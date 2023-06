เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “คิงเดอะแลนด์ | King the Land” [2023]

ชื่อเรื่อง : King the Landชื่อเกาหลี : 킹더랜드 | king-deo-laen-deuชื่อไทย : คิงเดอะแลนด์ (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : โรแมนติก, คอมเมดี้ผู้กำกับ : อิมฮยอนอุค (ผลงานกำกับซีรีส์ Reflection of You, JTBC, 2021)ผู้เขียนบท : ชเว-รม (ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรก)ผู้ผลิต : Npio Entertainment, By4m Studio และ SLLจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : เสาร์และอาทิตย์ เวลา 22.30 น.ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 17 มิถุนายน - สิงหาคม 2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ซับไทยลิขสิทธิ์ ออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ : ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 22.00 น. ทาง Netflixทายาทคนเล็กของตระกูลแชโบล คิงกรุ๊ป ผู้เดียวดาย ในวัยเด็ก กูวอน ต้องทนกับความเจ็บปวดในใจ อันเนื่องมาจากการที่แม่ของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับ หลายปีต่อมาเขาได้เริ่มเข้าไปบริหาร King Hotel ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงแรม ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพี่สาวคนโตคนละแม่ และเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด กูวอนยังพยายามติดตามหาร่องรอยของผู้เป็นมารดา โดยมี เลขาโน คอยช่วยเข้ามาทำงานที่โรงแรมคิง อันเป็นสถานที่ซึ่งเธอมีความทรงจำอันงดงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขมากมายกับแม่ของเธอ และตั้งใจมอบการบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับแขกทุกคนที่เข้าพัก ทำงานเพียงปีเดียวรอยยิ้มของเธอและความรอบรู้หลายภาษาก็ถูกตากรรมการโรงแรม จนได้เลื่อนขั้นไปประจำอยู่ที่ฟร้อนท์ออฟฟิศ และกลายเป็นพนักงานดีเด่นติดต่อกันทุกๆ ปีเพื่อนรักของ ชอนซารัง และ คังดาอึล ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสด้วยใจรักงานด้านการบินเพื่อนซี้ของสองสาว ชอนซารัง และ โกวอนฮี พนักงานขายในดิวตี้ฟรีของคิงกรุ๊ป เป็นหญิงแกร่ง คุณแม่ของลูกสาวจอมแก่น ที่ขยันขันแข็งและดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่อาชีพการงาน ไปจนถึงครอบครัวของเพื่อนรักของตัวเองเป็นเลขาlส่วนตัวและคนสนิทของ กูวอน หลังจากตระเวนไปตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกกับเจ้านาย เลขาโนก็เริ่มสตาร์ตงานที่ King Hotel พร้อมๆ กับกูวอน และมักจะต้องยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องรอบตัวของเจ้านายผู้เกลียดรอยยิ้มเสแสร้งสจ๊วตหนุ่มหล่อ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แอบรักแอบชอบแอร์โฮสเตสสาว โอพยองฮวา อยู่เพียงฝ่ายเดียว-ซนบยองโฮ รับบทเป็น กูอิลฮุน พ่อของกูวอน และเป็นประธานคิงกรุ๊ป-คิมซอนยอง รับบทเป็น กูฮวารัน พี่สาว กูวอน-คิมยองอ๊ก รับบทเป็น ย่าผู้จิตใจดีของ ชอนซารัง-นัมกีแอ รับบทเป็น ฮันมีโซ แม่ของกูวอน ที่หายตัวไป-ชเวแทฮวาน รับบทเป็น ซอชุงแอ สามีของดาอึล และพ่อของ โชรง- อีเยจู รับบทเป็น ซอโชรง ลูกสาวจอมแก่นของ คังดาอึล และ ซอชุงแอ- คงเยจี รับบทเป็น คิมซูมี ผู้จัดการ คิงโฮเทล- คิมจองมิน รับบทเป็น จอนมินซอ ผู้จัดการทั่วไปประจำห้อง VVIP ของคิวโฮเทล- จองวอนโจ รับบทเป็น ศาสตราจารย์ยุน สามีของ กูฮวารัน- คิมดงฮา รับบทเป็น ยุนจีฮู ลูกชายของกูฮวารัน และศาสตราจารย์ยุน- ชเวจีฮยอน รับบทเป็น ฮานา พนักงานซีเนียร์ของคิงโฮเทล รุ่นเดียวกับซารัง- อีโฮซ็อก รับบทเป็น เซโฮ พนักงานซีเนียร์ของคิงโฮเทล รุ่นเดียวกับซารัง- คิมแชยุน รับบทเป็น โทรี พนักงานซีเนียร์ของคิงโฮเทล รุ่นเดียวกับซารังชอนซารัง (รับบทโดย ยุนอา) เริ่มงานที่ คิงโฮเทล อย่างมุ่งมั่น โดยทำหน้าที่ดูแลความสะอาดในฟิตเนสของโรงแรม แม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ จากบรรดาแขกและลูกค้าที่มาใช้บริการ แต่เธอก็ยิ้มสู้ในทุกสถานการณ์แต่ก็มีเรื่องที่ทำให้เธอไม่อาจทนไหว เมื่อมีลูกค้าชายก้นเปียก ที่คอยแจกทิป พร้อมกับแนบข้อความมาจีบ แทะโลมเป็นระยะๆ และทำให้การพบเจอกับ กูวอน (รับบทโดย อีจุนโฮ) ครั้งแรก เกิดเป็นความเข้าใจผิดในกันและกันเพราะ ซารัง เห็นเสื้อยืดที่เขาใส่ ก็เข้าใจผิดว่า กูวอน คือ ลูกค้าก้นเปียกโรคจิต รายที่คอยส่งจดหมายมาแทะโลมคนนั้น เธอจึงเล่นงานกูวอนที่กำลังออกกำลังกายบนลู่วิ่ง หน้าคะมำกระเด็นตกลงมาจากลู่วิ่งอย่างแรง7 ปี ผ่านไป ชอนซารัง ได้รับการอวยยศเป็นพนักงานดีเด่นในทุกๆ ปี และได้เลื่อนขั้นเป็นพนักงานต้อนรับส่วนหน้า หรือฟร้อนท์ออฟฟิศของโรงแรมคิง ขณะที่ กูวอน ซึ่งตระเวนบินไปเที่ยวรอบโลก ต้องด่วนกลับเกาหลีตามคำสั่งของ กูอิลฮุน (รับบทโดย ซนบยองโฮ) ผู้เป็นพ่อ และเป็นประธานคิงกรุ๊ป และเริ่มงานที่โรงแรมคิงทันที พร้อมกับ โนซังซิก (รับบทโดย อันเซฮา) หรือ เลขาโน ผู้ช่วยคนสนิทที่รู้ใจเจ้านายมากกว่าใคร ท่ามกลางความไม่พอใจของ กูฮวารัน (รับบทโดย คิมซอนยอง) พี่สาวต่างมารดา ซึ่งเป็นกรรมการบริหารคิงโฮเทล ศึกชิงมรดกอันดุเดือดระหว่างสายเลือดเดียวกัน เริ่มขึ้นแล้ววันแรกในการทำงาน ก็มีเรื่องให้สองคนเข้าใจผิดกันอีกจนได้ เมื่อ ซารัง ถูกสั่งให้ขึ้นไปหยิบมือถือของ ผู้ที่พักอยู่บนห้องสวีท แล้วนำไปให้กับเจ้าของที่ห้องประชุมของกรรมการ กูฮวารัน หลังจากหยิบมือถือมาเรียบร้อย ชารัง ซึ่งปวดท้องหนักมานานทนไม่ไหว จึงของแว้บเข้าห้องน้ำสุดอลังการเพื่อปลดทุกข์มันคือจังหวะนรกชัดๆ เพราะเวลาเดียวกับที่กูวอน ขึ้นมาเอาเอกสารการประชุมที่ลืมไว้ สองคนเจอหน้ากันจังๆ กูวอนจำได้ว่า ยัยยิ้มเสแสร้งคนนี้ คือ คนเดียวกับที่ทำให้เขากระเด็นลงมาจากลู่วิ่งออกกำลังกาย ขณะที่ซารังต้องตกใจสุดขีดเมื่อรู้ว่าเขาคือผู้อำนวยการของคิงโฮเทลท่ามกลางศึกชิงมรดกอันดุเดือด ว่าที่ประธานหนุ่มหล่อลากไส้และพราวเสน่ห์ต้องปะทะคารมกับ ยัยพนักงานสาวที่โปรยยิ้มสดใสได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งยิ่งทำให้เขาหงุดหงิด ไม่สบอารมณ์ เพราะดูเป็นรอยยิ้มเสแสร้งที่มองแล้วขัดตาบรรลัยว่าที่ประธานหนุ่มหล่อเหลาพราวเสน่ห์ จึงสั่งให้ยัยพนักงานยิ้มเสแสร้ง อย่าได้มาเสนอหน้าให้เขาเห็นเป็นอันขาด และเธอก็รับปากว่าจะพยายามให้ดียิ่งขึ้น เพราะไปไหนมาไหนกูวอนก็เจอซารังไม่หยุดหย่อน จนเขาโมโหถึงขั้นลั่นวาจาใส่หน้าอีกฝ่ายว่า “หน้าอย่างคุณน่ะ ต่อให้ไปเกิดใหม่อีกชาติ ก็ไม่ใช่ผู้หญิงในสเป็คโผมม” แต่ก็อย่างว่าแหละเนาะ คนมันจะรักกันจากความสัมพันธ์ที่แสนเย็นชา และการบังเอิญเจอกันของพวกเขาแต่ละครั้งก็มีแต่เรื่องให้เข้าใจกันผิดตลอดๆ จะกลายกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นและแสนโรแมนติกได้อย่างไร โปรดติดตามด้วยสองตาของตัวท่านเองเรียบเรียงจาก : Netflix Thailand, soompi.comภาพประกอบ : JTBC Drama, Netflix, hancinema.net