สวยเพชรนิลจินดา! สวยตาแตก! สวยตะโกน!! “จ้าวลู่ซือ” สวยสมมง โฆษกแบรนด์หรูไฮเอนด์ BVLGARI

ผลงานก่อนหน้านี้ ในปีที่แล้ว เป็นซีรีส์แนวกำลังภายใน “เทียบท้าปฐพี | Who Rules The World” คู่กับ หยางหยาง (Yang Yang) ตามมาด้วยแนวพีเรียด โรแมนติก ดราม่า เรื่อง “ดาราจักรรักลำนำใจ | Love like the galaxy” ประกบคู่ อู๋เหล่ย (Wu Lei) และล่าสุดในปีนี้ สวมบทบาทเป็น ซุนโถวโถว สาวน้อยลูกกำพร้าสู้ชีวิต ในซีรีส์จีน แนวดราม่า การแพทย์แผนโบราณ “แด่ฝันของคลื่นลูกใหม่ | GenZ” ซึ่งออกอากาศในไทยให้รับชมทั้งซับไทยและพากย์ไทยทาง TrueIDงานหลวง-งานแสดง ไม่เคยขาด งานราษฎร์-งานอีเวนต์ ก็ไม่เคยพร่อง ในวันนี้ (13 มิถุนายน - เวลาตามจีน) นางเอกหน้าหวาน #จ้าวลู่ซือ ไปร่วมงานอีเวนต์ แบรนด์ BVLGARI ในฐานะโฆษกแบรนด์ (Brand Spokesperson) โดยสวมชุดเดรสสีขาวของดีไซเนอร์ เฉิงเส้าซ่าง (Cheng Shaoshang) และแน่นอนเครื่องประดับและนาฬิกามาจากแบรนด์ BVLGARI ล้วนๆงานนี้ ยัยจ้าว, ยัยคุณหนู. ยัยโรซี่, ลูกสาวฉัน สวยพิฆาต สวยประหาร สวยตาแตก สวยเพชรนิลจินดา เรียกว่า สวยฉ่ำ ถูกใจ ถูกจริต แม่ๆ เจ้ๆ เป็นอย่างมว้ากกกก พากันกระหน่ำโพสต์ แชร์ รูปภาพจากงาน ทุกอิริยาบถเลยทีเดียว ตั้งแต่ สวยทะลุแมสก์นวยนาดเดินเข้างาน ยืนโพสต์สวยๆ หน้า แบ็คดร็อปงาน หยอดยิ้มหวานรับเสียงชัตเตอร์และไฟแฟลชจากช่างภาพรัวๆ และยิ่งสวยสง่า สวยบาดจิตจากภาพที่ BVLGARI อัปเดต บนเวยป๋อ แม่ๆ เจ้ๆ พากันอวยยศกันสนั่นหวั่นไหว จนขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ของเวยป๋อในง่ายดายสำหรับผลงานใหม่ที่แฟนๆ จดจ่อรอชมในครึ่งปีหลัง 2023 ก็คือ ภาค 2 (Part 2) ของซีรีส์แนวพีเรียด โรแมนติก ดราม่า เรื่อง “ดาราจักรรักลำนำใจ | Love like the galaxy” ประกบคู่ อู๋เหล่ย รวมทั้ง The Last Immortal อมตะคนสุดท้าย รวมทั้ง ผลงานแนวรักใสๆ “แอบรักให้เธอรู้ | Hidden Love” รับบทเป็น ซางจื้อ ที่ล่าสุด YOUKU ปล่อยตัวอย่างออกมายั่วๆ แล้ว รอชมได้เลยข้อมูลข่าว : ละครออนไลน์ภาพประกอบ : weibo.com, twitter.com