“คิมแทฮี” พูดถึงเหตุผลการคัมแบ็คซีรีส์ในรอบ 3 ปี และทำไมเลือกเล่น “Lies Hidden In My Garden”

Lies Hidden in My Garden สร้างจากนวนิยายขายดีในชื่อเดียวกัน เป็นซีรีส์ระทึกขวัญ ระทึกใจ แนวใหม่เกี่ยวกับผู้หญิงสองคนที่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม กลิ่นที่น่าสงสัยในสวนหลังบ้านแห่งหนึ่งของพวกเธอ ทำให้ทั้งสองได้มาเจอกันในแบบที่ทั้งคู่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนี่เป็นผลงานใหม่ของ คิมแทฮี ที่หวนคืนจอแก้วเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ในบท จูรัน แม่บ้านที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีสามีแสนดีและลูกชายที่เฉลียวฉลาด ใครๆ เห็นก็ต้องอิจฉาเมื่อถูกถามว่าทำไมเธอถึงเลือก Lies Hidden in My Garden เป็นซีรีส์คัมแบ็ค คิมแทฮีอธิบายว่า “มันเป็นเวลานานแล้วที่ไม่มีโปรเจ็กต์ไหน ทำให้ฉันตื่นเต้นได้มากเหมือนโปรเจ็กต์นี้ค่ะ ฉันรู้สึกทึ่งกับแนวคิดของตัวละครหญิงสองคนที่มีชีวิตต่างกัน แต่ละคนเล่าเรื่องราวของตนเอง และเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเจอกัน”เธอกล่าวต่อว่า “โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกว่าซีรีส์แนวนี้ฉันค่อนข้างไม่คุ้นเคย แต่ฉันพบว่าตัวละครจูรันมีความสมจริงและเข้าถึงได้ ดังนั้นฉันจึงสนใจละครเรื่องนี้ค่ะ”เนื่องจาก “Lies Hidden in My Garden” นับเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญเรื่องแรกของคิมแทฮีตั้งแต่เดบิวต์มา นักแสดงสาวได้พูดถึงความรู้สึกของเธอจริงๆ เกี่ยวกับซีรีส์แนวระทึกขวัญ ก่อนที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเธอถึงเลือกแสดงซีรีส์เรื่องนี้ เธอเปิดเผยว่า “พูดตามตรงนะคะ ฉันไม่ค่อยดูหนังระทึกขวัญ แต่ฉันสนุกกับการอ่านบทมากโดยไม่คำนึงถึงประเภท และทันทีที่ฉันอ่านเรื่องนี้ ฉันก็เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าโดยอัตโนมัติที่จะเล่นเป็นตัวละครจูรัน ในแบบที่ผู้ชมสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ค่ะ”เมื่อพูดถึงตัวละครของเธอในซีรีส์ นักแสดงหญิงคุณแม่คนสวยเล่าว่า “จูรันเคยใช้ชีวิตเหมือนตุ๊กตาสำหรับแม่ของเธอในวัยเด็ก ต้องทนทุกข์ทรมานจากความรู้สึกผิดและบาดแผลจากการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของน้องสาวของเธอเอง แล้วจากนั้นได้แต่งงานกับรักแรกของเธอ แจโฮ (รับบทโย คิมซองโอ) เพื่อเริ่มต้นสิ่งที่เธอเชื่อว่าคือครอบครัวที่มีความสุข อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนั้นค่อยๆ ถูกสั่นคลอน และในที่สุดเธอก็ทำลายแม่พิมพ์ทั้งหมดที่ฉุดรั้งเธอไว้ และเติบโตเป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระ”“ฉันอยากจะให้กำลังใจจูรัน ในขณะที่เธอเดินทางนั้นค่ะ” เธอกล่าวต่อ “ดังนั้นฉันจึงเข้าหาตัวละครจูรัน ด้วยความคิดที่ว่า เธอเป็นคนที่เราสามารถเห็นได้ง่ายรอบตัวเรา ในชีวิตประจำวันของเรา”"อิมจียอน" (Lim Ji-yeon) นักแสดงนำจากซีรีส์ฮิตเรื่อง “The Glory” จะปรากฏตัวใน Lies Hidden in My Garden ในบท ซังอึน เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวที่ใฝ่ฝันที่จะหลบหนีความเป็นจริงอันเลวร้ายที่เธอเผชิญอยู่ คิมแทฮีแชร์ประสบการณ์การทำงานกับอิมจียอนให้ฟังว่า“อิมจียอนเป็นคนจริงจังค่ะ และมีรายละเอียดเสมอเมื่อนึกถึงตัวละครซังอึน และด้วยเหตุนี้เธอจึงรับบทเป็นซังอึนในแบบสามมิติและสมจริง ต้องขอบคุณอิมจียอนที่เข้าถึงแก่นแท้ของตัวละครซังอึนในกองถ่าย ฉันจึงสามารถดื่มด่ำกับบทบาทของจูรันได้ง่ายขึ้นค่ะ”ในการร่วมงานกับ ผู้กำกับจองจีฮยอน เป็นครั้งแรก คิมแทฮีเล่าว่า “ฉันได้รับความช่วยเหลือมากมายจากผู้กำกับในระหว่างอยู่ในกองถ่าย เขาให้คำแนะนำอย่างละเอียด แต่เรียบง่าย และเฉพาะเจาะจง ตอนที่ฉันตกต่ำในขณะที่เรียนศิลปะในวิทยาลัย ฉันเอาชนะความล้มเหลวตอนนั้นด้วยการวาดภาพร่างที่มีรายละเอียด และการทำงานร่วมกับผู้กำกับจองจีฮยอน ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังวาดภาพที่มีรายละเอียดนั้นค่ะ”สำหรับประเด็นสำคัญที่ผู้ชมควรตั้งตารอในซีรีส์เรื่องนี้ คิมแทฮี ให้ความเห็นว่า “ผู้ชมสามารถตั้งตารอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ของผู้หญิงที่วิตกกังวล ซึ่งมีอาการทางประสาท เมื่อเธอพบกับผู้หญิงแปลกหน้าชื่อซังอึน ผู้ชมยังสามารถตั้งตารอที่จะได้เห็นว่าตัวละครและชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมากของผู้หญิงสองคนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไรในภายหลัง”เธอสรุปทิ้งท้ายว่า “เป็นซีรีส์ 8 ตอน ดังนั้นมันเหมือนกับดูหนังเรื่องยาวเรื่องหนึ่งค่ะ ฉันหวังว่าผู้ชมจะสนุกกับมัน โดยมุ่งเน้นไปที่การแสดงภาพทางจิตวิทยาโดยละเอียดของตัวละครนะคะ”ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net, soompi.com