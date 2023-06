3 เหตุผล ที่ควรตั้งตารอชม “King The Land” ซีรีส์โรแมนติกเรื่องใหม่เคมีดีงามของ “ยุนอา” และ “อีจุนโฮ”

“King the Land” บอกเล่าเรื่องราวของความรักที่ไม่น่าเป็นไปได้ระหว่าง กูวอน (อีจุนโฮ วง 2PM) ทายาทตระกูลแชโบล ฉายา เสือยิ้มยาก และ ชอนซารัง (ยุนอา วง Girls’ Generation) ผู้มีใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลา ผู้เป็นเจ้าของฉายา ราชินีแห่งรอยยิ้ม เรื่องราวเกิดขึ้น ณ โรงแรมคิงซึ่งก่อนการออกอากาศในคืนนี้ King the Land ได้ทิ้ง 3 เหตุผลอันน่าตื่นเต้นที่คนดูต้องตั้งตารอคอย!ทันทีที่มีข่าวประกาศผล การคัดเลือกนักแสดงนำ King the Land ออกมา ซีรีส์ก็ได้รับความสนใจมากมายและถูกจับตามองในทันที เพราะการทำงานร่วมกันครั้งแรกระหว่าง อีจุนโฮ (Lee Jun-ho) และ ยุนอา (Yoona) สองไอดอลรุ่นที่สอง ที่มีผลงานการแสดงในโปรเจ็กต์ยอดนิยมต่างๆ มาแล้วมากมาย และในโปสเตอร์ของซีรีส์ที่ช่อง JTBC หย่อนภาพออกมาเป็นระยะ นักแสดงทั้งสองก็ได้เผยเคมีที่แสนดึงดูดจากสายตาหวานฉ่ำของพวกเขา จึงเพิ่มความคาดหวังให้คนดูตาดำๆ มากยิ่งขึ้น สำหรับรอมคอมใหม่เรื่องนี้นอกเหนือจากการเป็นคู่ดูโอ้ที่สมบูรณ์แบบแล้ว ไอดอลและนักแสดงรุ่นใหม่ทั้งสองยังได้รับการกล่าวขานถึงบทบาทอันสมบูรณ์แบบ ในการทำงานร่วมกับทีมนักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง โกวอนฮี, คิมกาอึน, อันเซฮา, คิมแจวอน และอีกมากมายKing the Land เริ่มต้นด้วยดราม่า การเผชิญหน้าระหว่าง กูวอน ผู้ทนต่อรอยยิ้มอันเสแสร้งจอมปลอมไม่ได้ กับ ชอนซารัง พนักงานโรงแรมคิง ราชินีแห่งรอยยิ้ม ที่พยายามเติมเต็มที่ทำงานของเธอด้วยรอยยิ้มอันสดใสจริงใจ อย่างไรก็ตาม เรื่องเลวร้ายลงเมื่อกูวอนและชอนซารังตระหนักว่า ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับรอยยิ้มนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขาแตกต่างด้วยชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่า โลกของแต่ละคนต่างเป็นเหมือนจักรวาลที่ต่างฝ่ายต่างไม่เคยเห็นมาก่อน แม้ว่าทั้งคู่จะเริ่มต้นด้วยสารพันปัญหา แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ค่อยๆ เรียนรู้ จนประสานชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน โปรดอย่ากะพริบตาเพื่อดูว่าสายสัมพันธ์ที่แสนเย็นชาและการบังเอิญเจอกันของพวกเขา ว่ากลายกลับเป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นและแสนโรแมนติกได้อย่างไรในวัยเด็ก กูวอน ต้องทนกับความเจ็บปวดในใจ อันเนื่องมาจากการที่แม่ของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับ หลายปีต่อมา เขาได้ไปบริหาร King Hotel ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เพื่อพยายามติดตามหาร่องรอยของผู้เป็นมารดา ในทางตรงกันข้าม ชอนซารัง เองก็เข้ามาทำงานที่โรงแรมคิง สถานที่ซึ่งเธอมีความทรงจำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขมากมายกับแม่ของเธอ และต้องใจมอบการบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับแขกโอพยองฮวา (รับบทโดย โกวอนฮี Go Won-hee) เพื่อนรักของ ชอนซารัง ซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสเพราะรักงานด้านการบิน ในขณะที่ คังดาอึล (รับบทโดย คิมกาอึน Kim Ga-eun) เพื่อนซี้อีกคนของสองสาว เป็นหญิงอึด ที่ขยันขันแข็งและดูแลทุกอย่างตั้งแต่อาชีพการงานไปจนถึงครอบครัวของเพื่อนรักของตัวเองโนซังซิก (รับบทโดย อันเซฮา Ahn Se-ha) ทำงานเป็นเลขาของ กูวอน โดยทั้งคู่จะเริ่มทำงานที่ King Hotel ในเวลาเดียวกัน และเขามักจะยุ่งอยู่กับรอบตัว สุดท้าย อีโรอุน (รับบทโดย คิมแจวอน Kim Jae-won) สจ๊วตหนุ่มหล่อ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่แอบรักแอบชอบ โอพยองฮวา อยู่ฝ่ายเดียวแม้ว่าตัวละครทั้ง 6 ที่กล่าวมา จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างมาก แต่พวกเขาต่างก็ใช้ชีวิตอันยุ่งเหยิงและแข่งขันในแบบของตัวเอง แต่ละคนได้เชื่อมโยงกันผ่านมิตรภาพที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ค้นพบความฝันดั้งเดิมของชีวิตอีกครั้ง และในการเดินทางครั้งนี้ พวกเขายังจะได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มที่ฝืนยิ้มออกมาอีกด้วยข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : JTBC Drama, Netflix