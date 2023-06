“อิมจียอน” พูดถึงการสลัดทิ้งตัวละครจาก “The Glory” เพื่อร่วมงานกับ “คิมแทฮี” ใน “Lies Hidden In My Garden”

สร้างจากนวนิยายขายดีในชื่อเดียวกัน เรื่อง “Lies Hidden in My Garden” ของ ENA เป็นหนังระทึกขวัญระทึกขวัญเกี่ยวกับผู้หญิงสองคนที่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ก่อนที่กลิ่นที่น่าสงสัยในสวนหลังบ้านแห่งหนึ่งจะพาพวกเขามาพบกันด้วยวิธีที่พวกเขาจะทำได้ ไม่เคยคาดหวังคิมแทฮีจะแสดงเป็น จูรัน แม่บ้านที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีสามีแสนดีและลูกชายเฉลียวฉลาดที่ใครๆ ก็ต้องอิจฉา ในขณะเดียวกัน อิมจียอน จะรับบทเป็น ซังอึน เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ที่ฝันจะหลบหนีจากความเป็นจริงอันโหดร้ายที่เธอเผชิญอิมจียอน เล่าว่า จำได้ว่าเธอตกหลุมรักบทละครเรื่องนี้ในทันที “ฉันรู้สึกทึ่งหลังจากได้อ่านนิยายต้นฉบับ และบทละคร ฉันคิดว่าฉันตกลงที่จะแสดงเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ แม้ว่าจะไม่ได้เล่นในบทบาทซังอึนก็ตาม ตัวหารร่วมระหว่างผู้หญิงสองคนทำให้ฉันประทับใจ และในฐานะนักแสดง ฉันอยากลองใช้ชีวิตแบบผู้หญิงเหล่านั้น ขณะที่ฉันอ่านบท ฉันเริ่มสงสัยและสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในเรื่องนี้”อิมจียอนยังพูดถึงวิธีที่ซังอึนให้โอกาสเธอ ในการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ที่แตกต่างจากตัวละครในซีรีส์เรื่องล่าสุด “The Glory”“ในขณะที่อ่านบทซังอึน รู้สึกเหมือนเป็นตัวละครที่ฉันอยากเล่นจริงๆ” เธอกล่าว “แทนที่จะคิดถึงแง่มุมที่ยากลำบาก ฉันคิดว่ามันจะเป็นความท้าทายใหม่สำหรับฉัน ในฐานะนักแสดง”เธอกล่าวต่อไปว่า “มันเป็นโปรเจ็กต์ที่ฉันได้เลือกไว้ก่อน ที่โปรเจ็กต์ล่าสุดของฉัน (The Glory) จะออกฉาย แต่มันก็บังเอิญมากที่ฉันเล่นเป็นตัวละครสองตัวที่ตัดกันแบบหันหลังชนกัน แทนที่จะต้องการลบตัวละครเดิม ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่อาจสามารถแสดงด้านใหม่ของตัวเองให้ผู้ชมเห็นได้”สำหรับปฏิกิริยาแรกของเธอที่มีต่อตัวละครซังอึน อิมจียอนกล่าวว่า “เธอดูเหมือนตัวละครที่คุณเคยเห็นที่ไหนมาก่อนในชีวิตจริง ฉันบอกกับตัวเองว่า...มันคงยากมากที่จะเล่นเป็นเธอ”ในแง่ของแนวทางของเธอในบทบาทนี้ นักแสดงหญิงเล่าว่า “ฉันคิดว่า มาแสดงเป็นอิมจียอนแบบดิบๆ กันเถอะ ฉันแสดงในขณะที่คิดว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีสีสันหรืออารมณ์ใดๆ เป็นผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างของความว่างเปล่าที่ไร้ความรู้สึก ฉันยืนอยู่ต่อหน้ากล้องโดยไม่แต่งหน้าด้วยซ้ำ”“ซังอึนในนิยายต้นฉบับให้ความรู้สึกแตกต่างจากซังอึนในซีรีส์เล็กน้อย” เธอกล่าวต่อ “แต่ฉันอยากหาซังอึนในเวอร์ชั่นที่เป็น อิมจียอน มากกว่า ผู้อ่านนิยายต้นฉบับอาจได้จินตนาการไว้แล้ว ดังนั้นฉันจึงเกิดความคิดใหม่นี้ขึ้นมา”อิมจียอนยังพูดด้วยท่าทีกระตือรือร้น เมื่อกล่าวถึงการทำงานร่วมกับคิมแทฮี เธอว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ร่วมงานกับแทฮี และมันก็ยอดเยี่ยมจริงๆ ฉันอยากจะแสดงร่วมกับเธอเสมอ และฉันก็ตื่นเต้นเมื่อได้ยินว่าเราจะแสดงละครเรื่องนี้ด้วยกัน เธอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ และเคมีการแสดงของเราก็ดีมาก จนฉันสามารถแสดงบทซังอึนได้ดีขึ้น” เธอกล่าวเสริมว่า “โปรดตั้งตารอชมเคมีชั้นยอดของเรา”อิมจียอน ปิดท้ายด้วยการฝากบอกมายังผู้ชมว่า “Lies Hidden in My Garden เป็นซีรีส์ระทึกใจ ระทึกขวัญเกี่ยวกับการพบกันของผู้หญิงสองคนที่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฉันคิดว่าประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามอง คือเคมีที่คาดเดาไม่ได้ระหว่างผู้หญิงสองคน และเรื่องราวที่บีบคั้นซึ่งเต็มไปด้วยการหักมุม ฉันคิดว่าคุณจะประทับใจกับเสน่ห์ของ Lies Hidden in My Garden ได้อย่างเต็มที่ หากคุณสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับซังอึนและจูรัน”รับชมทีเซอร์ล่าสุดได้ที่นี่ !ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : soompi.com, hancinema.net