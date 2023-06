เรตติ้ง “Dr. Romantic 3” พุ่งทะยานสู่สถิติสูงสุดใหม่ ต้อนรับตัวตึง “ยูยอนซ็อก” จากซีซั่น 1 กลับทลดัม

เมื่อคืนวันที่ 3 มิถุนายนซีรีส์ การแพทย์ โรแมนติก ดราม่า Dr. Romantic 3 ทะยานขึ้นสู่อันดับผู้ชมสูงสุด อีกครั้ง ในวันที่นักแสดงนำจากซีซั่น 1 “ยูยอนซ็อก” (Yoo Yeon-seok) ในบท คังดงจู คืนจอคืนใจ หวนกลับสู่โรงพยาบาลทดดัม ตามความคาดหวังของแฟนๆ ที่จะมากอบกู้วิกฤตของศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลทลดัม หลังจาก ชาจินมัน ลาออกไป ตามแผนของ ส.ส. โกคยองซุก ในตอนล่าสุดทั้งนี้จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนที่ 12 ของ Dr. Romantic 3 ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 14.4 % นับเป็นสถิติสูงสุดใหม่สำหรับซีซั่น 3 เลยทีเดียว โดยซีรีส์ยังเหลืออีก 4 ตอน ในการออกอากาศในขณะเดียวกัน “คุณหมอชา | Doctor Cha” ทางช่อง JTBC ซึ่งเหลืออีกเพียงตอนเดียวในการออนแอร์ เรตติ้งตกลงสู่ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 14.7 % ก่อนตอนจบของซีรีส์ในคืนวันอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนผู้ชมจะลดลง แต่ซีรีส์ยอดนิยมเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นที่หนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันของทุกช่องส่วน “Tale of the Nine Tailed 1938” ทางช่อง tvN ยังครองตำแหน่งที่หนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันของช่องเคเบิลทั้งหมด ในตอนล่าสุด (EP.9) ซึ่งได้รับเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 5.0 %ในที่สุด “The Real Has Come” ทางช่อง KBS 2TV ยังคงครองตำแหน่งรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกประเภทที่ออกอากาศในวันเสาร์ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 19.0 %ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและทีมงาน Dr. Romantic 3 จ้า! รับชมซับไทยที่เดียวทาง Disney Plus Hotstar Thailandข้อมูลข่าว : www.soompi.comภาพประกอบ : Kingkong by Starship Entertainment, hancinema.net