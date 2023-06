เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะ | See You in My 19th Life” [2023]

ชื่อเรื่อง : See You in My 19th Lifeชื่อเกาหลี : 이번 생도 잘 부탁해 | i-beon saeng-do jal bu-tak-haeชื่อไทย : ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ตลก, แฟนตาซี, กลับชาติมาเกิดใหม่ผู้กำกับ : อีนาจอง (ผลงานกำกับซีรีส์ Mine, tvN, 2021)ผู้เขียนบท : ชเวยองริม (ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรก) และ ฮันอารึม (ผลงานเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Hero, 2022 ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรก)ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง : See You in My 19th Lifeผู้แต่งและวาดเว็บตูน : อีเฮ (Lee He)ผู้ผลิต : Studio N และ Studio Finecutออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : tvN, tving และ Netflixจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 60 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21.20 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 17 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2566ออกอากาศในไทย ช่องทางรับชมถูกลิขสิทธิ์ : Netflix ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. (ตามไทย)เธอเป็นผู้หญิงที่แก่เกินวัย 24 ปี สามารถระลึกชาติได้ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยชำนาญการ ทำงานอยู่ในบริษัท MI Group บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของเกาหลี เพราะเกิดมาแล้ว 19 ชาติ แถมยังจำตัวตน และเรื่องราวในชีวิตชาติก่อนๆ ได้แม่นยำ บันจีอึมจึงมีความสามารถรอบด้าน ทั้งด้านการเต้นฟลาเมงโก้ และสามารถสื่อสารได้หลายภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอาหรับ ที่เกิดเป็นชายชาวอาหรับในชาติที่ 4 เพราะอยากใกล้ชิดกับมุนซอฮา บันจีอึมจึงได้ยื่นใบสมัครงานในทีมวางแผนกลยุทธ์ ของ เอ็มไอแกรนด์โฮเทล ที่มุนซอฮา ขัดคำสั่งผู้เป็นพ่อ เข้ามาทำงานเป็นกรรมการของโรงแรม หลังกลับจากเยอรมัน เพื่อฟื้นฟูโรงแรมที่แม่เขาเป็นคนก่อตั้งคุณหนูตระกูลแชโบล แห่งเอ็มไอกรุ๊ป ในครอบครัวที่ดูจะเพรียบพร้อม แต่ความสัมพันธ์ระหว่างมุนซอฮากับ มุนจองฮุนท่านประธานใหญ่ เอ็มไอกรุ๊ป กลับเต็มไปด้วยความเหินห่างหมางเมิน โดยเฉพาะการนำเอา จองยอนอ๊ก ที่แอบเป็นชู้กันตั้งแต่ตอนที่แม่เขายังอยู่ เข้ามาแทนที่แม่ของตน เติบโตมาด้วยบาดแผลในจิตใจ ทั้งเรื่องแม่และพี่สาวที่เป็นรักแรกในวัยเด็กของเขา ทำให้มีบุคลิกที่เย็นชา มุนซอฮาขัดคำสั่งพ่อโดยขอเข้าไปเป็นกรรมการโรงแรม เอ็มไอแกรนด์โฮเทล เพื่อต้องการจะปรับปรุงโร'แรมที่แม่ของเขาเป็นผู้ก่อตั้งให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง การได้ยินของซอฮาบกพร่อง เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนที่ทำให้ยุนจูวอนเสียชีวิตครั้งนั้น และต้องใช้อุปกรณ์ช่วยฟังเพื่อนสนิท และเป็นเลขาส่วนตัวของมุนซอฮา ที่มีนิสัยเข้ากันได้เป็นอย่างดี ฮาโดยุนรู้จักกับมุนซอฮาตั้งแต่ตอนวัยรุ่น และติดตามไปเรียนและดูแลในฐานะเลขาส่วนตัวของมุนซอฮาตั้งแต่ตอนไปเรียนที่เยอรมัน แอบรักแอบชอบ ยุนโชวอน แต่ไม่กล้าพูดออกไป โดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายก็แอบชอบเขาเช่นกัน และชอบมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นยุนโชวอน เป็นน้องสาวคนเล็กของ ยุนจูวอน (ชาติที่ 18 ของบันจีอึม) ทำงานเป็นสถาปนิกภูมิสถาปัตย์ การสูญเสียพี่สาวทำให้ครอบครัวโศกเศร้าเป็นอย่างมาก แต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ทำให้เธอเติบโตมาอย่างแข็งแกร่งและลงทุนใช้ชื่อปลอมว่า เอมิลี่ยุน สมัครงานเพื่อร่วมในทีมวางแผนกลยุทธ์ ดูแลการปรับภูมิทัศน์โรงแรม และที่สำคัญต้องการอยู่ใกล้ชิดกับ ฮาโดยุนอีกด้วย จนวันหนึ่งยุนโชวอนได้พบเจอกับบันจีอึม ความรักความผูกพันดึงดูดให้สองสาวสนิทกันอย่างง่ายดายชาชองฮวา รับบทเป็น คิมแอกยอง (หลานสาว ชาติที่ 17 ของบันจีอึม)คิมซีอา รับบทเป็น ยุนจูวอน (ชาติที่ 18 ของบันจีอึม)อีแจคยุน รับบทเป็น คิมจุงโฮชเวจินโฮ รับบทเป็น มุนจองฮุน ประธานเอ็มไอกรุ๊ป พ่อของมุนซอฮาแบแฮซน รับบทเป็น จองยอนอ๊กรยูแฮจอน รับบทเป็น อีจีซอกอีแชมิน รับบทเป็น มินกีอีโบยอง รับบทเป็น อีซังอา แม่ของมุนซอฮา (นักแสดงรับเชิญพิเศษ)อีแฮยอง รับบทเป็น อีซังฮยอก พี่ชายอีซังอา ลุงของมุนซอฮาบินชาน็อก รับบทเป็น ชานฮย็อก ลูกชายของ จองยอนอ๊ก ลูกคุณหนู ทำตัวกร่าง ชอบวางอำนาจ เป็นคู่อริกับมุนซอฮามาตั้งแต่เด็กแบ็คซึงชอน รับบทเป็น บันฮักซู พ่อของ บันจึอึมมุนดงฮย็อก รับบทเป็น บันดงอู พี่ชายของ บีนจีอึมคังมยองจู รับบทเป็น โจยูซอน แม่ของ ยุนจูวอน และ ยุนโชวอนอีแจคยุน รับบทเป็น คิมจุงโฮ อาของ แอกยอง (ชาติที่ 17 ของ บันจีอึม)พัคโซอี รับบทเป็น บันจีอึม (ตอนเด็ก ชาติที่ 19)จองฮยอนจุน รับบทเป็น มุนซอฮา (ตอนเด็ก)กีโซยู รับบทเป็น ยุนโชวอน (ตอนเด็ก)โดยในทุกชาติที่มาเกิดใหม่ ระหว่างตอนมีอายุได้ 8 ถึง 12 ปี เธอจะเริ่มจดจำอดีตชาติได้ และเรื่องราวสุข ทุกข์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตชาติที่ผ่านๆ มันซัดเข้าสู่ความทรงจำราวกลับคลื่นลมทะเล ชาติที่แล้วเธอเป็นใคร และทำอะไรไว้ มันยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำของเธอชาติที่ได้เกิดมีชีวิตดีๆ ก็ทำให้หวนนึกถึง ชาติที่เลวร้ายก็ทำให้เจ็บปวด แม้ว่าจะอยากให้เป็นเพียงความฝัน แต่มันก็ไม่มีทางเป็นแค่ฝัน ยิ่งในชาติที่ 18 บันจีอึม จำทุกอย่างได้อย่างแจ่มชัด เพราะมันชาติภพที่ตราตรึงใจเธอที่สุดเธอเกิดมาเป็น ยุนจูวอน (รับบทโดย คิมชีอา) วันหนึ่ง ในตอนอายุได้ 12 ปี เธอได้รู้ว่า เด็กชายวัย 9 ขวบ ที่วิ่งชนขาตั้งกระดาษวาดภาพของเธอ แล้ววิ่งหนีไปดื้อๆ ก็คือคุณหนูลูกเศรษฐี มุนซอฮา (รับบทโดย จองฮยอนจุน) ลูกชายของ อีซังอา (รับบทโดย อีโบยอง) กับ มุนจองฮุน (รับบทโดย ชเวจินโฮ) ประธานเอ็มไอกรุ๊ป โลกกลมอะไรขนาดนั้น เพราะซังอาเป็นเพื่อนกับ โจยูซอน (รับบทโดย คังมยองจู) แม่ของเธอนั่นเองอีซังอา นั้นมีสุขภาพไม่แข็งแรง ป่วยกระเสาะกระแสะอยู่ตลอด ก่อนจะสิ้นลมหายใจ ซังอา ได้ออกปากฝากฝังให้จูวอนช่วยดูแลซอฮาด้วย เธอรับปากว่าจะช่วยอยู่ข้างๆ ซอฮาให้เองทั้งคู่สนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว แต่ช่วงชีวิตของเธอในชาตินี้ช่างสั้นนัก ยุนจูวอนเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนซึ่งเธอนั่งไปกับมุนซอฮา และก่อนสิ้นลมหายใจเธอได้เอาร่างตัวเองปกป้องมุนซอฮาไว้ และให้สัญญาว่าจะกลับมาเกิดใหม่และมาหาเขาอีกครั้งเมื่อเธอกลับชาติมาเกิดใหม่ในชาติที่ 19 เป็น บันจีอึม (ตอนเด็กรับบทโดย พัคโซอี) เติบโตย่าง 9 ขวบ ในบ้านหลังคับแคบซอมซ่อ อยู่กับ พ่อขี้เหล้า เอาแต่ทะเลาะทุบตีแม่เพื่อเอาเงินไปกินเหล้า และพี่ชายเกเร ความทรงจำแรกที่ผุดขึ้นมาตอนระลึกชาติได้ก็คืออุบัติเหตุรถชนที่ทำให้เธอเสียชีวิตตอนเป็นเด็ก และเวลานี้เธออยากรู้ว่า มุนซอฮา จะยังรอดปลอดภัยและมีชีวิตอยู่ไหม? บันจีอึม เฝ้ามองแม่ที่หิ้วกระเป๋าหนีจากไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองอยู่ตรงหน้าต่าง ในชาติที่เธอมั่นใจว่า คงใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้น และยากลำบากเป็นแน่จีอึมในวัย 9 ขวบ ฉายแววอัจฉริยะ เรื่องพรสวรรค์มากมายที่ได้ติดตัวมาจากชาติปางก่อน ทั้งการเล่นดนตรี เต้นฟลาเมงโก้ พูด อ่าน ได้หลายภาษา รวมทั้งความรอบรู้ทางประวัติศาสตร์ เธอได้โชว์ความสามารถในรายการทีวี และงานรับจ้างเต้นโชว์ตามไนต์คลับ หาเงินมาใช้จ่าย ซึ่งมักถูก บันฮักซู (รับบทโดย แบ็คซึงชอน) ผู้เป็นพ่อ ฉกเงินไปละลายในบ่อนแทบทุกครั้ง ส่วน พี่ชาย บันดงอู ก็ตัวแสบ ชอบขโมยเงินที่เธออุตส่าห์เก็บออมไว้อยู่เรื่อยๆ เหมือนปลิงคอยดูดเลือดดีๆ นี่เองชีวิตแร้นแค้นช่วงสงคราม เธอก็ผ่านมาแล้วเหอะ แค่นี้จิ๊บๆ ในที่สุด บันจีอึม ตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปหาคนที่จะช่วยให้เธอเจอกับมุนซอฮาเร็วที่สุด นั่นคือ คิมแอกยอง (ชาชองฮวา) หลานสาวของเธอจากชาติที่ 17 ซึ่งมีชีวิตในปัจจุบันเป็นสาวใหญ่วัยกลางคน และเปิดร้านขายอาหารพวกของว่างอยู่ และพอเจอหน้ากันจีอึมแนะนำตัวว่าเธอสาวน้อยมหัศจรรย์ที่กำลังโด่งดังในทีวี และที่สำคัญเธอคืออา คิมจุงโฮ (รับบทโดย อีแจคยุน) ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนตาย แต่เวลานี้จะขอยืมเงินหนึ่งแสนวอน เพื่อไปตามหาและต้องเจอใครคนหนึ่งในชาติที่ 18 ของเธอ ให้ได้ แอกยองควักเงินให้ในทันทีอย่างเอื้อเอ็นดูด้วยเงินแสนวอนที่แอกยองให้มา เธอรีบเดินทางไปพบกับ มุนซอฮา ทันที และคอยตามติดเขาไปทุกแห่งหน โดยไม่แสดงตัว จนกระทุ่งอยู่มาวันหนึ่งเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ระหว่างสืบหาข่าวคราวของซอฮา จีอึมก็หันไปตั้งใจเรียนอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะพาตัวเองไปทำงานในเอ็มไอกรุ๊ป ซึ่งมันสมองอันยอดเยี่ยมและความรู้ที่สะสมมาถึง 18 ชาติ บันจึอึมสำเร็จปริญญาเอกในวัยเพียง 24 ปีและแล้ววันที่เธอเฝ้ารอคอยก็มาถึง เมื่อได้รู้โดยบังเอิญว่า มุนซอฮากลับจากเยอรมันแล้ว และเข้าทำงานที่เอ็มไอแกรนด์โฮเทล บันจีอึม ลาออกจากงานนักวิจัย เอ็มไอโมบิตี้ บริษัทยานยนต์ยักษ์ในเครือเอ็มไอกรุ๊ป ไปสมัครงานในทีมวางแผนกลยุทธ์โรงแรมเอ็มไอแกรนด์กับซอฮาในทันทีเมื่อดูโปรไฟล์ต่างๆ จากเรซูเม่ ที่แนบมากับเอกสารสมัครงาน ของบันจีอึม เก่งกาจระดับนี้จะมาอยู่ในทีมวางแผนกลยุทธ์ของเขาน่าจะทำงานด้วยกันลำบาก เบื้องต้น ซอฮา จึงออกปากปฏิเสธอย่างสุภาพตอนที่สัมภาษณ์ว่า บันจีอึมอาจไม่เหมาะกับงานที่เขากำลังจะทำ แต่เธอกลับพูดสวนออกไปว่า “ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ ลองคบกับฉันดูไหมคะ?” ว่าซั่น ทำเอาซอฮาถึงกับสำลักกาแฟที่กำลังจิบ และเขานึกว่าเขาหูแว่ว แต่จีอึมสำทับว่าเขาฟังผิด อย่างว่า ความสามารถระดับนี้มีหรือจะพลาดเป้า ซอฮาตัดสินใจรับเธอเข้าทำงานร่วมทีมด้วยชายหนุ่มรูปงามที่เติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย และมักปฏิเสธความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตเสมอ จนกระทั่งเขาได้มาพบกับ บันจีอึม ผู้หญิงสายรุกนิสัยแปลกประหลาด ชอบทำตัวแก่เกินวัย เหมือนเป็นพี่สาวตลอดเวลา ได้เข้ามาทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการเข้าไปเริ่มงานที่โรงแรมเอ็มไอ ทำให้บันจีอึม ได้เห็นร่องรอยบาดหมางระหว่างมุนซอฮา กับ จางยอนอ๊ก หรือประธานจาง (รับบทโดย แบแฮซน) แม่ของ ชานฮย็อก (รับบทโดย บินชาน็อก) ซึ่งเธอจำได้ตอนไปหาซอฮาที่บ้านในชาติที่ 18 และเห็นกับตาถึงความใกล้ชิดมากเป็นพิเศษ ของ จางยอนอ๊ก และ ประธานมุน พ่อของซอฮานอกจากนี้ บันจีอึม ยังอ่านออกว่า ฮาโดยุน ไม่ค่อยชอบตัวเองสักเท่าไหร่ ซึ่งเขาก็บอกตามตรงว่าไม่ค่อยไว้ใจ เพราะนักวิจัยสุดเจ๋งของ เอ็มไอโมบิตี้ ที่ใครต่อใครก็ต้องการตัวไปทำงานด้วย แต่กลับขอเสนอตัวมาทำงานที่โรงแรมเอ็มไอแกรนด์โฮเทลที่ทุกคนมองว่ากำลังจะเจ๊ง จีอึมเองก็สารภาพตามตรงว่า เธอเข้าหามุนซอฮาด้วยจุดประสงค์แอบแฝงจริง แต่ขอให้เขาสบายใจได้ เพราะเธอไม่มีอันตรายต่อกรรมการซอฮาแน่นอนระหว่างนั้นการที่ บันจีอึม ได้รู้ว่า มุนซอฮา ยังคงจมจ่อมอยู่กับเหตุการณ์ร้ายในอดีต ทั้งอาการแพนิค เมื่อได้ยินเสียงรถดังๆ บนท้องถนน และเฝ้าคิดถึง ยุนจูวอน พี่สาวและรักแรกของเขาจนถึงวันนี้ ทำให้เธอนึกสงสารและอดสะท้อนใจไม่ได้ ที่การตายของเธอได้กลายเป็นความเจ็บปวด เป็นโซ่ตรวนเส้นใหญ่ที่ฉุดรั้งบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่ บันจีอึมปลอบใจให้เขาคลายเศร้าด้วยวิธีของเธอบันจีอึมซึมซับรับรู้ความรู้สึกของการที่ต้องสูญเสียคนที่รักได้เป็นอย่างดี เพราะในชาติที่ 17 เธอเกิดเติบโตเป็น คิมจุงโฮ (รับบทโดย อีแจคยุน) ชายหนุ่มนักแสดงในคณะละครสัตว์ดงแบ็ค และเป็นอาของ แอกยอง (รับบทโดย ชาชองฮวา) ซึ่งสุดท้ายต้องเสียชีวิตลงด้วยโรคร้าย และก็ได้มาเกิดใหม่ตามสัญญาที่ให้ไว้กับแอกยองทุกครั้งที่ต้องเป่าเค้กวันเกิดตัวเอง มุนซอฮาจะต้องเจ็บปวดทุกครา เนื่องเพราะมันเป็นวันตายของ ยุนจูวอน บันจีอึม ไม่อยากเสียโอกาสในชีวิตอีก เธอบุกไปหากรรมการหนุ่มในวันเกิดของเขา และสารภาพออกไปว่า “ฉันชอบคุณค่ะ” แต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่า ยุนโชวอน น้องสาวในชาติที่ 18 ของเธอ ก็หอบขนมเค้กที่ทำเองกับมือมาอวยพรวันเกิดซอฮาด้วยเช่นกันไม่นานนัก บันจีอึม ก็เห็น ยุนโชวอน เดินออกมา และ อีกฝ่ายมอบขนมเค้กให้เธอไปทาน บันจีอึมตัดสินใจถามออกไปตรงๆ ว่า “คุณชอบกรรมการมุนซอฮาหรือเปล่า?” แต่น้องสาวในชาติที่ 18 กลับย้อนว่าทำไมต้องตอบ จีอึมจึงบอกไปว่า เพราะเธอชอบมุนซอฮา โชวอนจึงถามกลับไปว่า ถ้าเธอตอบว่าชอบซอฮา จีอึมจะยอมถอยให้หรือเปล่า จึอึมถึงกับเข่าอ่อน และนำเรื่องนี้มาเล่าให้แอกยองฟัง แอกยองแนะนำว่าให้บอกความจริงกับโชวอนว่าเธอคือยุนจูวอน แต่จีอึมกังวลว่าเรื่องคงไม่ดีขึ้น แถมน่าจะยุ่งเหยิงกว่าเก่าแล้ววันหนึ่งบันจีอึมก็ได้รู้จากปากน้องสาวในชาติที่ 18 ว่า เธอนั้นแอบรักโดยุน ไม่ใช่ซอฮา และบอกอีกว่าอุปสรรครักใหญ่สุด ประหนึ่งภูเขาลูกใหญ่ที่ยากจะก้าวผ่านไปได้ ก็คือรักแรกของมุนซอฮา และเป็นคู่แข่งของบันจีอึม ที่มีชื่อว่า ยุนจูวอน นอกจากนี้ บันจีอึม ยังได้รู้ว่า การที่เธอตายในชาติที่ 18 แล้วได้มาเกิดในทันทีในชาติที่ 19 เป็นเพราะตายก่อนอายุขัยโดยที่ยังไม่ถึงฆาต และมีความเป็นไปได้สูงว่าถูกฆ่าตาย หรือถูกฆาตกรรมนั่นเองบันจีอึม ผู้มีความสามารถพิเศษ จดจำเรื่องราวสุขทุกข์ในอดีตชาติที่ผ่านมาของเธอได้ ภายหลังจากที่ชีวิตเดิมของเธอต้องจบลงด้วยอุบัติเหตุอันน่าเศร้า เธอจึงออกเดินทางครั้งใหม่ เพื่อติดต่อกับผู้คนในอดีตชาติ ที่ล้วนยังอยู่ในชาติภพปัจจุบัน โดยเฉพาะเขาคนนั้น ความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่ 18 ของเธอ จะก่อวินาศกรรมความรักต่อชีวิตที่ 19 ของเธอ หรือจะมีความรักสุขสม ยืนยงข้ามภพข้ามชาติกับมุนซอฮา? โปรดติดตามด้วยตัวท่านเองเรียบเรียงจาก : Netflix Thailand, soompi.com, wikipedia.org, เว็บตูน See You in My 19th Lifeภาพประกอบ : tvN Drama, Netflix, hancinema.net