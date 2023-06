“ช่องวัน 31-GMM25” ยกทัพโชว์คอนเทนต์ครึ่งปีหลัง 2023

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาทิ ระฟ้า ดำรงชัยธรรม, นิพนธ์ ผิวเณร, เดียว วรตั้งตระกูล, อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์, สมศรี พฤทธิพันธุ์, สถาพร พานิชรักษาพงศ์, สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย, สุธาสินี บุศราพันธ์ ฯลฯ จัดงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ ครึ่งปีหลัง 2023” โชว์คอนเทนต์เด็ดหลายรสหลากอารมณ์ทั้งละคร, ซีรีส์, รายการวาไรตี้และข่าว ที่ขนทัพเตรียมมาลงจอช่อง one31 และ GMM25 ในครึ่งปีหลัง 2023 นี้ โดยมี ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เมื่อบ่ายวันก่อนเปิดงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ ครึ่งปีหลัง 2023” ครั้งนี้ บิ๊กบอส บอย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ CEO คนเก่งของ “onee” ได้กล่าวถึงความสำเร็จของช่อง one31 และ GMM25 ที่ยังคงครองใจผู้ชม ด้วยคอนเทนต์คุณภาพที่ครบรส ทั้งละคร, ซีรีส์, วาไรตี้ และข่าว ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสริมทัพด้วยช่องทางการรับชมที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้ง on air - on line และ on App เป็น 2 ผู้นำสถานีโทรทัศน์ของเมืองไทยที่สร้างความเชื่อมั่นครองใจผู้ชมมาโดยตลอด ครอบคลุมผู้ชมทั้งประเทศกว่า 51.6 ล้านคน ด้วยคอนเทนต์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ส่งตรงยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยในระยะเวลา 5 เดือนแรกของปี 2023 ที่ผ่านมา ช่อง one31 มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเติบโตสูงที่สุดในกลุ่ม Top 5 ของ TV Industry เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ครองใจผู้ชม Top3 ของประเทศ ตอกย้ำว่าช่อง one31 คือเจ้าแห่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเมืองไทย ที่ผลิตคอนเทนต์ได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้าน Social Platform ที่ครองอันดับ 1 ยอดรวม Followers รวมสูงที่สุดในประเทศไทยทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube , Facebook , TikTok โดยทำยอดวิวรวมได้สูงสุด 5,862 ล้าน Views เป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มียอดรวม Followers รวมสูงถึง 108 ล้าน Followers ครองอันดับ 1 ผู้ที่มียอด Followers รวมสูงสุดของประเทศไทย และใน 1 ปีที่ผ่านมายังสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นด้วยแอปพลิเคชั่น OneD แอปพลิเคชั่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ท็อปฮิตของเมืองไทย ที่การันตีด้วยจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนที่เติบโตขึ้น 3 เท่า จำนวนผู้ใช้งานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เติบโตขึ้น 3 เท่า ยอดวิวเติบโตขึ้น 7 เท่า มีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ผู้ใช้งานบน OneD เติบโตขึ้น 7 เท่า มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 15 ล้านครั้ง และยังเปิดเกมรุกบุกตลาด Idol Marketing ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายด้วยการผลักดัน และพัฒนาศักยภาพของนักแสดงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเดินหน้าปั้นศิลปินนักแสดงหน้าใหม่ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวละครเด็ดหลายรสชาติช่วงหลังข่าว เริ่มต้นที่ละครฟอร์มยักษ์ “VIP รักซ่อนชู้” ซึ่งเป็นการจับมือกันของกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และบริษัท SBS Contents Hub ผู้นำธุรกิจสถานีวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดังช่อง SBS ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้พระเอกเบอร์ 1 ป้อง-ณวัฒน์ มาประกบคู่ ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์, จีน่า-วิรายา, ไอซ์-อธิชนัน, เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา ต่อด้วยละครแฟนตาซี 2 โลก “ดวงใจจอมกระบี่” นำแสดงโดย ไบร์ท-นรภัทร, เอสเธอร์-สุปรีย์ลีลา, เน๋ง-ศรัณย์, เพลงขวัญ-นัตยา ละคร “บุหงาส่าหรี” การโคจรมาพบกันครั้งแรกของ เจษ-เจษฏ์พิพัฒ กับ ปราง-กัญญ์ณรัณ ละคร “ชีวิตภาค 2” ที่รวมนักแสดงมากฝีมือ นำแสดงโดย ก๊อต-จิรายุ, นพพล โกมารชุน, บิ๊นท์-สิรีธร, คริส หอวัง และ เบญ-เรวิญานันท์ ต่อด้วยละครฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอย “พนมนาคา” ผลงานของผู้กำกับ สันต์ ศรีแก้วหล่อ นำแสดงโดย ตรี-ภรภัทร, กรีน-อัษฎาพร, ก้อง-วิทยา, เพชร โบราณินทร์ และ ญิ๋งญิ๋ง-ศรุชา รวมถึงผลงานจาก CHANGE2561 ที่ส่งละครดราม่าเผ็ดร้อน “ทองประกายแสด” ที่นำ ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก มาประชันบทบาทกับ 5 พระเอกมากฝีมือ ตูมตาม-ยุทธนา, เต๋า-สมชาย, เอี๊ยง-สิทธา, อาร์ต-พศุตม์ และ สน-ยุกต์ พร้อมด้วยซีรีส์สุดร้อนแรง “One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิต” นำแสดงโดย พิม-พิมประภา, เอสเธอร์-สุปรีย์ลีลา, ปันปัน-สุทัตตา, โก้-วศิน, แบงค์-อาทิตย์ และ ซี-พฤกษ์ และ “PIT BABE The Series” บอยเลิฟเรื่องแรกของ CHANGE2561 ที่นำมาจากนิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านมากกว่า 700 ล้านครั้งจากนั้นเปลี่ยนอารมณ์ไปสนุกกับกองทัพละคร 1 ทุ่ม ที่ช่อง one31 ยังคงครองตำแหน่งแชมป์ยึดเรตติ้งอันดับ 1 มาอย่างยาวนาน เริ่มต้นที่ละครดราม่าสะท้อนชีวิต “ดอกหญ้าป่าคอนกรีต” ซึ่งกำลังเดินหน้าโกยเรตติ้งปังอยู่ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 1 ทุ่มตรง นำแสดงโดย ตูมตาม-ยุทธนา, ไข่มุก-รุ่งรัตน์, ก้อง-วิทยา, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, ตรี-ชัยณรงค์ และ น้ำตาล-ชลิตา ต่อด้วยการกลับมาของภาคต่อละครดัง “ไลลาธิดายักษ์ 2” นำแสดงโดย อินเตอร์-รุ่งลดา, ปีโป้-ณัชพัณณ์ และ มุก-ฉปภัช ต่อด้วยละครเพลงสุดฮา “ไมค์ม่วนป่วนรัก” นำแสดงโดย กัน-นภัทร, ใบเฟิร์น-อัญชสา และ เอกชัย ศรีวิชัย และละครบู๊สุดมัน “จอมโจรดอกไม้ขาว” นำแสดงโดย พ้อยท์-ชลวิทย์, หนูเล็ก-ทิฐินันท์, ฟิล์ม-ฉัตรดาว และ คุ้กกี้-ญดานอกจากนี้ยังเปิดตัวช่วงเวลาใหม่ “Saturday Night ฟินเวอร์!!” จัดซีรีส์ดัง ละครโดนใจ ที่เอาใจกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ ประเดิมด้วยซีรีส์ที่แฟนๆ เฝ้ารอ “Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูด” ผลงานใหม่ของ 2 หนุ่มสุดฮอต แจม-รชตะ และ ฟิล์ม-ธนภัทร ซึ่งมีคิวจะออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 ก.ค.นี้ เวลา 21.30 น. ทางช่อง one31 ซีรีส์ “รักไม่รู้ภาษา Love In Translation” นำแสดงโดย ต้าห์อู๋-พิทยา, ออฟโรด-กันตภณ, เงิน-อนุภาษ และ โอม-เจตนิพัทธ์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยโชว์เจ๋งๆ จากละคร “Across The Sky ลัดฟ้าล่าฝัน” นำแสดงโดย บอส-บูลเศรษฐ์, ไดร์ม่อน-ณรกร, เอินเอิน-ฟาติมา, ปลื้ม-ธยศทรณ์, ใยไหม-ชินารดี, บูม-ฐานัตถ์, อู๋-ธงชัย, ออฟโรด-กันตภณ, ตั้งต้น-จิณภพ, บูม-สหรัฐ, ภูมิ-พงศ์รัชตะ, โอ-ณัทฐ์สุทธา ฯลฯ กำกับการแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ออกอากาศเร็วๆ นี้ ทางช่อง one31ฟาก GMMTV ก็ขนทัพซีรีส์เด็ดมาลงจอให้แฟนๆ ตามชมกันจนฟิน อาทิ ซีรีส์ “Home School นักเรียนต้องขัง” นำแสดงโดย กัน-อรรถพันธ์, เจน-รมิดา, เค-เลิศสิทธิชัย และ ฟิล์ม รชานันท์ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.นี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 ซีรีส์ “Enigma คน มนตร์ เวท” ซีรีส์ “Hidden Agenda วาระซ่อนเร้น” ผลงานของ 2 หนุ่มคู่ฮอต จุง-อาเชน และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย ออกอากาศเร็วๆ นี้ ซีรีส์ “The Jungle เกมรัก นักล่า บาร์ลับ” ที่ได้ ลี-ฐานัฐพ์ มาประกบคู่ มุก-วรนิษฐ์ ร้วมด้วย ปันปัน-สุทัตตา ออกอากาศเร็วๆ นี้ ทางช่อง GMM25ข้ามมาดูฟากรายการวาไรตี้ที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้คนดูทุกกลุ่มเป้าหมายได้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม เริ่มตั้งแต่รายการสุดฮิตที่ครองใจคนดูอย่าง The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ที่ล่าสุดจัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 5 ปี รวมตัวเหล่าศิลปินดังคุณภาพจากแชมป์และรองแชมป์ทั้ง 5 ซีซั่น พร้อมโชว์พิเศษจากกรรมการและพิธีกร เปิดแสดงวันที่ 5-6 สิงหาคมนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ที่สร้างปรากฏการณ์ขายบัตรหมดภายในเวลา 1 ชม. จนต้องประกาศเพิ่มรอบ รวมถึงการเปิดตัวรายการใหม่แกะกล่อง อาทิ เกมเสือหิว รายการ Duet War สงครามการ Duet ระหว่างศิลปินคุณภาพระดับประเทศ และรายการ “789 SURVIVAL” ภารกิจเฟ้นหาบอยกรุ๊ปของโปรดิวเซอร์มือทอง ย้ง-ทรงยศ ที่พาเหล่า Trainee ทั้ง 24 คนมาโชว์ความสามารถ ให้แฟนคลับในงานได้กรี๊ดกันสนั่น ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 21.15 น. ทางช่อง one31 และโชว์จากศิลปิน วง LYKN (ไลแคน) บอยกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงแห่งวงการ T-POP ที่ สถาพร พานิชรักษาพงศ์ บิ๊กบอส GMMTV ต่อยอดความสำเร็จมาจากรายการ “เซอร์ไววัล Project Alpha” ที่เคยออกอากาศทาง GMM25นอกจากนี้ยังมีรายการข่าวหลากหลายแง่มุมจาก “สำนักข่าววันนิวส์” ที่มุ่งมั่นยกระดับมาตราฐานการนำเสนอข่าวที่มีคุณภาพ พร้อมทัพพิธีกรข่าวคุณภาพแถวหน้าของเองไทย ที่พร้อมลุยทุกสนามข่าวในทุกมิติ ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง on air, on line และ on ground ในทุกช่วงเวลาตลอดทั้งวัน เพื่อเจาะลึกข่าว ขยี้ทุกประเด็น เกาะกระแสข่าวให้ทันทุกเหตุการณ์ ที่จะทำให้คุณทันทุกสถานการณ์ข่าว ตลอดทุกวัน ทุกช่วงเวลา ทั้งบนหน้าจอช่อง one31 และ GMM25ปิดท้ายด้วยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล SEA V League (ซีวีลีก) หรือการแข่งขัน อาเซียน กรังด์ปรีซ์ ในชื่อเดิม โดยมีทีมวอลเลย์บอลทั้งทีมชายและทีมหญิงจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ มาร่วมชิงชัยกัน ซึ่งปีนี้ช่อง one31 คว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมาให้แฟนๆ ได้ชมการแข่งขันสดทุกแมตซ์ทั้งทีมชาย - ทีมหญิง ร่วมลุ้นและรับชมกันอย่างเต็มอิ่มทางช่อง one31 พร้อมดูออนไลน์และดูย้อนหลังได้ทางแอป OneDโดยภายในงานยังมีโชว์เพลง “หนึ่งในร้อย” จาก กัน, แอ๊ค, ผิงผิง, โตโต้, พลอย, ภูมิ The Golden Song และโชว์จาก กัน, แก้ม, โดม, ตั้ม, ตูมตาม, ไข่มุก, แอ๊ค, โตโต้ และ ผิงผิง ที่มาในเพลงพิเศษสนุกๆ นำเสนอความพิเศษสุดเหนือใครจากแอป OneD แอปพลิเคชั่นดูฟรีที่รวบรวมคอนเทนต์ความสนุกมากมายจาก The One Enterprise ให้คุณได้ชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟทุกที่ทุกเวลาปิดท้ายด้วยขบวนพาเหรดจากทัพศิลปินนักแสดงที่มาร่วมงานกว่า 100 ชีวิต และทั้งหมดนี้คือเหล่าคอนเทนต์คุณภาพ ที่พร้อมจะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้ผู้ชมทุกคนแบบจัดเต็มผ่านหน้าจอช่อง one31, GMM25 และแอปพลิเคชั่น OneD ตลอดครึ่งปีหลัง 2023 นี้