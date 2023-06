Netflix ประกาศเตรียมปล่อย 6 ซีรีส์เกาหลีแนวรักโรแมนติก ที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงยิ่งกว่าเดิม

หากคุณหลงใหลเรื่องราวความรักแหวกแนวอย่าง ปักหมุดรักฉุกเฉิน (Crash Landing on You) หรือใจละลายเมื่อได้สัมผัสสัญญาณเริ่มต้นแห่งสายใยรักใน อูยองอู ทนายอัจฉริยะ (Extraordinary Attorney Woo) และ นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน (Business Proposal) แล้วล่ะก็ เตรียมตัวเตรียมใจฟังประกาศที่จะทำให้หัวใจเต้นระรัวกันได้เลยผู้ชมทั่วโลกต่างถูกอกถูกใจผลงานรักโรแมนติกจากเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆ และความชื่นชอบนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงเลย จำนวนผู้ชมผลงานรักโรแมนติกสัญชาติเกาหลีจาก Netflix ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วงปี 2018-2022 เฉพาะอย่างยิ่งในปี 2022 ผู้ชมมากกว่า 90% จากยอดนี้ล้วนอยู่นอกเกาหลีใต้ทั้งสิ้น“เรารู้สึกปลาบปลื้มใจกับความรักที่ได้รับ และตั้งใจที่จะมอบสิ่งนั้นตอบแทนกลับไป ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมผลงานรักโรแมนติกจากเกาหลีที่ชวนติดตาม Netflix ขอเสนอ 6 ซีรีส์รักเรื่องใหม่จากเกาหลี ที่จะเปิดฉายตลอด 5 เดือนต่อจากนี้”“ดนคัง” (Don Kang) รองประธานฝ่ายเนื้อหา (เกาหลี) กล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าผลงานแนวนี้สะกดใจผู้ชมในเกาหลีและทั่วทั้งเอเชียมาหลายทศวรรษ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ฝีมือในการบอกเล่าเรื่องราว และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตของเหล่าผู้สร้างเนื้อหาเกาหลีที่เปี่ยมพรสวรรค์"เรารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ผลงานหลากอารมณ์จากเกาหลีครองใจผู้ชม Netflix ทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อเมริกาใต้ และอีกมากมาย เรื่องราวของเราสะท้อนประสบการณ์ชีวิตที่ทุกคนสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รัก อกหักหรืออบอุ่นใจ ขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมเกาหลีอันโดดเด่นด้วย เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ Netflix มุ่งมั่นที่จะสานสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้กับผู้ชมทั่วโลก"ทางด้าน อูยอนยัง (Woo Yeon-yang) ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหา (เกาหลี) กล่าวว่า "ผู้สร้างต่างทุ่มเทฝีมือในการถ่ายทอดสัมพันธภาพอันละเอียดอ่อน และพัฒนาการทางอารมณ์ของตัวละคร"เธอยังเชื่อด้วยว่าการสร้างสรรค์เนื้อหาอันเข้มข้น ที่คลายปมอย่างช้าๆ ตามแบบฉบับของผลงานรักโรแมนติกจากเกาหลี บวกกับเสน่ห์ของซีรีส์น้ำดีได้กลายเป็น "แนวผลงานที่โดนใจผู้ชมทั่วโลก" อย่างไร้ข้อกังขาการที่ Netflix ลงทุนจัดทำคำบรรยายและเสียงพากย์ นับว่ามีบทบาทสำคัญในการขยายกลุ่มผู้ชมผลงานรักโรแมนติกจากเกาหลี "ผลลัพธ์ที่ได้นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคิด" อูยอนยัง กล่าว"แม้จะมีความหลากหลายด้านภาษา แต่ความเข้าใจและการเข้าถึงเนื้อหาเกาหลีได้เหมือนๆ กันดูจะเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้ Netflix กลายเป็นผู้นำเทรนด์" อูยอนยังย้ำถึงความสำคัญของการพากย์เสียงโดยกล่าวว่า "การได้ฟังบทสนทนาในภาษาของตัวเอง ช่วยให้ผลงานรักโรแมนติกจากเกาหลี เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชมทั่วโลกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น"นางเอกผู้น่ามหัศจรรย์กับเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้ชวนสะท้านใจในผลงานภาคแยกของเว็บตูนยอดฮิตนี้ ชินฮเยซอนจะรับบทนางเอกที่จดจำอดีตชาติของตัวเองได้หมด ในชาติที่ 18 เธอเกิดเป็นเด็กสาวที่ตกหลุมรักเด็กหนุ่มข้างบ้านช่างใส่ใจ พอมาถึงชาติที่ 19 เธอพยายามหาทางกลับไปหาเขา แต่เขาดันกลายเป็นหนุ่มเย็นชาที่ไม่ต้องการใกล้ชิดสนิทสนมกับใครไปแล้ว มาดูกันว่าความรักจะอยู่เหนือภพชาติหรือไม่เรื่องราวของคู่สร้างคู่สมผสมรักกุ๊กกิ๊กในที่ทำงานหนุ่มทายาทมหาเศรษฐีไม่สบอารมณ์ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มอันเสแสร้ง เขาได้พบกับหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มสดใสที่เอื้อต่องานที่เธอทำอยู่ในธุรกิจหนึ่งของครอบครัวเขา พอเห็นแล้ว เขาก็รู้สึกไม่ชอบเธอขึ้นมาทันที เพราะคิดว่าเธอเป็นคนที่ปกปิดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มที่จอมปลอม อดีตไอคอลเคป๊อปชื่อดังระดับโลกอย่างจุนโฮและยุนอาจะประกบคู่กันเป็นครั้งแรกในผลงานรักโรแมนติกจากเกาหลี "แนวคู่กัดที่กลายเป็นคู่รัก" ที่ทุกคนรอคอยเรื่องนี้เรื่องราวแนวตลกและระทึกขวัญแกมโรแมนติกเจ้าแม่รอมคอมอย่างฮันจีมินจะรับบทเป็นสัตวแพทย์ผู้มีพลังจิตที่แปลกประหลาด เมื่อเธอทำให้นักสืบหนุ่มเชื่อในความสามารถพิเศษของเธอได้ ทั้งคู่ก็ช่วยกันลงมือไขคดีอาชญากรรมในเมืองเล็กๆ ที่ตัวเองอยู่หนุ่มสาวเปี่ยมเสน่ห์จะโคจรมาพบกันในเรื่องราวความรักสุดคลาสสิกสไตล์เกาหลีนักแสดงผลงานรักโรแมนติกชื่อดังจากเกาหลีอย่าง โจโบอา และ โรอุน (ไอดอลเคป๊อป) จะมาประชันบทบาทกันในเรื่องราวที่คาบเกี่ยวหลายชั่วอายุคน โรอุนรับบทเป็นทนายความสุดปังที่มีพร้อมทุกอย่าง แต่มีคำสาปของครอบครัวตามหลอกหลอน และผู้หญิงที่เป็นกุญแจสำคัญในการถอนคำสาปนี้ก็เป็นข้าราชการสาวธรรมดาคนหนึ่งซึ่งรับบทโดยโจ เวลาเพรียกหาเธอ (A Time Called You) (กำหนดเปิดฉายในช่วงครึ่งหลังของปี 2023) นักแสดงจากเรื่อง "Business Proposal" และ วินเชนโซ่ ทนายมาเฟีย (Vincenzo) จะมาพบกันในเรื่องราวความรักข้ามเวลานี้อันฮโยซ็อบ (จาก Business Proposal) และ จอนยอบิน (จาก Vincenzo) จะนำแสดงในผลงานฉบับรีเมกจากซีรีส์โรแมนติกสุดคลาสสิกของไต้หวันเรื่อง Someday or One Day ตัวละครของจอนยอบินจะเดินทางย้อนกลับไปในปี 1998 และได้พบกับชายหนุ่มที่รับบทโดยอันฮโยซ็อบ ซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับแฟนหนุ่มของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตไปอย่างไม่น่าเชื่อ สองนักแสดงนำต่างต้องสวมบทบาทสุดท้าทาย ด้วยการแสดงเป็นสองตัวละครที่มีหน้าตาเหมือนกัน แต่นิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิง และเผชิญเรื่องราวยุ่งเหยิงทั้งหลายที่มาพร้อมกับความรักเรื่องราวรักโรแมนติกผสมแวดวงเคป๊อปนักศึกษาคนหนึ่ง (ยางเซจอง) พยายามประคับประคองชีวิตวัยเรียน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อต้องมาอยู่ร่วมกับสาวที่เคยโด่งดังในวงการเคป๊อป ซึ่งรับบทโดยอดีตไอดอลเคป๊อปตัวจริงอย่างซูจี ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิดและไม่ถูกชะตากัน ก่อนจะค่อยๆ แปรเปลี่ยนไปเป็นความรักและไว้ใจ แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะต้านทานแรงกดดันมหาโหดที่มาพร้อมกับชื่อเสียงได้หรือไม่ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมNetflix Thailandhancinema.net