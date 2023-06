ซีรีส์เกาหลีสุดสัปดาห์ แข่งเรตติ้งชิงคนดูจอเดือด “Revenant” แนวระทึกขวัญ ช่อง SBS คว้าเรตติ้ง 2 หลักนำหน้า ช่อง JTBC มี “King The Land” โรแมนติกทัชใจคนดูเรตติ้งก็พุ่ง

นอกจากนี้ก็ยังถือเป็นห้วงเวลาที่คนดูขอบตาดำๆ แฟนซีรีส์เกาหลีอิ่มเอมขั้นสุด ต้องประคองสังขารตามเก็บให้ครบนะตะเอง ถึงจะสงสารขอบตาแค่ไหนก็เหอะสำหรับซีรีส์สุดสัปดาห์ของเกา ทั้งช่องหลัก และ ช่องเคเบิ้ล มี 2 ล็อต จ้ะ คือ วันศุกร์ และ วันเสาร์ กะ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลาก็ไล่ๆ กันแหละ ภาวนาว่าอย่าให้พี่เการวบตึงเป็นล็อตเดียวกันมีออนแอร์ 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เหมือนประเทศกูมีเด้อเริ่มต้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ทั้ง “Numbers” ทางช่อง MBC และ “Revenant” ทางช่อง SBS ออกสตาร์ตพร้อมกัน จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนแรกของซีรีส์ดราม่า แก้แค้น Numbers (ออกอากาศ ศุกร์-เสาร์ เวลาตามเกา 21.50 น.) ซึ่งนำแสดงโดย คิมมยองซู วง INFINITE ที่คัมแบ็คซีรีส์หลังออกจากกรมทหาร และ ชเวจินฮย็อก ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 4.4 %ไม่เพียงแต่ Numbers จะออกอากาศตอนแรกด้วยเรตติ้งสูงกว่า “Joseon Attorney” ที่เคยครองแชมป์ในช่วงเวลานี้ (เปิดตัวด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 2.8 %) แต่แค่เพียงตอนแรก Numbers ก็สามารถจับใจคนดูได้แล้ว ด้วยเรตติ้งเปิดตัวสูงสุดตลอดกาลของซีรีส์ที่ออนแอร์วันเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้ถึง 4.4 % และ ตอนที่สองคืนวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน ก็ยังทำเรตติ้งได้ดี 4.0 % เรื่องนี้ ชมซับไทยเวลาเดียวกับเกาหลี 21.30 น. ทุกศุกร์และเสาร์ ทาง Viu เด้อในขณะที่ ซีรีส์ทริลเลอร์ เหนือธรรมชาติ “Revenant” ช่อง SBS (ออกอากาศ ศุกร์-เสาร์ เวลาตามเกา 22.00 น.) ซึ่งเป็นผลงานเขียนบทของนักเขียนตัวมัมแนวนี้ คิมอึนฮี และนำแสดงโดยสองเทพ คิมแทรี และ โอจองเซ ก็เปิดตัวแรงเริ่ด ทำสถิติเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศสูงถึง 9.9 % ครองแชมป์อันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันของทุกช่อง ซีรีส์เรื่องนี้ยังขึ้นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ชมหลัก ที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 48 ปี ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 4.1 % และ ตอนที่ 2 ในคืนวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน ก็ทิ้งห่างบรรดาคู่แข่งในคืนวันเสาร์ไปด้วยตัวเลขสองหลักสวยๆ 10.0 % นำหน้าไปก่อน เรื่องนี้ รับชมซับไทย 4 ทุ่ม วันศุกร์และวันเสาร์ ทาง Disney Plus Hotstarมาต่อที่โปรแกรม วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันที่ 24-25 มิถุนายน มีซีรีส์ลงจอในเวลาคาบเกี่ยวกันถึง 4 เรื่อง 4 ช่อง ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีของช่องเคเบิ้ล TV Chosun เรื่องใหม่ “Durian's Affair” ออกอากาศตอนแรกด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศสูงถึง 4.2 % และตอนที่ 2 ในวันอาทิตย์ ก็ยังแกร่ง ทำได้ 3.4 % (ออกอากาศ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10 น.) มีซับไทย ดูแบบแห้ง เช้าตรู่หลังเกา แต่ก็ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นจ้ะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 05.30 น. ทาง Viuสำหรับ “See You in My 19th Life” โรแมนติก แฟนตาซี กลับชาติมาเกิดใหม่ ทางช่องเคเบิ้ล tvN (ออกอากาศ เสาร์-อาทิตย์ เวลาตามเกา 21.20 น.) ผลงานนำแสดงของ ชินฮเยซอน (จาก Mr. Queen) ซึ่งออกอากาศนำไปก่อน 2 ตอน มา เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์นี้ ออนแอร์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ “Durian's Affair” แต่ก็ได้รับเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศถึง 4.9 % สำหรับตอนที่ 3 และไต่ขึ้นสู่เรตติ้งสูงสุด ในตอนที่ 4 ซึ่งทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 5.7 % สูงสุดจากทั้ง 3 ตอน (ตอนที่ 1 - 4.3 %, ตอนที่ 2 - 5.5 %) เรื่องนี้ ซับไทย ทาง Netflix เวลา 3 ทุ่ม วันเสาร์และวันอาทิตย์ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่ “King the Land” ที่นำแสดงโดย อีจุนโฮ วง 2PM และ ยุนอา วง Girls’ Generation ทางช่องเคเบิ้ล JTBC ซึ่งออกอากาศไปแล้วสองตอนเมื่อสัปดาห์ก่อน ในวีคนี้มีช่วงเวลาออกอากาศคาบเกี่ยวกับ “Revenant” แต่ก็ยังพุ่ง มีเรตติ้งดีดแรง ผู้ชมเพิ่มขึ้น 3 ตอนติดต่อกัน โดยตอนที่ 3 ของละครโรแมนติกคอมเมดี้ ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศสูงถึง 9.1 % ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สูงสุดใหม่ จาก ตอนที่ 1 - 5.1 % และ ตอนที่ 2 - 7.5 % ขณะที่ ตอนที่ 4 ในค่ำคืนวันอาทิตย์ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ซีนฮา ฉากหวานน้ำตาลขึ้นตาของอีตา #วอนบ้านอำนาจ (อีจุนโฮ) กับยัย #ชอนจอมปลอม (ยุนอา) เรตติ้งเลยพุ่งไปที่ 9.6 % เรียกว่า ตัวเลขสองหลักไม่ไกลเกินเอื้อมใดๆ สำหรับโปรแกรมวันเสาร์และอาทิตย์แล้ว แชมป์เก่า ซีรีส์ขนาดยาวขวัญใจครอบครัว “The Real Has Come” ทางช่อง KBS 2 (ออกอากาศเสาร์-อาทิตย์ เวลาตามเกา 20.05 น.) ก็ยังปกป้องตำแหน่งแชมป์เรตติ้ง รายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกประเภท ที่ออกอากาศในวันเสาร์ ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 18.1 % (ตอนที่ 27) และวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. ก็พุ่งขึ้นสู่เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศถึง 21.7 % (ตอนที่ 28) ครองแชมป์เรตติ้งรายการที่มีผู้ชมมากที่สุด ในทุกประเภทที่ออกอากาศในวันอาทิตย์เช่นกัน เรื่องนี้ ซับไทย เข้าทาง Netflix แล้วเด้อสู รับชมตอนใหม่ 2 ตอน ทุกวันพุธข้อมูลข่าว : ละครออนไลน์ | ข้อมูลเรตติ้ง : wikipedia.orgภาพประกอบ : hancinema.net