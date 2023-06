Netflix คอนเฟิร์มเอง “จูจีฮุน-ชูยองดู-ฮายอง” นำแสดงในซีรีส์การแพทย์สร้างจากเว็บตูนดัง “Severe Trauma Center”

ผลงานซึ่งดัดแปลงจากเว็บตูนยอดฮิตชื่อเดียวกัน “Severe Trauma Center” ที่แฟนๆ เว็บตูนชาวไทยรู้จักในชื่อ “ชั่วโมงโกงความตาย” เป็นซีรีส์แนวการแพทย์ เกี่ยวกับศัลยแพทย์อัจฉริยะ ที่เข้าร่วมทีมแพทย์แผนกฉุกเฉิน รักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดแผลฉกรรจ์ และฟื้นฟูเพื่อนำพาผู้ป่วยเหล่านั้นให้กลับคืนสู่สังคมวันนี้ (16 มิถุนายน) Netflix ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า จูจีฮุน (Ju Ji-hoon), ชูยองอู (Choo Young-woo), ฮายอง (Ha Young), ยุนคยองโฮ (Yoon Kyung-ho) และ จองแจควัง (Jung Jae-kwang) จะแสดงนำในซีรีส์เรื่องใหม่ The Trauma Code: Heroes on Call ด้วยกันSevere Trauma Center: Golden Hour เป็นเว็บตูนบน Naver ที่แฟนๆ ชาวไทยรู้จักกันในชื่อ “ชั่วโมงโกงความตาย” เล่าเรื่องราวของเหล่าทีมแพทย์แผนกฉุกเฉิน และผู้ป่วยมากมายหลายเคสซึ่งล้วนบาดเจ็บสาหัส ที่เข้ารับการรักษา โดยมีหัวหน้าทีมคือ แบ็กคังฮย็อก เจ้าของฉายา หมาบ้าแห่งวงการศัลยแพทย์ ที่มีฝีมือด้านการผ่าตัดรักษาอย่างยอดเยี่ยม และต้องมารับผิดชอบผู้ป่วยเคสยากๆ จำนวนมาก เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไปในซีรีส์เรื่องนี้ จูจีฮุน รับบทเป็น แบ็กคังฮยอก ศัลยแพทย์ฝีมือดี นิสัยดื้อรั้น ไม่ยอมประนีประนอม แถมพูดจาขวานผ่าซากอีกต่างหาก แม้ว่าเขาจะจบแพทย์มาจากมหาวิทยาลัยโนเนม แต่กลับเปี่ยมทักษะด้านการแพทย์อย่างดีเยี่ยม จนได้รับตำแหน่งให้เป็นศาสตราจารย์ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานทุกคนชูยองอู จะรับบท ยังแจวอน ลูกชายโทนในครอบครัวแพทย์ ซึ่งสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ในฐานะนักเรียนทุนด้วยคะแนนสูงสุด และได้รับเลือกให้เป็นศิษย์คนแรกของแบ็กคังฮยอกยุนคยองโฮ รับบท ฮันยูริม อาจารย์หมอที่ไม่พอใจที่ต้องเสียลูกศิษย์ตัวท็อปอย่าง ยังแจวอน ไปให้คู่แข่ง แบ็กคังฮยอกฮายอง จะรับบท ชอนจางมี พยาบาลในทีมแพทย์ฉุกเฉินผู้มุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบสูง และสุดท้าย จองแจควัง รับบทเป็น พัคคยองวอน แพทย์ประจำบ้านที่ต้องรับมือกับเคสผ่าตัดยากๆ โดยที่เขาอยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบแพทย์เฉพาะทางThe Trauma Code: Heroes on Call เป็นผลงานกำกับโดย อีโดยุน ผู้กำกับสายภาพยนตร์ที่เคยร่วมงานกับ จูจีฮุน มาจากภาพยนตร์ Confession (2014) และ เขียนบทโดย ชเวแทกัง ที่มีผลงานก่อนหน้านี้ คือ Adamas (tvN, 2022)ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net, google.com