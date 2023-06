“Tale Of The Nine Tailed 1938” ลาจอด้วยเรตติ้งสูงสุดของทั้งสองซีซั่น

เรียกว่าจัดเต็มแบบครบรส ทั้งแอ็คชั่นมันส์โคตรๆ โศก และซึ้งสุด สำหรับตอนจบของซีรีส์แอ็คชั่น แฟนตาซี “Tale of the Nine-Tailed 1938” ทางช่อง tvN จนทำให้อำลาจอไปด้วยสถิติเรตติ้งสูงสุดตลอดกาลเลยทีเดียว!เมื่อคืนวันที่ 11 มิถุนายน ตอนจบซีซั่นของละครแฟนตาซีได้ทำสถิติเรตติ้งผู้ชมสูงสุดของซีรีส์ตั้งแต่ออกอากาศมาจนถึงตอนสุดท้าย จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนสุดท้ายของ “Tale of the Nine-Tailed 1938” ได้เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 8.0 % ครองอันดับหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวในทุกช่องเคเบิ้ล และทำลายสถิติเดิม 7.1 % ที่ทำเอาไว้ในตอนที่สองในขณะเดียวกัน “The Real Has Come!” ทางช่อง KBS 2TV ก็ไต่กลับขึ้นไปสู่ค่าเฉลี่ยเรตติ้งทั่วประเทศที่ 21.0 % นับเป็นเรตติ้งสูงสุดของละครในรอบหนึ่งเดือนครึ่ง ซีรีส์ยังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในฐานะรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกประเภทที่ออกอากาศในวันอาทิตย์ ใครที่ถามหาซีรีส์เรตติ้งแรงเรื่องนี้ ข่าวดีมีมาให้ชมทาง Netflix แล้วเด้อส่วนใครทีมรวดเดียว พุ่งตัวชมเลย “Tale of the Nine Tailed 1938” 12 ตอนจบ ทาง Prime Videoข้อมูลข่าว : soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : tvN Drama