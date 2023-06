คอนเฟิร์มนักแสดงนำ “Diva of the Deserted Island” ซีรีส์ใหม่ “พัคอึนบิน” ออกอากาศทางช่อง tvN ปีนี้

“Diva of the Deserted Island” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก คอมเมดี้ เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุไปติดเกาะร้าง ขณะเดินทางไปกรุงโซลเพื่อเข้าร่วมการออดิชั่นเป็นนักร้อง ผู้กำกับ โอจุงฮวาน (Oh Choong-hwan) และนักเขียนบท พัคฮเยรยอน (Park Hye-ryun) ซึ่งเคยทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ While You Were Sleeping และ Start-Up จะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่นี้โดย “พัคอึนบิน” จากซีรีส์ม้ามืดสุดฮิต “Extraordinary Attorney Woo” จะรับบทเป็น ซอมกฮา หญิงสาวที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเกาะร้าง หลังจากติดอยู่ที่เกาะนี้ถึง 15 ปี ในโลกใบใหม่ที่ไม่คุ้นเคย มกฮาก้าวอย่างกล้าหาญไปสู่ความฝันในการเป็นนักร้อง และเธอไม่สูญเสียความหวังและเสียงหัวเราะ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก“คิมฮโยจิน” (Kim Hyo-jin) จะร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ในบท ยุนรันจู ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดาราแถวหน้าผู้เปี่ยมเสน่ห์ แต่ตอนนี้กลายเป็นคนดังที่ถูกลืมไม่มีแฟนคลับคอยติดตาม แม้ว่าเธอจะกลัวความล้มเหลว และยากที่จะทำใจรับความท้าทายใหม่ๆ ได้ แต่เธอก็ก้าวผ่านจุดเปลี่ยนอีกครั้งสำคัญในชีวิต หลังจากได้พบกับซอมกฮาแฟนตัวยงของเธอสำหรับ “แชจงฮย็อบ” จะรับบทเป็น PD คังโบกอล ซึ่งรับผิดชอบรายการวาไรตี้เพลง ในขณะที่ไปร่วมทำงานอาสาสมัคร เขาได้ค้นพบ ซอมกฮา ซึ่งติดอยู่บนเกาะร้างเป็นเวลา 15 ปี และชะตากรรมของพวกเขาก็เกี่ยวพันกันส่วน “ชาฮักยอน” จะรับบทเป็น คังอูฮัก พี่ชายของคังโบกอล และเป็นนักข่าวฝ่ายกิจการสังคมของสำนักข่าว YGN คังอูฮักเป็นคนร่าเริงที่ไม่สามารถระงับความอยากรู้อยากเห็นได้ และมีความรักเป็นพิเศษต่อครอบครัวของเขาสุดท้าย นักแสดงงานแน่น “คิมจูฮอน” (Kim Joo-hun) ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมงานในซีรีส์เรื่องนี้ ก็มีการยืนยันแล้วเช่นกันว่า เขาจะแสดงเป็น อีซอจุน CEO ของบริษัทบันเทิงที่ ยุนรันจู สังกัดอยู่ เขามีภูมิหลังเป็นชนชั้นสูง นิสัยดีและมารยาทยอดเยี่ยม ซึ่งได้เปิดบริษัทเอเจนซี่เล็กๆ ที่มีจุดเริ่มต้นจากเขาเพียงคนเดียว จนกลายเป็นบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : tvN Drama, hancinema.net