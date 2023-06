เรื่องย่อซีรีส์จีน “แอบรักให้เธอรู้ | Hidden Love” [2023]

ชื่อเรื่อง : Hidden Loveชื่อจีน : 偷偷藏不住 | Tou Tou Cang Bu Zhuชื่อไทย : แอบรักให้เธอรู้แนวซีรีส์ : โรแมนติก, คอมเมดี้ผู้กำกับ : หลี่ชิงหรง (Li Qing Rong) จากผลงานสุดฮิต “นายเย็นชากับยัยปลาหมึก | Go Go Squid!” ในปี 2019ผู้เขียนบทโทรทัศน์ : เสิ่นเฟยเซียน (Shen Fei Xian) เจ้าของผลงานสุดฟิน “เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย | Love O2O” ในปี 2016ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : "Secretly, Secretly; But Unable to Hide It" (偷偷藏不住 | Tou Tou Cang Bu Zhu)ผู้ประพันธ์ : ฉูหยี (Zhu Yi - 竹已)ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป YOUKU International และ เว็บไซต์ youku.tvจำนวนตอนออกอากาศ : 25 ตอนจบ ตอนละ 38 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 20 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2566- จ้าวลู่ซือ รับบทเป็น ซางจื้อ- เฉินเจ๋อหย่วน รับบทเป็น ต้วนเจียสวี่- หม่าป๋อเซียน ซางเหยียน พี่ชายของซางจื้อ เป็นเพื่อนรักกับต้วนเจียสวี่เบื้องต้นซางจื้อตัดสินใจขอให้ ซางเหยียน (รับบทโดย หม่าป๋อเซียน หรือ วิคเตอร์หม่า) พี่ชายของเธอช่วย แต่กลับกลายเป็นสร้างปัญหาใหม่เพิ่ม เพราะพอพี่น้องคู่นี้เจอหน้ากันทีไรก็มักทะเลาะกัน และถึงขั้นลงไม้ลงมือตีกันตลอดๆ แถมยังเรียกเธอว่า ผีน้อย โดยไม่ไว้หน้าอีกด้วยเมื่อไม่มีทางเลือก ซางจื้อ จึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจาก ต้วนเจียสวี่ (รับบทโดย เฉินเจ๋อหย่วน) เพื่อนและรูมเมทของพี่ชายที่เรียนมหาลัยเดียวกัน ซึ่งมักจะตามมาเล่มเกมที่บ้านของเธอบ่อยๆ ครั้งแรก เธอถูก ต้วนเจียสวี่ ปฏิเสธ และบอกว่าไว้เจอกันใหม่ ซางจื้อเฝ้ารอการมาถึงของรูมเมทและเพื่อนของพี่ชายผู้รูปหล่อมาโดยตลอดหลังจากที่ถูกเธอตามตื๊อร้องขอให้ช่วยครั้งแล้วครั้งเล่า ต้วนเจียสวี่ก็ตัดสินใจช่วย โดยปลอมตัวเป็น ซางเหยียน ไปพบกับครูของเธอที่โรงเรียนในฐานะพี่ชาย หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเขาสองคนก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่นั้นมาต้วนเจียสวี่ก็เห็นเธอเป็นน้องสาวที่สนิทมากๆ ขณะที่อีกฝ่ายแอบหลงรักแอบชอบเพื่อนพี่ชายเข้าให้อย่างจังภายหลังจากต้วนเจียสวี่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัย ทั้งสองก็เริ่มที่จะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญเนื่องเพราะสองคนมีความเข้าใจผิดกันบางอย่าง ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงยิ่งแย่เข้าไปใหญ่จนกระทั่งต่อมาซางจื้อจบชั้นม.ปลาย กำลังเตรียมตัวจะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝัน สาวน้อยสอบเข้าเรียนต่อมหา’ลัยในตัวเมืองที่เธอปรารถนาได้สำเร็จyouku.tvyoukuofficail, weibo.com