บุตรชายแม่ทัพผู้ปกครองปิ่งโจว ที่มารับตำแหน่งทหารองครักษ์ไทเฮา (ศัตรูฝั่งตรงข้ามของฮ่องเต้) ด้วยวัตถุประสงค์บางอย่าง ทำให้เป่าหนิงเกิดความรู้สึกดีๆ ต่อหลี่เชียน ซึ่งต่อมาพวกเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ท่ามกลางการแย่งชิงความรักและอำนาจในวังหลวง สามารถหาชมกันได้ทางแอป WeTV Thailand และ iQIYI ThailandSoftlenshttps://www.iq.com/https://wetv.vip/thhttps://www.monomax.me/review/detail/JuJingyi_LegendofWhiteSnakehttps://mydramalist.com/