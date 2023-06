“คุณหมอชา” จบสวย ด้วยเรตติ้งสูงที่สุดของทั้งเรื่อง 18.546 % คนดู 4.03 ล้าน

เมื่อคืนวันที่ 4 มิถุนายน ซีรีส์ยอดฮิตได้รับเรตติ้งยอดผู้ชมสูงสุดในตอนจบ จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนสุดท้าย (ตอนที่ 16) ของ “Doctor Cha” ได้เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 18.546 % ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 18.493 % (ตอนที่ 12)สำหรับซีรีส์ “Tale of the Nine-Tailed 1938″ ทางช่อง tvN ซึ่งเหลืออีกเพียงสองตอน ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 6.6 % ก่อนถึงสัปดาห์สุดท้ายในวีคหน้าในที่สุด “The Real Has Come” ทางช่อง KBS 2TV ยังคงยืนหนึ่งเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในวันอาทิตย์ ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 20.0 %ข้อมูลข่าว : soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : JTBC Drama, soompi.com, wikipedia.org