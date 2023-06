เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ความสุขเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ | Battle for Happiness” [2023]

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี : Battle for Happinessชื่อเรื่อง : Battle for Happinessชื่อเกาหลี : 행복배틀 | haeng-bok-bae-teulชื่อไทย : ความสุขเธอนั้น ขอฉันเถอะนะแนวซีรีส์ : สืบสวน ดราม่า ระทึกขวัญผู้กำกับ : คิมยุนชอล (ผลงานกำกับซีรีส์ สงครามริษยา | Woman of Dignity 2017, ฉันนี่แหละ...คิมซัมซุน | My Name Is Kim Sam-soon 2005)ผู้เขียนบท : จูยองฮาดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : ความสุขเธอนั้น ขอฉันเถอะนะผู้ประพันธ์ : จูยองฮา (ผู้เขียนบทเรื่องนี้)ออกอากาศในกำหลีใต้ทาง : ช่อง ENAจำนวนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มวันที่ 31 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2023ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Prime Video ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น.อีเอล รับบทเป็น จางมีโฮจินซอยอน รับบทเป็น ซงจองอาชาเยรยอน รับบทเป็น คิมนายองพัคฮโยจู รับบทเป็น โอยูจินอูจองวอน รับบทเป็น ฮวังจีเยอีเจยอน รับบทเป็น จองซูบินคิมฮาอน รับบทเป็น จองมินซองคิมยองฮุน รับบทเป็น อีแทโฮฮันซอฮี รับบทเป็น อีเอรินอีกยูฮัน รับบทเป็น คังโดจุนโนฮายอน รับบทเป็น คังจียุลฮอยุล รับบทเป็น คังฮายุลในขณะที่กำลังคัดเลือกผู้ชนะในกิจกรรมถ่ายรูปครอบครัว อินฟลูเอนเซอร์ ที่คัดเลือกจากครอบครัวบนโซเชียลมีเดียของธนาคารดีจีบี จางมีโฮ (รับบทโดย อีเอล) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของธนาคาร ก็ได้พบรายชื่อ และประวัติของผู้เข้ารอบ คือ คุณแม่คนดังในโซเชียล โอยูจิน (รับบทโดย พัคฮโยจู) ผู้ที่มีอดีตแสนเลวร้ายกับตน และเธอเผลอหลุดปากเรียกยูจินออกไปว่า อาชญากร เธอพยายามโทร.หาเพื่อพูดคุยเรื่องงาน แต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับสายในขณะเดียวกันนั้น โอยูจิน ก็กำลังโดนแม่ๆ ในกลุ่มผู้ปกครองลูกๆ ของโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรอังกฤษ เฮรินิตี้ และเพื่อนในโลกโซเชียลมีเดียคนอื่นๆ ทั้ง ซงจองอา (รับบทโดย จินซอยอน) คิมนายอง (รับบทโดย ชาเยรยอน) ฮวังจีเย (รับบทโดย อูจองวอน) และ จองซูบิน (รับบทโดย อีเจยอน) ต้อนให้จนมุม เพราะสงสัยว่ายูจินโกหกเพื่อให้ จีอูล (รับบทโดย โนฮายอน ) ลูกสาวคนโตได้รับบทนำในการแสดงละครของโรงเรียนเมื่อปีก่อน โดยที่ฮวังจีเย เป็นคนจับโป๊ะเรื่องนี้ได้เมื่อติดต่อไม่ได้ จางมีโฮ จึงใช้ที่อยู่ที่มี พาตัวเองไปปรากฏตัวต่อหน้ายูจินถึงที่อพาร์ตเมนต์สุดหรูกลางกรุงโซล ทำให้ยูจินกลัวว่าความลับในอดีตจะถูกเปิดโปง จึงเป็นฝ่ายโทร.ไปนัดพบ แล้วมอบกล่องใส่เงินเพื่อหวังปิดปากมีโฮแล้วลุกออกไปหน้าตาเฉยเมื่อเปิดออกดูเห็นเงินจำนวนมากในกล่อง ทำให้มีโฮโกรธมาก จึงนั่งแท็กซี่ตามไปที่อพาร์ตเมนต์สุดหรู ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ แม่ๆ ทั้ง 4 กำลังพากันบุกไปถามเอาความจริงจากยูจินเช่นเดียวกัน แต่สุดท้ายก็พากันถอยทัพกลับไปเพราะยูจินอ้างว่าไม่สบายยูจินพร้อมกับลูกๆ ทั้งสองคน จีอูล และ ฮายูล ยอมไปถ่ายรูปให้มีโฮ แต่กิจกรรมถูกยกเลิกกะทันหัน เพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างพักการถ่ายทำ ยูจินโทษว่าเป็นความผิดของมีโฮแม้ว่ายูจินจะให้ลูกถอนตัวจากบทนำในละครเวทีเรื่องสโนไวท์ โดยยอมเปลี่ยนเรื่องแสดง และเกลี่ยบทให้ลูกของแม่ๆ ทุกคนได้เล่น เท่าๆ กัน จนทุกอย่างคลี่คลาย แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นระหว่างการแสดงละคร ยูจินกับจีเยโต้เถียงกันอย่างรุนแรงโดยอ้างว่าเป็นความผิดลูกของจีเยที่ทำท่าเหมือนจะตีจีอูล และไม่มีใครยอมใครระหว่างนั้นยูจินก็รับข้อเสนอถ่ายโฆษณาของมีโฮ แต่การถ่ายทำก็ถูกยกเลิก เพราะเกิดอุบัติเหตุกับฮายูลลูกสาวคนเล็กในสตูดิโอที่ถ่ายทำ ยูจินตะโกนใส่หน้าว่ามีโฮจงใจทำร้ายลูกเธอเหมือนที่เคยทำเมื่อในอดีต พวกเธอเลยแตกแยกกันยิ่งกว่าเดิม มีโฮตั้งใจไปขอโทษยูจินที่บ้าน แต่กลับถูกไล่ตะเพิดออกมา และในวันต่อมา มีโฮก็ต้องตกตะลึงเมื่อผู้ช่วยของเธอนำข่าวในโซเชียลมาให้เธอดู “พบศพผู้หญิงพาดอยู่บนราวระเบียงอพาร์ตเมนต์หรูกลางกรุงโซล”ศพผู้หญิงคนนั้นคือ โอยูจิน ที่ตายพร้อมกับสามีทันตแพทย์ของเธอ!!!เรียบเรียงข้อมูลจาก : primevideo.com, soompi.com, hancinema.netภาพประกอบจาก : primevideo.com, soompi.com, hancinema.net