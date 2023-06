เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Bloodhounds” [2023]

ชื่อเรื่อง : Bloodhoundsชื่อเกาหลี : 사냥개들 | sa-nyang-gae-deulแนวซีรีส์ : อาชญากรรม, แอ็คชั่นผู้กำกับ : เจสัน คิม หรือ คิมจูฮวาน (ผลงานกำกับภาพยนตร์ The Divine Fury)ผู้เขียนบท : เจสัน คิม หรือ คิมจูฮวาน (ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ The Divine Fury)ดัดแปลงจากเว็บตูน : เรื่อง Bloodhoundsผู้แต่งและวาดการ์ตูน : จองชานผู้ผลิต : Studio N, Seed Film และ Seven Osixจำนวนตอนออกอากาศ : 8 ตอนจบ ตอนละ 60 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : 9 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ : ทาง NetflixTH ซับไทย พร้อมพากย์ไทยชายหนุ่มกำพร้าพ่อ อาศัยอยู่กับแม่ที่เปิดร้านกาแฟเล็กๆ เขายังชีพด้วยการมุ่งมั่นในการเป็นนักมวย เพื่อหาเงินมาช่วยแม่อีกทาง เคยเป็นนักมวยที่ได้รับรางวัลนักชกดาวรุ่งมาก่อน ในยุคโควิดระบาดเขาต้องเข้าสู่โลกของเงินกู้นอกระบบ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้สินอูจิน เคยเจอกับกอนอูครั้งแรกบนสังเวียนผ้าใบในฐานะคู่ชก แต่ต่อมาก็สนิทกันอย่างรวดเร็ว ด้วยต่างก็หลงใหลในการชกมวยเหมือนกัน แถมยังเคยเป็นนาวิกโยธินเช่นเดียวกันอีก ยื่นมือและสองหมัดที่ถนัดเข้ามาช่วยในยามที่ กอนอูและแม่ กำลังเดือดร้อนจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจอมโหดเจ้าพ่อเงินกู้ใจบุญ ผู้เป็นตำนานแห่งวงการเงินกู้ที่วางมือไปแล้ว กลับเข้าสู่วงการเงินกู้อีกครั้ง ด้วยการเปิดกลับมาเปิดองค์กรเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนจากกู้เงินนอกระบบโดยไม่คิดดอกเบี้ย เคยเจอและเห็นฝีมือของกอนอูมาก่อน เลยจ้างมาเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว เป็นคู่อริกับ มยองกิลเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบจอมโหดเจ้าของบริษัทสินเชื่อ สไมล์ แคปปิตอล ที่หายใจเข้าออกเป็นเงินเพียงอย่างเดียว ในอดีตมีปัญหาขัดแย้งกับ มิสเตอร์ชเว และยิ่งแค้นจัดเมื่อรู้ว่า มิสเตอร์ชเวกลับคืนวงการเงินกู้ โดยคอยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้ของตน- จองดาอึม รับบทเป็น -- จูวานกี รับบทเป็น คิมจุนมิน- ยุนยูซอน รับบทเป็น แม่ของกอนอู- อีแฮยอง รับบทเป็น -- รยูซูยอง รับบทเป็น –- ชเวยังจุน รับบทเป็น –- แทวอนซ็อก รับบทเป็น –- คิมยูลโฮ รับบทเป็น –- คิมแซรน รับบทเป็น ฮยอนจู (ตอนโต)- คังยูรา รับบทเป็น ฮยอนจู (ตอนเด็ก)- อีโดฮยอน (รับเชิญพิเศษ)- ชเวซีวอน (รับเชิญพิเศษ)- ควักดงยอน (รับเชิญพิเศษ)ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่เพิ่งก่อตัวยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น เมื่อ คิมจุนมิน (รับบทโดย จูวานกี) นายหน้าเงินกู้นอกระบบจอมเจ้าเล่ห์จาก สไมล์ แคปปิตอล ของ คิมมยองกิล (รับบทโดย พัคซองอุง) มาหลอกให้ แม่ของคิมกอนอู (รับบทโดย ยุนยูซอน) เป็นหนี้โดยอ้างว่าเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในยุคที่โควิดกำลังระบาดหนักและเศรษฐกิจซบเซา แม่ของคิมกอนอูหลงกลเซ็นชื่อกู้ยืมเงินแต่นายหน้าเงินกู้ในดีก็กลายร่างเป็นเจ้าหนี้จอมโหดมาทวงเงินพร้อมดอกเบี้ย เมื่อไม่ให้ก็ถึงกับทำลายร้านกาแฟของเธอ จนฮงอูจินต้องยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยสองหมัดที่มีและถนัดด้วยความช่วยเหลือของ ประธานชเว (รับบทโดย ฮอจุนโฮ) เจ้าพ่อเงินกู้ใจบุญ ผู้เป็นตำนานแห่งวงการเงินกู้ที่วางมือไปแล้ว คิมกอนอูและฮงอูจินจึงได้นำฝีไม้ลายมือด้านหมัดมวยของตัวเอง มาใช้ในโลกแห่งความจริง เพื่อโค่นผู้นำจอมโฉดของ สไมล์ แคปปิตอล อย่าง คิมมยองกิล รวมทั้งบรรดาลูกน้องที่โหดเหี้ยมของเขาสองหนุ่มนักชก ต้องผนึกกำลังกับเถ้าแก่เงินกู้ใจบุญ เพื่อโค่นล้มเจ้าหนี้นอกระบบใจเหี้ยม ที่จ้องขูดเลือดขูดเนื้อเหยื่อที่สิ้นไร้ไม้ตอกNetflixTH, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgNetflixKR, NetflixTH, hancinema.net