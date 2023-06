Scoop พิเศษ : เปิดวาร์ป 5 ซีรีส์จีนของ “หลัวอวิ๋นซี” ที่แฟนคลับตัวจริงเท่านั้นถึงจะรู้!

รอรักกลับมา (My Sunshine - 2015)

ขั้นแท่นพระเอกที่หลงวนไปแล้ว หลงวนไปอีก สำหรับ ‘หลัวอวิ๋นซี’ พระเอกหล่อหน้าเป๊ะ เจ้าของบทบาท “จอมมารถานไถจิ้น” จากซีรีส์จีนแฟนตาซีเรตติ้งพุ่งอย่าง ‘จันทราอัสดง’ (Till The End of The Moon - 2023) ที่ตอนนี้กลายเป็นจอมมารที่เข้าไปครองใจแม่ติ่งทั้งไทยและจีนด้วยความความหล่อเหลาไม่ว่าจะมององศาไหน พกพาความสามารถรอบด้านทั้งร้อง เต้น เล่น แสดง อย่างที่ FC ตัวจริงของเขารู้กันดีว่าหนุ่มหลัวอวิ๋นซีเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักร้องวงบอยแบนด์ JBOY3 แถมยังเคยเป็นนักเต้นบัลเล่ต์ ก่อนผันตัวเองมาเป็นนักแสดงเต็มตัวที่ฝากผลงานทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ไว้มากมายโดยเฉพาะช่วงหลายปีหลังมานี้ หลัวอวิ๋นซีหันมาทุ่มเทงานด้านการแสดงอย่างเต็มที่ มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดสาย จนบางทีอาจทำให้ใครหลายคนลืมไปแล้วว่าก่อนหน้าที่เขาจะโด่งดังเบอร์แรงขนาดนี้เคยฝากผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องอะไรไว้บ้าง ไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำให้เขาแจ้งเกิดอย่างที่คอซีรีส์ทั่วไปคุ้นชื่อและมักเอ่ยถึงเสมออย่าง มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love – 2018), คำสาปรัก ชายาผมขาว (Princess Silver – 2019) หรือ ครึ่งทางรัก (Love is Sweet – 2020)งานนี้ขอมาเช็คดีเอ็นเอความเป็น FC ตัวจริงของหลัวอวิ๋นซีกันหน่อย ด้วยการเช็คลิสต์รายชื่อซีรีส์ที่หลัวอวิ๋นซีเคยเล่นก่อนที่เขาจะดัง มาดูกันสิว่าแต่ละเรื่องทุกคนตามเก็บกันครบหรือยัง?ผลงานซีรีส์เรื่องแรกๆ ในชีวิตของหลัวอวิ๋นซี ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงการซีรีส์ โดยประกบคู่กับ ‘อู๋เซี่ยน’ นักแสดงสาวสุดน่ารัก โดยตัวซีรีส์เมื่อครั้งฉายเรียลไทม์ถือว่าโด่งดังเป็นพลุแตกถึงขั้นเป็นซีรีส์ระดับตำนาน เพราะดัดแปลงมาจากนวนิยายดังของ ‘กู้ม่าน’ นักเขียนชาวจีนชื่อดัง อีกทั้งยังได้พระนางชื่อดังอย่างจงฮั่นเหลียงและถังเยียนมารับนำ โดยตอนนั้นหลัวอวิ๋นซี รับบทเป็นพระเอกตอนเด็กในวัยเรียนมหาวิทยาลัย ‘เหออี่เชิน’ว่าด้วยเรื่องราวของอดีตคนรักสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ที่เข้าใจผิดจนพลัดพรากจากกันไปไกล เจ็ดปีต่อมาได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งโดยบังเอิญ แม้ทั้งคู่ต่างยังคงโหยหากันและกัน หากแต่อุปสรรคและความเข้าใจผิดมากมายจึงยากจะหวนคืน แต่บททดสอบกลับทำให้ทั้งคู่เข้าใจกันและกันมากขึ้นหลัวอวิ๋นซีกับบทพระเอกซีรีส์แนวแฟนตาซีเรื่องแรก ในบทหยูเหยียน จิ้งจอกแดงนิสัยเย็นชา ผู้สูญเสียความทรงจำในอดีต กับเรื่องราวของจิ้งเซี่ยจิง (หลิวซินฉี) หญิงสาวผู้อกหักจากคนรักที่บังเอิญปล่อยจิ้งจอกสามตัวออกจากภาพเขียนและกลายเป็นเจ้านายของจิ้งจอกทั้งสามตน ได้แก่ หยูเหยียน จิ้งจอกแดง, ไป๋เชิง จิ้งจอกขาว, และเสี่ยวหู จิ้งจอกดำ (หวังเฉาหยาง) และเพื่อต้องการสืบสาเหตุการตายของพ่อ จิ้งเซี่ยจิงจึงปลอมตัวเป็นชายเข้าสอบแข่งขันเข้าวัง โดยมีจิ้งจอกทั้งสามคอยช่วยเหลือต้องบอกก่อนว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มเล็กที่ซีจีไม่ค่อยเนียนเท่าไร แต่ถือเป็นผลงานรับบทพระเอกช่วงแรกของหลัวอวิ๋นซีที่ดูสนุกพอใช้ได้สงสัยหลัวอวิ๋นซีจะถูกโฉลกกับการได้ร่วมงานกับนักแสดงเบอร์ใหญ่ เพราะนี่เป็นอีกเรื่องที่เขาได้ร่วมงานกับนักแสดงเบอร์ต้นของวงการบันเทิง สำหรับ ลำนำรักเทพสวรรค์ (A Life Time Love – 2017) ซีรีส์แนวแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ ที่ได้พระนางเป็นหวงเสี่ยวหมิงและวิคตอเรีย ซ่ง มาถ่ายทอดโศกนาฏกรรมรักสามเส้าสุดแสนสะเทือนอารมณ์ ท่ามกลางสงครามความรักของดินแดน 3 แคว้น แบ่งเป็น เทพ มนุษย์ ปีศาจ ที่อยู่ร่วมกัน ผ่านตัวละคร ซือโหย่ว (หวงเสี่ยวหมิง) ขุนพลแห่งแคว้นเสินหนง บุรุษผู้มีจิตใจเหมือนสัตว์ป่า กล้าหาญ มั่นคง ซื่อตรง เปิดเผย ที่มาผูกพันกับ มู่ชิงโม่ หรือ ซีหลิงเหิง (วิคตอเรีย ซ่ง) ลูกสาวเหยียนตี้แห่งแคว้นเซวียนหยวน ดรุณีผู้มีจิตใจงดงามเต็มไปด้วยอิสระเสรี แต่กลับมีพันธะอยู่กับ เกาซินเส้าเฮ่า (เฉิงอี้หลุน) คู่หมั้นผู้เป็นองค์ชายแห่งแคว้นเกาซินเรื่องนี้หลัวอวิ๋นซีมารับบทเป็น เซวียนหยวนชิงหยาง พี่ชายของซีหลิงเหิง ประกบคู่กับ ‘อู๋เซี่ยน’ อีกครั้ง ถือจะเป็นบทคู่รองแต่ก็เป็นผลงานอีกเรื่องที่ทำให้หลัวอวิ๋นซีได้โชว์บทดราม่าและฉากแอ็คชั่นอยู่พอตัว เพราะเนื้อเรื่องค่อนข้างปวดตับทรมานใจคนดูอยู่ไม่น้อยเรื่องนี้ยังพอหาชมพากย์ไทยกันได้ทางช่อง Huace Croton TV Thai ทาง Youtubeบอกเลยว่าใครที่รู้จักซีรีส์เรื่องนี้ คุณคือแฟนเบอร์หนึ่งของหลัวอวิ๋นซี เพราะนี่เป็นซีรีส์สายดองที่ถ่ายทำมาตั้งแต่ปี 2015 สมัยซีซียังละอ่อนอายุ 26 แต่เพิ่งนำมาออกฉายทางช่อง YOUKU จีน เมื่อปี 2021 เป็นซีรีส์แนวครอบครัวคอเมดี้ว่าด้วยเรื่องราวของชายหนุ่มพี่น้องร่วมสาบาน เกาหาน, อวี๋ป๋อ (หลัวอวิ๋นซี ) และหยางตงหยาง ที่ตกกระไดพลอยโจนต้องมาดูแลเด็กทารกน้อยตูตูลูกชายของเกาหานที่เกิดกับแฟนคนแรกซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกจากจะกลายมาเป็นคุณพ่อจำเป็นของหนูน้อยตูตูแล้วยังต้องคอยรับมือกับคุณน้าจอมป่วนของตูตูอีกด้วย แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ชุลมุนอลหม่านมามากมายต่างๆ หนุ่มทั้งสามก็เกิดความรู้สึกผูกพันกับเด็กน้อยจนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นอีกผลงานของหลัวอวิ๋นซีที่มาในมาดหนุ่มแบดบอยที่ไม่เคยเห็นในเรื่องไหนมาก่อน โดยสามารถหาชมกันได้ทาง Youtubeเป็นอีกครั้งที่หลัวอวิ๋นซีได้กลับมาเล่นกับซูเปอร์สตาร์วิคตอเรียซ่ง แต่ครั้งนี้ซีซีสั่งสมบารมีความโด่งดังจนได้ประกบคู่เป็นบทพระเอก (จากครั้งแรกที่เล่นเป็นบทพี่ชายวิคตอเรียซ่ง) อีกทั้งเป็นการรับบทบาทที่แตกต่างจากเคย ด้วยการรับบทโจวเสี่ยวซาน จารชนนักวิจัยหนุ่มสุดลึกลับ ผู้ฉลาดเฉลียว บุคลิกเยือกเย็น ที่มีภารกิจเข้ามาขโมยข้อมูลลับสุดยอดจากฉิวเจียหนิง (วิคตอเรียซ่ง) นักวิจัยสาวผู้มุ่งมั่นใช้ความรู้ที่มีเพื่อพัฒนาประเทศ แต่กลับกลายเป็นว่าเขาตกหลุมรักเธออย่างจริงใจ ทำให้เขาต้องเลือกระหว่าง “หน้าที่” และ “หัวใจ”ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรในเมืองไทย แต่ถือว่าเนื้อเรื่องดูสนุกๆ เพลินๆ ขนทัพนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตาคอซีรีส์ไทยมาเพียบทั้งสวีไคเฉิง ถังเสี่ยวเทียน โดยได้ผู้กำกับหานตงและหลิวอี๋จื้อ ที่ฝากผลงานเด่นมาแล้วอย่าง ยอดรักนักเจรจา –(Negotiator 2018) และ เลือดใหม่พันธุ์มังกร (Forward Forever - 2020) ยังหาชมกันได้ทาง MONOMAX

แต่ละเรื่องที่ว่ามานี้ถ้าใครเคยดู หรืออย่างน้อยแค่รู้จักลิสต์รายชื่อครบทั้งหมดนี้ ขอยกนิ้วให้ 'คุณ' คือ สุดยอดแฟนพันธ์แท้ของ "หลัวอวิ๋นซี" ที่แท้ทรู