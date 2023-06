เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ปริศนาสวนคำลวง | Lies Hidden In My Garden” [2023]

ชื่อเรื่อง : Lies Hidden in My Gardenชื่อเกาหลี : 마당이 있는 집 | ma-dang-i iss-neun jibชื่อไทย : ปริศนาสวนคำลวงแนวซีรีส์ : ระทึกขวัญ, ลึกลับผู้กำกับ : จองจีฮยอน (ผลงานกำกับซีรีส์ Twenty Five Twenty One, tvN, 2022) และ ฮอซ็อกวอน (ผลงานกำกับซีรีส์ Drama Stage 2021 - Deok-gu Is Back, tvN, 2021)ผู้เขียนบท : จีอานี (ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรก)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : มีอะไรในสวนหลังบ้านผู้ประพันธ์ : คิมจินยองออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง ENAวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)จำนวนตอนออกอากาศ : 8 ตอนจบ ตอนละ 60 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 19 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2566ออกอากาศในไทยทาง : Prime Video ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 22.00 น.แนะนำนักแสดง ใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ “ปริศนาสวนคำลวง | Lies Hidden In My Garden”คิมแทฮี รับบทเป็น คิมจูรันแม่บ้านที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีสามีแสนดี และลูกชายเฉลียวฉลาดที่ใครๆ ก็ต้องอิจฉา ในวัยเด็กจูรันต้องใช้ชีวิตเหมือนตุ๊กตาสำหรับแม่ของเธอ ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ความรู้สึกผิด และหวาดกลัวจากบาดแผลในอดีต การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของพี่สาว แล้วจากนั้นได้แต่งงานกับชายหนุ่มผู้เป็นรักแรก หมอแจโฮ (รับบทโย คิมซองโอ) เพื่อเริ่มต้นสร้างสิ่งที่เธอเชื่อว่าคือครอบครัวที่มีความสุข ทั้งคู่มีลูกชายที่ฉลาดและเรียนเก่ง อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนั้นค่อยๆ ถูกสั่นคลอน จนในท้ายที่สุดเธอก็ทำลายแม่พิมพ์ทั้งหมดที่ฉุดรั้งเธอเอาไว้ และก้าวออกมาเติบโตเป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระจากพันธกานต์ทั้งปวงอิมจียอน รับบทเป็น ซังอึนเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ที่ฝันจะหลบหนีจากความเป็นจริงอันโหดร้ายที่เธอเผชิญอยู่ทุกวี่วัน จากสามีอารมณ์ร้ายมือและตีนโหด ซังอึนถูกสามีซ้อมแต่กลับทนจนคนที่พยายามยื่นมือมาช่วย ต้องถอยห่างออกไปทุกราย เธอเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตไปให้อยู่รอดไปวันๆ เท่านั้น ชีวิตไม่มีสีสันหรืออารมณ์ใดๆ เป็นผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างของความว่างเปล่า ราบเรียบ และไร้ความรู้สึก จนวันหนึ่งเธอก็ได้รับข่าวดี เมื่อตำรวจโทร.มาแจ้งว่าสามีของเธอตายแล้วคิมซองโอ รับบทเป็น พัคแจโฮนายแพทย์ระดับผู้บริหาร เป็นผู้อำนวยการคีอุมอาอีคลินิกกุมารเวช รักความสมบูรณ์แบบ เป็นสามีแสนดี ที่ซ่อนความเย็นชาและความลับบางอย่างเอาไว้ชเวแจริม รับบทเป็น คิมยุนบอมสามีตีนโหดของซังอึน อารมณ์ร้อน นิสัยโหดร้ายชอบใช้ความรุนแรง เจ้าเล่ห์และมีเรื่องลับลมคมในที่ถือไพ่เหนือกว่า ผอ.พัคแจโฮร่วมด้วย- ชาซองแจ รับบทเป็น พัคซึงแจ ลูกชายของ คิมจูรันและ พัคแจโอ- ชามีคยอง รับบทเป็น แม่ของ ซังอึน- อูฮยอน รับบทเป็น ยามของอพาร์ตเมนต์ ที่ซังอึนอาศัยอยู่กับคิมยุนบอม- อีอึนจอง รับบทเป็น พี่สะใภ้ขาเมาท์ของซังอึน- แพ็คฮยอนจู รับบทเป็น ฮวารัน- จองอุนซอน รับบทเป็น แฮซู เพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ของจูรันอีกฟากหนึ่ง ซังอึน (รับบทโดย อิมจียอน) หญิงตั้งครรภ์ 5 เดือนผู้ยากจน และเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว จาก พัคยุนบอม (รับบทโดย ชเวแจริม) สามีตีนโหด นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่ชีวิตต่างกันสุดขั้ว ที่ไม่น่าจะมาข้องเกี่ยวกันได้วันหนึ่ง หลังจากทำความสะอาดบ้านเสร็จ จูรันเดินออกมายังสวนหลังบ้าน ก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นศพ โชยมาจากในสวน แถม แฮซู (รับบทโดย จองอุนซอน) เพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ก็บอกว่าได้กลิ่นเหม็นเช่นกัน เมื่อไปขุดดูตรงที่มีกลิ่น จูรันก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเป็นนิ้วของคน ระหว่างที่กำลังจะขุดดูก็มีเสียงกริ่งดังมาจากหน้าบ้านเป็น พัคยุนบอม นั่นเอง เขาบุกมาหาพัคแจโฮที่บ้านซึ่งจูรันอยู่ลำพังโดยไม่บอกกล่าว ด้วยท่าทีรุ่มร่ามไร้มารยาทจนถึงขั้นคุกคาม สร้างความตกใจให้กับจูรันเป็นอย่างมาก ก่อนกลับเขายังพูดย้ำถึงนัดตกปลารอบดึกกับแจโฮที่อ่างเก็บน้ำว่า ให้บอกสามีของเธอให้ไปให้ได้เมื่อแจโฮกลับมาจากทำงาน จูรันบอกสามีเรื่องพบนิ้วมือของศพฝังอยู่ในสวน แจโฮออกไปดูแต่กลับบอกว่าเป็นเพียงเศษซากการก่อสร้างที่คนที่อยู่ก่อนทิ้งเอาไว้ หลังจากวันนั้น ชีวิตของเธอใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงและหวาดผวาถึงวันครบรอบวันตายของพี่สาวของจูรัน ทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกพากันไปร่วมพิธีในโบสถ์ของหมู่บ้าน แต่พอกลับมาถึงบ้าน ก็มีตำรวจสายสืบมาเชิญตัว แจโฮไปสอบสวนที่โรงพัก เกี่ยวกับการเสียชีวิตของ พัคยุนบอม จูรันจำได้ว่าเขาคือคนที่บุกเข้าในบ้าน ฝากกระเป๋าไว้ในสามี และทำตัวรุ่มร่ามคุกคามเธอนั่นเองส่วนซังอึนถึงกับถามย้ำกับตำรวจนักสืบเจ้าของคดี ว่าสามีของเธอตายแล้วจริงๆ ใช่ไหม เธอได้กินอาหารอย่างเอร็ดร่อยมื้อแรก เหมือนคนหิวโหยตายอดตายอยากในร้านอาหารข้างโรงพัก และต่อมาได้รู้ว่าความจริงหลังการตายของยุนบอม ว่าสามีตีนโหดติดหนี้และค้างค่าเช่าบ้านถึงสองเดือนระหว่างนั้นเองเธอก็เจอความลับอันน่ากลัวและน่าตกใจ จากมือถือที่เธอเจอในรถของสามี เป็นมือถือที่มีกรอบตกแต่งน่ารักเหมือนเจ้าของเป็นเด็กหญิงวัยรุ่น และเมื่อเปิดดูในนั้น ซังอึนพบว่ามีทั้งคลิปและภาพของ ผอ.พัคแจโฮ คำพูดประหลาดๆ ของสามีก่อนเสียชีวิต ผุดขึ้นมาในหัว เธอมั่นใจว่า การตายของสามีต้องเกี่ยวข้องกับพัคแจโฮ เธอยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมาเป็นครั้งแรกในชีวิต นอกจากนี้ เธอได้ส่งข้อความทักไปยังพัคแจโฮว่า “คุณหมอพัคแจโฮ รู้จักฉันใช่ไหม”ฝ่าย จูรัน ยิ่งประหลาดใจที่แจโฮสามีของเธอยืนยันว่าไม่ได้ไปตกปลากับยุนบอม โดยอ้างว่าฝนตกหนักจึงไปเคลียร์งานในห้องทำงานที่บ้านและหลับไป แต่เธอกลับพบว่ารองเท้าของสามีมีดินโคลนเปื้อนอยู่ นอกจากนี้รถเก๋งของสามีก็มีเศษใบไม้หล่นอยู่ เหมือนกับว่าออกไปข้างนอกมา จูรันได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจ และวันนั้นเป็นครั้งแรกที่เธอไม่ได้กินยาที่สามีกำชับให้ทานเป็นประจำเมื่อแจโฮบอกว่าจะไปร่วมงานศพยุนบอมในฐานะคนรู้จักกัน จูรันจึงขอไปด้วย แต่แล้วขณะที่อยู่ในงานเคารพศพ จูรันก็ตกใจมากๆ เมื่อ จู่ๆ ซังอึนก็กระชากแขนเธอแล้วพูดบอกให้ได้ยินเพียงสองคนว่า “สามีคุณ...ฆ่าสามีของฉัน”เรียบเรียงจาก : primevideo.com, soompi.comภาพประกอบจาก : hancinema.net, primevideo.com