บวงสรวงซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวนฟอร์มยักษ์ “ลางสังหรณ์” (The Sign)

ได้ฤกษ์บวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวน แอคชั่นฟอร์มยักษ์ของค่าย ไอดอลแฟคทอรี่ (IDOLFACTORY) เรื่อง “ลางสังหรณ์” (The Sign) หลังจากที่เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา นำทีมบวงสรวงโดย 2 ผู้จัดมากฝีมือ “เซ้นต์ - ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา” และ “เชน - คเชนทร์ สดโพธิ์” ประธานกรรมการ บริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จํากัด ร่วมด้วย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และผู้กำกับมือฉมัง “ครูเอ - นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์” ทัพนักแสดงในเรื่อง อาทิ “บิลลี่ - ภัทรชนน อ่อนสอาด”, “เบ้บ - ธนทัต พรรณวิริยะกุล”, “แทค - พงศกร สุเกียง”, “ภูม - ณัฐภาสน์ ตันติเสถียรชัย”,“อัค อัครัฐ นิมิตรชัย”, “แก๊ป - จักริน ภูริพัฒน์”, “เฮง - อัศวฤทธิ์ พินิตภาญจนพันธุ์”, “เซอร์ไพรซ์ - ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์”, “ก้าวหน้า กิตติภัทร แก้วเจริญ”, “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” และ “น้ำ อรธารา พูลศักดิ์” โดยจัดบวงสรวงกัน ณ ลานทางเชื่อมรถไฟฟ้า สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ศูนย์การค้า MBK Center ซึ่งหลังจากบวงสรวงมีการเปิดฉาย Official Mini Teaser ให้ได้ดูก่อนใครเป็นที่แรก พร้อมพูดคุยเล็กน้อยบนเวที … เตรียมฟิน จิ้น สุดมันส์กันได้ปลายปีนี้ ทางช่อง 3 HD“ลางสังหรณ์” เรื่องราวเกี่ยวกับพันธนาการแห่งรักของ 2 หนุ่มเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนคดีพิเศษ "พญา" เจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนคดีพิเศษหน้าตาดี ฉลาด มีสเน่ห์ และ "ธาร" คู่หูของพญา ชายหนุ่มจิตใจดี ร่าเริง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ที่เคยรักกันในอดีตชาติ ด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้ทั้งคู่ต้องพลัดพรากจากกัน แต่ด้วยแรงอธิษฐานจิต และโชคชะตา ทำให้เขาทั้งสองคนได้กลับชาติมาเกิดและพบเจอกันอีกครั้งในร่างใหม่ จิตวิญญาณเดิม พร้อมกับอุปสรรคความรักจากตัวแปรสำคัญอย่าง "ชโลทร" จิตแพทย์ประจำตัวธาร ที่แอบแฝงไปด้วยความลึกลับ และเป็นบททดสอบสำคัญในความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลอัพเดทและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่อง "ลางสังหรณ์" (The Sign) ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ IDOLFACTORY OFFICIALLink Official Mini Teaser : https://youtu.be/8Dc-TU1wBrM