เปิดตัวซีรีส์ “เปลี่ยนฝันเป็นนาย Born To Be Y The Series”

หลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์และเป็นที่ติดตามของเหล่าแฟนคลับกันมาสักพักใหญ่แล้วกับโปรเจคมินิซีรีส์วาย ที่ตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าไม่ใช่โปรเจคมินิอีกต่อไป เมื่อทางค่าย “WELL THAiLAND” นำทีมผู้บริหารเปิดตัวด้วยงาน “Born To Be Y The Series Soft Fan Meeting & Opening Show” ซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทางค่ายเวล ไทยแลนด์แล้ว ยังเป็นการจัด Soft Fan Meeting เบาๆ เพื่อเปิดตัวแนะนำนักแสดงซีรีส์ “เปลี่ยนฝันเป็นนาย Born To Be Y The Series” ทั้ง 18 คนได้เจอแฟนคลับอย่างเป็นทางการก่อนเดินหน้า Road Show และเตรียมเปิดกล้องผลิตให้ได้ชมกันทันก่อนปลายปีนี้แน่นอนภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่เป็นเหล่าบรรดาเพื่อน พี่ น้องในแวดวงบันเทิง ค่ายและนักแสดงซีรีส์วายมาร่วมเดินพรม Born To Be Y “Y Purple Carpet” กันอีกด้วย ก่อนที่บรรยากาศของงานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงกรี้ดจากบรรดาแฟนคลับ เมื่อหนุ่มนักแสดงจากซีรีส์ออกมาโชว์เพลงซิงเกิ้ลแรก ที่ร้องโดย ออโต้-เกรน สองนักแสดงในเรื่องอย่างเพลง “ติดที่เราเป็นเพื่อนกัน” และ เมดเลย์เพลงรักหวานๆ จากนักแสดงที่เหลือรวมทั้งหมด 18 คน ให้แฟนๆ ได้ฟินกันยาวๆ กว่า 30 นาทีแบบไม่มีหยุดพัก ก่อนปิดท้ายโชว์ด้วยเพลง Born To Be หนึ่งในเพลงประกอบซีรีส์ที่ทั้ง 18 คน ซุ่มฝึกฝนทั้งร้องและเต้นกันอย่างหนักสำหรับซีรีส์ “เปลี่ยนฝันเป็นนาย Born To Be Y The Series” เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่ม 14 คนที่เข้ามาออดิชั่นสมัครคัดเลือกเป็นนักแสดงซีรีส์วาย นำแสดงโดย ดอลลาร์-พชร ปินตา รับบท ทัช, โฟร์ท-ภัทรชนน วงษ์แสนสี รับบท คิม, โดม-วรนาถ รัตธนภาส รับบท เจต, เกรน-อรรถพันธ์ ขัดแก้ว รับบท ภัทร, ท็อป-สุรเชษฐ์ เลิศวัฒนาสกุล รับบท นับหนึ่ง, โฟล์ค-ธรรศ อินทร์ธิราช รับบท เฟิร์ส, ออโต้-สฐิรพงศ์ รวีอร่ามวงค์ รับบท ออโต้, คอมแบท-ภาณุมาศ แข็งแรงดี รับบท เพลย์, บุ๊ค-ชารุจ บุญพยัคบุตร รับบท เจ้าเอย, เปปเปอร์-อติศักดิ์ ฐานะวันดี รับบท นะนาย, แสตมป์-พรวศิน เรืองนุกูล รับบท เปา, โชกุน-วชิรวิชญ์ สิริวัฒนาเดชากุล รับบท เฟยหรง, อเล็กซ์-ณัฐวุฒิ พงษ์ธรรม รับบท เอก และบี-สิทธิกรณ์ จันทนา รับบท ทะเลโดยพวกเขาทั้ง 14 คนได้มาอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง โดยมีโค้ชรุ่นพี่อีก 4 คน นำแสดงโดย วิลเลียม-วิลเลียม ตะวัน เซ็กเคียวโรลิ รับบท พี่ปาร์ค, โจเซฟ-สิรภัทร บุญรอด รับบท พี่เค, พี-ชานนท์ ชุมพรัตน์ รับบท พี่เจมส์ และแชมป์-ภราดร สติราษฎร์ รับบท พี่แทน ทำหน้าที่โค้ชพี่เลี้ยงคอยดูแล เทคแคร์น้องๆ ไปพร้อมๆ กับการปั่นป่วนให้แต่ละคน แต่ละคู่เจอบททดสอบต่างๆ เรื่องราวของผู้ชาย 18 คนที่มาอยู่ด้วยกันมันจึงมีความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้น เรื่องราวและบทสรุปต่างๆ จะเป็นอย่างไรรอติดตามเร็วๆ นี้ และติดตาข่าวสารความเคลื่อนไหวซีรีส์ และ ค่ายเวลไทยแลนด์ได้ที่ Fanpage และ ช่อง YouTube : Well Thailand รวมไปถึง IG / TikTok / Twitter