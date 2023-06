“The Uncanny Counter 2” ประกาศออนแอร์ ก.ค. นี้ มาพร้อมเคาน์เตอร์น้องใหม่จอมเงอะงะ & ต้อนรับปีศาจร้ายสุดทรงพลัง!

จนกระทั่งต่อมา ในวันที่ 20 เมษายน ปีนี้ ทางช่อง tvN ได้ประกาศยืนยันให้แฟนๆ ซีรีส์แอ็คชั่น แฟนตาซี ลี้ลับ กระชุ่มกระชวยมากขึ้นว่าภาคต่อนี้ ยังดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่องเดิม “The Uncanny Counter” เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักล่าปีศาจที่เรียกตัวเองว่า “เคาน์เตอร์” ที่ปลอมตัวเป็นพนักงานร้านบะหมี่อ็อนนี และตามล่าปีศาจที่มายังโลกเพื่อแสวงหาชีวิตนิรันดร์ ในการออกอากาศเมื่อปี 2020 ซีรีส์เรื่องนี้สร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการถูกบันทึกเป็นซีรีส์เรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ช่อง OCN เลยทีเดียวสำหรับ ซีซั่น 2 ที่จ่อคิวออนแอร์มีชื่อว่า “The Uncanny Counter 2: Counter Punch” จะเป็นการกลับมาของบรรดา “เคาน์เตอร์” ที่ในยามนี้แข็งแกร่งขึ้น หลังจากได้รับพลังและต้อนรับสมาชิกใหม่ แน่นอนว่าความคาดหวังจากคนดูก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นทวี เนื่องจากจะมีปีศาจตนใหม่ที่ทรงพลังกว่า มาปรากฏตัวต่อหน้าเคาน์เตอร์เช่นกันนอกจากนักแสดงนำหลักทั้ง 5 คนแล้ว จินซอนคยู (Jin Sun-Kyu), คังกียอง (Kang Ki-yung), คิมฮีโอรา (Kim Hieora) และ ยูอินซู (Yoo In-soo) ยังได้รับเลือกให้ร่วมแสดงในซีรีส์นี้ด้วยจินซอนคยู จะรับบทเป็น จูซ็อก นักผจญเพลิงผู้มุ่งมั่น ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิตของ โซมุน (โจบยองกยู) และเป็นคนที่ไม่สามารถเมินเฉยต่อความอยุติธรรมได้คังกียอง จากผลงาน “Extraordinary Attorney Woo” จะรับบทเป็น พิลกวัง ปีศาจร้ายที่มีความฝันที่จะเป็นนักล่าอันดับต้นๆ ที่มีพลังชั่วร้ายที่สุด และ นักแสดงหญิง คิมฮีโอรา จากซีรีส์ “The Glory” จะแปลงร่างเป็น เกลลี่ ตัวร้ายที่ทั้งทรงพลัง และเป็นตัวละครแห่งความชั่วร้ายบริสุทธิ์สุดท้ายนี้ ยูอินซู (Yoo In-soo) จากซีรีส์ซอมบี้ “All of Us Are Dead” และ “Alchemy of Souls” จะรับบทเป็น จ๊อกบง เคาน์เตอร์น้องใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทีมและล่าสุดวันนี้ (12 มิถุนายน) ไล่หลังจากเผยภาพการอ่านบทซีรีส์ในบรรยายกาศสุดครื้นเครง ของทีมนักแสดงนำและ ผู้กำกับ ยูซอนดง (Yoo Seon-dong) ช่อง tvN ก็ได้เปิดตัวโปสเตอร์แรกของ The Uncanny Counter 2 ออกมายั่วๆ โดยเป็นการเปิดตัวสมาชิก เคาน์เตอร์ น้องใหม่สำหรับซีซั่น 2 อีกด้วยโปสเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ แสดงให้เห็นภาพเงาของเคาน์เตอร์ที่มองเห็นเมืองชุงจินยามค่ำคืน ท่ามกลางสนามพลังงานที่ขยายความแข็งแกร่งของเคาน์เตอร์และพลังพิเศษ (หรือ Yung’s Territory) ยังสามารถพบเห็นได้ว่ากระจายออกมาจากทั่วมุมเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปสเตอร์ยังเผยให้เห็นภาพเงาของ เคาน์เตอร์ จ๊อกบง (รับบทโดย ยูอินซู) น้องใหม่ผู้เงอะงะ ที่เพิ่งได้รับคัดเลือกเข้าทีมเป็นครั้งแรก จากการเพิ่มสมาชิกใหม่เข้ามาในทีม ความคาดหวังสูงสำหรับการกลับมาของเคาน์เตอร์ ซึ่งจะนำเสนอการเล่นเป็นทีมที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและการระบายอารมณ์ที่ทำให้ดีอกดีใจ ขณะที่พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายตัวใหม่ที่ทรงพลังซึ่งคาดว่าจะปรากฏอยู่ตรงด้านหน้าของทีมล่าปีศาจ นั่นเองทีมผู้ผลิต เมาท์มอยเอาไว้ในวันอ่านบทว่า “เรากำลังพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อนำเสนอซีซั่น 2 ที่ทั้งดูสนุกและน่าสนใจมากขึ้น เพื่อตอบแทนความรักที่คุณมีให้เราในซีซั่น 1 ด้วยเคาน์เตอร์ที่แข็งแกร่งและเก่งกาจยิ่งขึ้น รวมทั้ง ปีศาจและทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งสุดพลัง แล้วเราจะทักทายคุณๆ ด้วยซีรีส์ฮีโร่สไตล์เกาหลีที่ได้รับการอัปเกรด ดังนั้นได้โปรดให้ความสนใจ และตั้งตารอชมกันมากๆ นะครับ”soompi.comtvN Drama