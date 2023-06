ประวัติศาสตร์จีน ผ่านซีรีส์น้ำดี “บุตรสาวแห่งหนานหยาง (Sisterhood)”ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนน้ำดีมากแรง ที่เพียงออกอากาศแค่ตอนแรก ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้น สำหรับ บุตรสาวแห่งหนานหยาง (Sisterhood) ที่นำเสนอเรื่องราวของ โอวหยาง เทียนชิง (รับบทโดย เซียวเยี่ยน) หญิงสาวผู้มีหัวใจที่แข็งแกร่ง เธอเติบโตมาด้วยฐานะที่ยากลำบาก ต้องดิ้นรนต่อสู้ในทุกๆ วัน ความฝันของเธอคือการมีบ้าน มีที่พักผิงคอยอาศัย เธอจึงต้องระหกระเหินเดินทางมาทำงานในการสร้างอนาคตใหม่ที่เมืองหนานหยาง เมืองที่เธอเชื่อว่านี่คือเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลง จนเธอได้มาพบกับ กวง ไห่เซิง (รับบทโดย ไต้เซี่ยงอวี่) ชายหนุ่มที่ถูกชะตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ ทั้งสองฝ่าฝันอุปสรรค จนเกิดความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กัน โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่อิงประวัติศาสตร์สมัยก่อน ถ่ายทอดความเป็นอยู่และสังคมของประเทศจีนออกมาได้อย่างดีเยี่ยม จนแฟนๆ ต่างยกให้เป็นซีรีส์ที่หนึ่งในดวงใจบุตรสาวแห่งหนานหยาง (Sisterhood) นำแสดงโดย 2 แม่เหล็กแห่งวงการอย่าง เซียวเยี่ยน นางเอกสาวมากความสามารถที่ได้ฝากผลงานซีรีส์สุดฮิต อย่าง บ้าบ๋า ย่าหยา...รักยิ่งใหญ่จากใจดวงน้อย (The Little Nyonya) , ยอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน (My Roommate is a Detective) และ ลุ้นเกมรักทะลุมิติ (Eight Hours) ประกบคู่กับ ไต้เซี่ยงอวี่ พระเอกหนุ่มหล่อหน้าเข้ม ที่ได้ฝากผลงานอย่าง บ้าบ๋า ย่าหยา...รักยิ่งใหญ่จากใจดวงน้อย (The Little Nyonya) , ดาวมหาวิทยาลัยในชุดสีขาวและขายาว (Perfect Match) ที่ครั้งนี้ทั้งสองได้มาโคจรร่วมงานด้วยกันอีกครั้ง บอกได้เลยว่าเคมีเคใจของทั้งสองออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แฟนๆ ห้ามพลาด!โดยบุตรสาวแห่งหนานหยาง (Sisterhood) ได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่าง กัวชื่อหมิน ที่ได้กำกับซีรีส์แนวสยองขวัญขวัญใจแฟนๆ อย่าง ปลดพันธนาการ: ตำนานแห่งหนานหยาง (The Ferryman · Legends of Nanyang) รับรองได้เลยว่าการที่ได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่าง กัวชื่อหมิน มากำกับในครั้งนี้ แฟนๆ จะไม่ผิดหวัง เพราะเขาจัดเต็มทั้งด้านงานภาพ งานศิลป์ งานโปรดักชั่น ถูกใจแฟนๆ อย่างแน่นอน!การเดินทางของเธอจะเป็นอย่างไร อุปสรรคที่ต้องฝ่าฝันจะลำบากแค่ไหน รับชมออริจินัลซีรีส์เรื่องใหม่ของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) บุตรสาวแห่งหนานหยาง (Sisterhood) ทุกวันเวลา 18:30 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เท่านั้นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIP ด้วยภาพคมชัดระดับ Full HD และเสียงระบบ Dolby Atmos เสมือนดูในโรงภาพยนตร์ โปรโมชัน 3เดือนแรก จ่ายเพียง 199 บาท สามารถดูได้พร้อมกัน 2 จอ, ดาวน์โหลดเพื่อดูแบบออฟไลน์ไม่มีโฆษณาคั่นบนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เท่านั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตได้ใน App Store และ Google Play – กดดาวน์โหลดฟรี https://i.qy.net/f34caJ-b7 อัปเดต และติดตามความเคลื่อนไหวสาระบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียได้ทาง Facebook Fanpage: https:// https://www.facebook.com/iQIYIThailand ; IG:@iQIYIThailand; Twitter: @iQIYIThailand; YouTube: iQIYI Thailand