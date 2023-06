Review ซีรีส์ : “พบรักที่ปลายสัญญา” ซีรีส์จีนฟีลกู๊ด นักดับเพลิงมีปม VS นักข่าวสายรุก!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เริ่มเข้าสู่ช่วงกลางปี ชาวติ่งซีรีส์จีนสู้ชีวิตกันสุดตัว เพราะมีซีรีส์จีนตัวตึงทยอยกันออกมารัวๆ แทบให้เราไม่ได้พักผ่อนกัน ครั้งนี้ห่างๆ จากซีรีส์แนวตับพังกันบ้าง ด้วยการมาฮีลใจกับซีรีส์แนวสร้างแรงบันดาลใจจาก ‘พบรักที่ปลายสัญญา’ (A Date With the Future – 2023) ซีรีส์โรแมนติกแนวอาชีพเรื่องราวสัญญาความรัก 10 ปี ระหว่างนักดับเพลิงหนุ่มที่มีปมในอดีตและนักข่าวสาวสุดห้าว นำแสดงโดย ‘เฉินเหว่ยถิง’ พระเอกยิ้มใจละลายที่โดนป้ายยากันมาแล้วจากซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง ‘ไข่มุกเคียงบัลลังก์’ (Novoland : Pearl Eclipse 2021) และ ‘ตำนานเก้าสกุล’ (The Mystic Nine - 2016) มาประกบนางเอกรุ่นน้องอายุห่างกัน 10 ปี ‘จางรั่วหนาน’ นางเอกจากภาพยนตร์ My Love (2021) และซีรีส์ ‘ล่าสุดขอบเวหา’ (Defying the Storm - 2022)การันตีความฟินโดย ‘จินซา’ ผู้กำกับสาวฝีมือดีที่เคยฝากฝีมือการกำกับซีรีส์ดังสุดหวานแหววอย่าง ‘ฝันนี้ที่มีเธอ’ (Sweet Dreams - 2018) นำแสดงโดยเติ้งหลุน, ตี๋ลี่เร่อปา, สตอร์ม อาย โค้ดลับดับทรชน (Storm Eye - 2021) นำแสดงโดย หยางมี่, จางปินปิน แค่ดูจากโปรไฟล์ผู้กำกับก็พอเดาได้แล้วว่าตัวซีรีส์จะมีการผสมผสานความน่ารักฉากฟินๆ กับฉากลุ้นระทึกมาได้สนุกสนานระดับไหน‘พบรักที่ปลายสัญญา’ (A Date With the Future – 2023) เป็นเรื่องราวของสวีหลาย (จางรั่วหนาน) สมัยเรียนมัธยม เป็นผู้ประสบภัยติดอยู่ในซากตึกเพราะเหตุแผ่นดินไหว และได้จิ้นสือชวน (เฉินเหว่ยถิง) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมือใหม่พร้อมทั้งสุนัขกู้ภัยของเขา ‘จุยเฟิง’ เข้ามาช่วยเหลือได้ทันการ และเพื่อปลอบโยนสวีหลายที่ได้รับบาดเจ็บ จิ้นสือชวนจึงตกลงสัญญาว่าจะมาเจอกันในอีก 10 ปีต่อมา10 ปีผ่านไป สวีหลายร่ำเรียนจากต่างประเทศจนสำเร็จกลับมากลายเป็นนักข่าว และเป็นครูฝึกสุนัขนานาชาติ เธอได้พบกับจิ้นสือชวนอีกครั้งในจุดเกิดเหตุ จิ้นสือชวนไม่เพียงแต่จำสวีหลายไม่ได้ และยังเข้าใจผิดว่าเธอเป็นนักข่าวไร้จริยธรรมอีกด้วย สวีหลายไม่สนความเข้าใจผิด และแจ้งชื่อแซ่ที่แท้จริงให้กับหน่วยกู้ภัย สวีหลายใช้ตัวตนของเธอทั้งการเป็นนักข่าวและการครูฝึกสุนัขเข้าหาจิ้นสือชวน และกลายมาเป็นคู่หูของจิ้นสือชวน แต่จิ้นสือชวนพยายามปฏิเสธและตีตัวออกห่างสวีหลายอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ได้ ‘ผิงอาน’ สุนัขกู้ภัยที่สวีหลายเป็นผู้ฝึกสอนคอยเป็นพ่อสื่อระหว่างจิ้นสือชวนและสวีหลายทั้งสองมักได้พบกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและยามอันตราย ท่ามกลางการช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉินครั้งแล้วครั้งเล่า ผ่านการทดสอบความเป็นความตายของชีวิต จนเริ่มมีความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน และช่วยให้จิ้นสือชวนค่อยๆ เดินออกจากปมในอดีตได้จนเกิดเหตุการณ์บอกลาเพื่อนร่วมทีมที่ปลดประจำการเกิดไฟไหม้รุนแรง จิ้นสือชวนช่วยเพื่อนที่ปลดประจำการออกจากสถานที่เกิดเพลิงไหม้ ครั้งนี้สวีหลายพาผิงอันตามหาจิ้นสือชวนจากทุกซอกทุกมุมจนเจอ สุดท้ายจิ้นสือชวนจึงยอมเปิดใจยอมรับความรักที่มีต่อสวีหลายและได้ครองรักกันอย่างสมหวังต้องยอมรับว่าซีรีส์แนวอาชีพ เน้นสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแนวถนัดของซีรีส์จีนเลยก็ว่าได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะสร้างออกมาในโทนไหน ซึ่งส่วนใหญ่ซีรีส์แนวสายอาชีพ ตำรวจ ทหาร นักผจญเพลิง ทีมกู้ภัย หรือคนในเครื่องแบบ มักจะมีเนื้อหาหนักหน่วงและเคร่งเครียด แต่ไม่ใช่กับซีรีส์เรื่องนี้ ‘พบรักที่ปลายสัญญา’ ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ดูสบายตา สบายใจ ไม่ได้ดราม่าจนเกินไป แต่ยังคงความสมจริงในการทำงานของนักผจญเพลิงเอาไว้อย่างครบเครื่อง โดยมีการสอดแทรกฉากรักเอาไว้ในฉากเหล่านี้ไว้ได้อย่างกลมกลืม ทำเอาผู้ชมอย่างเราๆ ดูไป เอ๊ะไปว่านี่เรากำลังดูซีรีส์โรแมนติกชัดๆจุดนี้ต้องชื่นชมเคมีความเข้ากันของพระนาง ‘เฉินเหว่ยถิง’ และ ‘จางรั่วหนาน’ เพราะทั้งในชีวิตจริงและตามท้องเรื่องอายุกันห่างกัน 10 ปี แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการส่งเคมีความจิ้นแต่อย่างใดด้วยการวางคาแร็กเตอร์ของจิ้นสือชวนให้เป็นนักดับเพลิงที่มีความทุ่มเท จริงจัง เสียสละให้กับการทำงาน จนหันหลังให้กับความรัก ส่วนหนึ่งมีต้นเหตุมาจากการที่เขาสูญเสียคู่หูคนสนิท ซึ่งคู่หูคนนี้ทิ้งภรรยาเอาไว้ ทำให้เขารู้สึกผิดและเห็นตัวอย่างจากเพื่อนของเขาแล้วว่าสายงานอาชีพเช่นเขาต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตาย หากเลือกจะเสียสละให้กับหน้าที่การงานก็ไม่ควรมีความรักจะดีกว่า เพื่อไม่ให้มีใครเสียใจภายหลัง จึงทำให้เขาไม่เคยเปิดรับใครเข้ามาในหัวใจจนได้มาเจอกับสวีหลาย นักข่าวสาวสุดห้าวที่มีความชัดเจนและซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเอง มั่นคงในความรัก ประมาณว่าเปิดเรื่องมาก็รู้สึกได้ทันทีว่าฉันคือนางเอกสายรุก บุกเข้าจีบผู้ชนิดดุดันไม่เกรงใจใคร จีบเอิกเกริก เธอใช้ความพยายามและความจริงใจเข้ามาสั่นคลอนหัวใจน้ำแข็งของจิ้นสือชวนที่แท้ทรูพอพระเอกของเราเปิดใจ ฉากฟินๆ มีไหลเข้ามาไม่หยุดเลยน้า ดีต่อใจนอกจากจะได้เห็นสกิลการจีบผู้ของนางเอกสายรุกสไตล์สวีหลายที่ทำเอาเหล่าผู้ชมเขิลม้วนแทน หรือถ้าใครจะเก็บแต่ละมุกของเธอเอาไปใช้ต่อก็ไม่ว่ากัน ตัวซีรีส์ยังสอดแทรกสาระอาชีพนักดับเพลิงในมุมมองที่แตกต่าง ไม่ใช่เพียงฮีโร่ผู้ฝ่าฟันอันตรายในเหตุผจญเพลิงเท่านั้น แต่ยังเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอื่นๆ ด้วย ทั้งในยามฉุกเฉินและในยามหน้าสิวหน้าขวาน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนฆ่าตัวตาย, การช่วยผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว, การเก็บรังต่อรังแตนเพื่อไม่ให้ทำลายผู้คน อีกทั้งยังนำเสนอจริยธรรมของอาชีพนักข่าวในการนำเสนอข่าวผ่านตัวละครของนางเอกอีกด้วยอีกจุดที่ตัวซีรีส์ทำออกมาได้น่าทึ่ง คือ ฉากภัยอันตรายต่างๆ และการทำงานของนักดับเพลิง ที่ถ่ายทอดออกมาได้สมจริงสุดๆ ตั้งแต่ฉากชุลมุนของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ฉากเหตุการณ์รถชนกันวินาศสันตะโร จนต้องร้องว้าวเลยว่านี่มันซีรีส์หรือหนังใหญ่กันเนี่ย ถ่ายทำออกมาได้ดูตื่นเต้นสมจริงสมจังมากๆ ไปจนถึงการทำงานของอาชีพนักผจญเพลิงที่มีความเป็นมืออาชีพ นักแสดงถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เครื่องมือยุทโธปกรณ์พร้อมสรรพจัดเต็ม แสดงให้เห็นว่าทีมงานมีการทำการบ้านมาอย่างดีไม่เพียงเหล่านักแสดงเท่านั้นที่มีการรับส่งบทได้อย่างลื่นไหลให้ความรู้สึกดูอบอุ่นสบายใจเท่านั้น อีกหนึ่งนักแสดงที่มาขโมยซีนเต็มๆ คือ ‘ผิงอัน’ น้องหมาน้อยที่นางเอกสวีหลายเป็นผู้ฝึกสอนและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสุนัขกู้ภัยในหน่วยดับเพลิงของจิ้นสือชวน ซึ่งน้องผิงอันไม่เพียงน่ารัก ฉลาด แสนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อรักให้จิ้นสือชวนและสวีหลายใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเยียวยาจิตใจจากการสูญเสียจุยเฟิง สุนัขกู้ภัยของจิ้นสือชวน ให้เขาพร้อมเปิดใจยอมรับใครเข้ามาในชีวิตงานนี้บอกเลย ใครที่กำลังมองหาซีรีส์ฮีลใจ ดูสบายใจ ต้องไม่พลาดเรื่องนี้ ยิ่งใครเป็นสายรักน้องหมาต้องเลิฟเรื่องนี้ เพราะน้องผิงอัน น่ารัก แสดงเก่งเว่อร์ ทำได้ทุกอย่าง ดูกันเบาๆ เจริญตา เจริญใจ 36 ตอนจบ ทาง WeTVSoftlenshttps://mydramalist.com/