tvN ปักวันฉาย “The Uncanny Counter 2” พร้อมเผยโปสเตอร์ 2 เวอร์ชั่นยั่วๆ ฝั่งฮีโร่และฝ่ายวายร้าย

ซีรีส์ซึ่งดัดแปลงจากเว็บตูนยอดนิยมชื่อเดียวกัน The Uncanny Counter เป็นแนวแอ็คชั่น แฟนตาซี ซูเปอร์ฮีโร่เกาหลี ที่นำแสดงโดย โจบยองกยู (Jo Byeong-kyu), คิมเซจอง (Kim Sejeong), ยูจุนซัง (Yu Jun-sang) ยอมฮเยรัน (Yeom Hye-ran) และ ชเวจังมุล (Choi Jang Mool) ในฐานะ เคาน์เตอร์ นักล่าปีศาจที่มีพลังเหนือธรรมชาติ ที่แฝงตัวอยู่ในคราบ พนักงานของร้านบะหมี่อ็อนนี สองปีครึ่งหลังจากซีซั่นแรกประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นล้นหลาม เบื้องต้นซีรีส์ได้ประกาศความพร้อมว่าจะกลับมาพร้อมซีซั่นที่ 2 ที่ทุกคนรอคอยมานานในเดือนกรกฎาคมจนโดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ช่อง tvN ได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า “The Uncanny Counter 2: Counter Punch” เตรียมออกฉายในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ พร้อมกันนี้ยังอวดโปสเตอร์อีก 2 เวอร์ชั่น มายั่วๆ แฟนๆ ทั้งโปสเตอร์ฝั่งเหล่าฮีโร่ และ ฝั่งจอมวายร้ายโปสเตอร์แรก เผยให้เห็นการกลับมาของทีมเคาน์เตอร์ โซมุน (รับบทโดย โจบยองกยู) โทฮานา (รับบทโดย คิมเซจอง) คาโมทัก (รับบทโดย ยูจุนซัง) ชูแมอ๊ก (รับบทโดย ยอมฮเยรัน) และ ชเวจางมุล (รับบทโดย อันซุกฮวาน) และ เคาน์เตอร์น้องใหม่ จ๊อกบง (รับบทโดย ยูอินซู – Yoo In-soo จากผลงาน All of us are dead และ Alchemy of Souls)ข้อความกำกับบนโปสเตอร์ เขียนไว้ว่า "คุณพร้อมหรือยัง? ที่จะถูกปีศาจเรียกหาตัว"โปสเตอร์แบบที่สอง เป็นการแนะนำเหล่าวายร้ายในภาคใหม่นี้ พิลกวัง (รับบทโดย คังกียอง - Kang Ki-young จาก Extraordinary Attorney Woo) เกลลี่ (คิมฮีออร่า – Kim Hieora จาก The Glory) และ วิง (รับบทโดย คิมฮยอนอุค – Kim Hyun-wook) ส่วน จูซ็อก (รับบทโดย จินซอนคยู – Jin Sun-kyu) นั้น ยืนอยู่ระหว่างเหล่าปีศาจ กับรอยแยกของผืนดิน จึงกลายเป็นคำถามว่า เขาอยู่ฝั่งเดียวกับเหล่าปีศาจ? หรือ เป็นสายลับสองหน้ากันแน่!ข้อความกำกับบนโปสเตอร์นี้ เขียนไว้ว่า "ความจริงที่ว่าผู้อ่อนแอที่สุดจะถูกกลืนกินก่อน นั่นคือโชคชะตา"“The Uncanny Counter 2: Counter Punch” จะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 21:20 น. (ตามเกาหลี) ลุ้นซับไทยต่อไปจ้าว่าจะเป็นเจ้าไหน? เจ้าใหม่ทุนหนา? หรือเจ้าเก่า? ที่จนถึงวันนี้ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการชมทีเซอร์แรก เรียกน้ำย่อยที่นี่ !ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : tvN Drama