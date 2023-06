เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Revenant” [2023]

ชื่อเรื่อง : Revenantชื่อเกาหลี : 악귀 | ak-gwiแนวซีรีส์ : ลี้ลับ, สยองขวัญ, เหนือธรรมชาติผู้กำกับ : อีจองริม (ผลงานกำกับซีรีส์ VIP, SBS, 2019) และ คิมแจฮง (ผลงานกำกับซีรีส์ Through the Darkness, SBS, 2022 )ผู้เขียนบท : คิมอึนฮี (ผลงานเขียนบทซีรีส์ชุด Kingdom, Netflix และ Jirisan, tvN, 2021)ผู้ผลิต : Studio Sออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : SBSจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 80 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 23 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2566ออกอากาศในไทยรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Disney Plus Hotstar ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามไทย)หญิงสาวสู้ชีวิต ที่เข้าใจมาโดยตลอดว่าพ่อของเธอตายไปแล้ว ตามคำบอกเล่าของแม่ ทำงานพาร์ทไทม์รับจ้างสารพัด รับจ้างส่งอาหาร รับจ้างขับรถ รับจ้างขนของย้ายบ้าน สู้ชีวิตอย่างหนักหวังเก็บออมเงินเอาไว้ใช้กับแม่ ส่วนกลางคืนก็มุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือ เตรียมสอบเข้าทำงานราชการ แต่กลับโชคร้ายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเอาเงินเก็บไปจนเกลี้ยงบัญชี แม้ต่อมาคนร้ายจะถูกจับได้ยกแก๊ง แต่พวกมันกลับบอกว่า ใช้เงินของเหยื่อไปจนหมดแล้ว และต่อมาไม่นานเธอก็ได้ข่าวว่า พ่อของเธอเสียชีวิตลง และมอบของสำคัญไว้ให้ หลังจากสัมผัสของชิ้นนั้นเธอก็ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงสู่โดยไม่รู้ตัวศาสตราจารย์ด้านคติชนวิทยา รอบรู้เรื่องวิญญาณ ภูตผี และประเพณีวัฒนธรรมโบราณ มีปมค้างคาใจเรื่องการตายของ นาบยองฮี (คิมแฮซุก) ผู้เป็นแม่ เขามั่นใจว่า แม่ถูกผีตนหนึ่งเล่นงานจนตาย ซึ่งในที่สุดเขาก็พบว่า ผีตนนั้นเข้าสิง กูซานยอง ลูกสาวของ กูคังโม ซึ่งได้ฝากโน้ตข้อความมาถึงตนว่า “ถ้าผมตาย โปรดช่วยลูกสาวของผมด้วย เธอชื่อ กูซานยอง”ตำรวจสายสืบหนุ่มประจำหน่วยสืบสวนอาชญากรรมรุนแรง หน่วยที่ 3 กรุงโซล ไม่เชื่อเรื่องผี และวิญญาณ เป็นคู่หูกับ ซอมุนชุน อยากทำคดีเจ๋งๆ แล้วได้เลื่อนขั้นไวๆ ไม่ใช่จมอยู่กับคดีประหลาดๆ ปิดไม่ลง ที่ทำอยู่กับคู่หูรุ่นพี่อย่างทุกวันนี้- พัคจียอง รับบทเป็น ยุนคยองมุน แม่ของกูซานยอง- จินซอนคยู รับบทเป็น กูคังโม (นักแสดงรับเชิญ) พ่อของ กูซานยอง- คิมวอนแฮ รับบทเป็น ซอมุนชุน รุ่นพี่คู่หูนักสืบของฮงแซ ไม่เชื่อเรื่องผี และรับปากกับแฮซัง ว่าจะจับคนร้ายที่ทำให้แม่ของยอมแฮซังตายให้ได้- เยซูจอง รับบท คิมซ็อกรัน ย่าของ กูซานยอง- ยางฮเยจี รับบท แพคเซมี เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมของซานยอง- พัคฮโยจู รับบทเป็น แม่ของยอมแฮซังที่เสียชีวิตโดยผีร้าย- คิมแฮซุก รับทเป็น นาบยองฮี ย่าของยอมแฮซัง- คิมชินบี รับบทเป็น คิมอูจิน- อีกยูฮอ รับบทเป็น คิมจีวอน- มุนซุก รับบทเป็น เพื่อนบ้านของ คิมซ็อกรัน- พโยเยจิน รับบทเป็น -ระหว่างนั้นก็มีโทรศัพท์มาหา ยุนคยองมุน แจ้งเรื่องการเสียชีวิตด้วยการผูกคอตายของ กูคังโม (รับบทโดย จินซอนคยู) พ่อของกูซานยอง ที่ถูกผู้เป็นแม่โกหกมาตลอดว่าพ่อตายแล้ว สองแม่ลูกไปถึง บ้านฮวาวอนแจ เพื่อเคารพศพ กลางดึก คยองมุนขอตัวกลับทันทีแต่ คิมซ็อกรัน (รับบทโดย เยซูจอง) ผู้เป็นย่า ได้อ้างว่าเป็นคำขอสุดท้ายของคังโม และได้มอบกล่องไม้ให้ กูซานยอง บอกว่า เป็นสมบัติที่พ่อของเธอทำพินัยกรรมให้มอบให้ ซานยองเปิดกล่องดู พบว่าข้างในมันเป็นที่ผูกผมของเด็กหญิง พร้อมมีเสียงกระซิบเบาๆ ว่า “รับไปแล้ว” โดยไม่รู้ว่า นั่นเป็นการเปิดรับวิญญาณร้ายตนหนึ่งเข้ามาในร่างพอยุนคยองมุนเห็นก็ไม่พอใจ แย่งกล่องนั้นไปแล้วโยนกล่องและสายรัดผมนั้นทิ้งอย่างแรงด้วยท่าทีเดือดดาล บอกว่าห้ามแตะต้องของจากบ้านหลังนี้ แล้วรีบพาซานยองกลับบ้านไปทันที ซานยองพยายามถามจากย่าว่าทำไมพ่อถึงฆ่าตัวตาย ก็ไม่ได้รับคำตอบจากย่า แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่า พ่อของเธอเป็นอาจารย์ด้านคติชนวิทยาขณะจะออกไปขึ้นรถเมล์กลับบ้าน ซานยอง เดินสวนกับศาสตราอาจารย์ด้านคติชนวิทยา ยอมแฮซัง (รับบทโดย โอจองเซ) ตรงตีนบันไดทางขึ้นบ้านพ่อ แฮซัง ถามเธอว่า เธอชื่อกูชานยอง และเป็น ลูกสาวของอาจารย์กูคังโม ใช่หรือไม่ ซานยองยอมรับว่าใช่ ระหว่างนั้น แฮซังก็พบว่ามีวิญญาณร้ายสิงซานยองอยู่ เขาพยายามจะบอกและเตือนเธอ แต่หญิงสาวต้องรีบไปขึ้นรถเมล์แฮซัง พยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมคังโมจึงเสียชีวิตได้ แต่ถูก คิมซ็อกรัน ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม และเชิญให้เขากลับไป ยอมแฮ ได้ส่งข้อความไปหาซานยองให้ติดต่อกลับ แต่เธอคิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงไม่ยอมโทร.หา แต่ทั้งสองก็มาเจอกันอีกจนได้โดยไม่นานต่อมา ก็เกิดคดีประหลาด ทั้ง คนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกเอาเงินของซานยองไป ผูกคอตายหลังจากโปรยเงินทิ้งลงมาจากตึก และมีตำรวจสายสืบจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมรุนแรง กรุงโซล 2 คน อีฮงแซ (รับบทโดย ฮงคยอง) กับ ซอมุนชุน รับบทโดย คิมวอนแฮ) ไปสอบปากคำซานยองถึงที่บ้าน เพราะมีรอยนิ้วมือของเธออยู่ในที่เกิดเหตุที่คนร้ายผูกคอตาย ซานยอง และ ยุนคยองมุน ยืนยันที่อยู่ได้ ทั้งคู่จึงกลับไปนอกจากนี้ คิมจินอุก เด็กนักเรียน 1 ใน 3 คน ที่แอบถ่ายคลิปกลางดึก ในวันที่ซานยองไปเยี่ยม แพคเซมี (รับบทโดย ยางฮเยจี) เพื่อนรักของเธอที่ย้ายที่อยู่ใหม่ ที่ถูกซานยองวิ่งไล่จับตัว ก็พบเป็นศพตายตรงบันไดในซอย และ กิลซองฮยอน เพื่อนนักเรียนของ คิมจินอุก กลัวสุดขีด เพราะระหว่างนี้ มีสายจาก จองฮยอนอู ที่ตายไปแล้ว โทร. มาหาตนตลอด เด็กหนุ่มจึงขอร้องให้ ซานยอง ช่วยเมื่อซานยองตามไปที่บ้านเด็กนักเรียนม.ต้น กิลซองฮยอน เธอก็ได้เห็นผีจังๆ เป็นครั้งแรกผ่านกระจกตามที่ แฮซังเคยบอก และเป็นผี จองฮยอนอู นั่นเองขณะเดียวกัน แฮซัง ก็ใช้เลข 4237 กดรหัสเปิดประตูบ้าน จองฮยอนอู เด็กนักเรียนที่ฆ่าตัวตาย และเขียนเลขดังกล่าวไว้บน ฝ่ามือ และได้พบความจริงอันน่าตกใจว่า ที่แท้ ฮยอนอูกับน้องสาว ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และวิญญาณฮยอนอูต้องการสื่อสารให้คนมาช่วยน้องสาวของเขาที่ถูกขังอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวสำหรับ ซานยอง เธอเชื่อว่าเรื่องนี้จบลงแล้ว หลังจากตำรวจจับกุมสองผัวเมียจอมโหด แต่ยอมแฮซังบอกว่า ผียังสิงเธออยู่เหมือนเดิม เรื่องยังไม่จบ นี่แค่การเริ่มต้นเท่านั้น!หลังเหตุการณ์ผูกคอตายคาบ้านของ คิมซ็อกรัน ผู้เป็นย่า ซานยองจึงเชื่อเรื่องถูกผีสิง และยอมร่วมมือกับ อาจารย์ยอมแฮซัง สืบหาจางจินรี อันเป็นสถานที่ ที่ เงาดำที่ผมปล่อยสยาย วิญญาณร้ายตนนั้นสิงสถิตอยู่ ตามบันทึกของ กูคังโม พ่อผู้ล่วงลับของเธอเรียบเรียงข้อมูลจาก : hotstar.com/th, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : hancinema.net