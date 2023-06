Scoop พิเศษ : 3 ซีรีส์ตัวตึงรอออนแอร์ของ “จางหลิงเฮ่อ” หวานใจในชีวิตจริง “ไป๋ลู่” นางเอก “จันทราอัสดง”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

กำลังฮอตสมเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่ค่ายกำลังปลุกปั้นสุดๆ สำหรับ ‘จางหลิงเฮ่อ’ นักแสดงหนุ่มหน้าหล่อเป๊ะ ที่กำลังมีผลงานรอออนแอร์อยู่เกือบ 10 เรื่องเลยทีเดียว โดยเหล่าแม่จีนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาผลงานของเขาอยู่บ้างจากผลงานเรื่องแรกที่ออกมาตกเหล่าแฟนๆ ได้ระนาวจากบทบาท ‘อ๋องฉี’ จากผลงาน ‘ซูฉือ ใต้เท้าสาวยอดนักสืบ’ (Maiden Holmes - 2020) แม้จะเป็นผลงานเรื่องแรก แต่ก็กวาดกระแสความปัง กลายเป็นที่จดจำของเหล่าคอซีรีส์จากนั้นเขาก็รับบทนำมาอีกหลายเรื่องติดๆ ไม่ว่าจะเป็น จังหวะหัวใจสปาร์ครัก (Sparkle love - 2020), รักปิ๊งไอ้ต้าวดิจิตอล (Love Crossed - 2021), เมื่อเธอมีฉัน และฉันมีเธอ (Flourish in Time - 2021) จนมาถึงบท ฉังเหิง เทพบุตรสงครามชุดขาว ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ‘ของรักของข้า’ (Love Between Fairy and Devil - 2022) ที่ทำให้เขากลายเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ขึ้นมาอีกครั้งแม้ผลงานในช่วงแรกของจางหลิงเฮ่อจะมีไม่มาก แต่ได้กระแสตอบรับดีมาโดยตลอด จึงไม่แปลกใจที่ค่ายต้นสังกัดของเขาจะหมายมั่นปั้นมือป้อนงานให้จางหลิงเฮ่ออย่างต่อเนื่อง จนมาถึงซีรีส์เรื่อง ‘เล่ห์รักวังคุนหนิง’ ที่ทำให้เขาได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่อย่าง ‘ไป๋ลู่’ และกลายเป็นการปลูกต้นรักนอกจอ จนทั้งคู่ออกมาสารภาพว่ากำลังเดตกันอยู่ ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโซเชียลจีนทั้งที่ ‘เห็นด้วย’ และ ‘ไม่เห็นด้วย’ด้วยกระแสนี่เองส่งให้ผลงานรอออนแอร์ของจางหลิงเฮ่อกลายเป็นที่จับตามองมากพอๆ กับข่าวคราวความรักของเขา ส่วนผลงานเรื่องไหนจะเป็นตัวตึงกันบ้าง เรามีอัปเดตมาให้ชมกันเบอร์ต้นๆ ที่พลาดไม่ได้ และใกล้จะออนแอร์เต็มที่ (หลายจากเลื่อนมาหลายรอบ) ก็ต้อง เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง ‘คุนหนิง’ ผลงานประพันธ์ของ ‘สือจิ้ง’ (Shi Jing) โดยได้ ‘จูรุ่ยปิน’ (Chu Yui Bun) เจ้าของผลงานสุดปังอย่าง สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of Dream – 2020) และ ทาสปีศาจ (The Blue Whisper - 2022) รับหน้าที่กำกับ นำแสดงโดย ‘ไป๋ลู่’ นางเอกจากผลงานสุดปัง อาทิ ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม (One and Only - 2021) และล่าสุดผลงานเรตติ้งถล่มทลาย จันทราอัสดง (Till The End of The Moon - 2023) มาประชันกับดาวรุ่ง ‘จางหลิงเฮ่อ’ และ ‘หวังซิงเยว่’ จาก ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส (Delicacies Destiny - 2022)เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023) ว่าด้วยเรื่องราวอดีตชาติเจียงเสวี่ยหนิง (ไป๋ลู่) ผู้ใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อพาตัวเองก้าวขึ้นเป็นราชินี แต่แล้วกลับถูกบังคับให้ฆ่าตัวตาย ปัจจุบันความฝันของเจียงเสวี่ยหนิง จึงต้องการเปลี่ยนแปลงโชคชะตา ประกาศไม่ขอเข้าวังอีกมีเพียงการอยู่ให้ห่างจากอำนาจและใช้ชีวิตของตนไปอย่างสงบแต่แล้วนางกลับต้องเข้าวังในฐานะนักเรียน และต้องมาเป็นลูกศิษย์ของบรมครู เซี่ยเวย (จางหลิงเฮ่อ) ในขณะที่เจียงเสวี่ยหนิงร่ำเรียนกับเซี่ยเวย นางได้วางแผนหยุดเหตุการณ์มงกุฎโลหิต และได้เข้าไปพัวพันกับแผนการลอบสังหารกษัตริย์แห่งผิงหนานโดยไม่ได้ตั้งใจ นำไปสู่แผนการที่ยิ่งใหญ่กว่า ทั้งสองจึงได้ร่วมมือกันเปิดโปงความจริงเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ไปพร้อมกับความผูกพันที่ค่อยๆ เริ่มต้นขึ้นระหว่างพวกเขาท่ามกลางรักสี่เส้าของชายสาม หญิงหนึ่ง งานนี้มีวอร์มตับเตรียมกระดาษซับน้ำตารอไว้ได้เลย โดยซีรีส์มีแผนเตรียมออนแอร์ทาง iQiyi Thailand เร็วๆ นี้ซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดรอประกาศวันออนแอร์ จากค่าย iQiyi ดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนเรื่อง Tiger X Crane : Record of The Demon Master มาสู่ซีรีส์แนวย้อนยุคลึกลับแฟนตาซี บอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยของ ‘หู่จือ’ (เจี่ยงหลง) เด็กกำพร้าผู้ร่าเริงและมองโลกในแง่ดี ที่บังเอิญกลืนไข่มุกสีแดง สมบัติแห่งดวงอาทิตย์ที่มีหยางมากที่สุด และได้พบเจอกับ ‘ฉีเสี่ยวเซวียน’ (จางหลิงเฮ่อ) ผู้เย็นชาและจริงจัง สองคู่หูผู้มีนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกลับจำใจต้องมาร่วมทางกันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก่อนพานพบเพื่อนจอมยุทธ์ ผ่านความเป็นความตาย จนบังเอิญค้นพบแผนอันยิ่งใหญ่ของสงคราม ระหว่างมนุษย์กับปีศาจ เมื่อความบ้าคลั่งของโลกมนุษย์และปีศาจ กำลังจะนำความหายนะมาสู่โลก พวกเขาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่พยายามถ่ายทอดความตื่นตาตื่นใจจากเนื้อหาในการ์ตูนออกมาเป็นซีรีส์ให้ได้มากที่สุดจากการระดมทีมนักแสดงหลักกว่า 70 ชีวิต ทีมงานกว่า 800 คน นักแสดงฉากบู๊กว่า 1,910 คน และนักแสดงสมทบกว่า 9 พันคน ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบฉาก และการดีไซน์เทคนิคการถ่ายทำที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฉากกว่า 150 ฉาก, อุปกรณ์ประกอบฉากกว่า 11,000 ชิ้น, เสื้อผ้ากว่า 2,000 ชิ้น ภายใต้การกำกับของ ‘กัวหู่’ ผู้กำกับฝีมือดีเจ้าของผลงาน ‘อวลกลิ่นละอองรัก’ (Immortal samsara - 2022)โปรดักชั่นแน่นแค่ไหน มีภาพเบื้องหลังมาฝากเป็นผลงานอีกเรื่องของจางหลิงเฮ่อที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ จากค่าย iQiyi อีกเช่นกัน ด้วยพล็อตเรื่องที่แตกต่างจากที่เขาเคยได้รับ อีกทั้งการได้มาร่วมงานกับผู้กำกับมากฝีมือชื่อกระฉ่อนอย่าง ‘กั๋วจิ้งหมิง’ ที่มารับหน้าที่เขียนบท กำกับ และเลือกนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้ประเด็นหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมาก เพราะผู้กำกับอย่างกั๋วจิ้งหมิงถึงกับให้สัมภาษณ์ในสื่อจีนว่า เขาคาดหวังในตัวซีรีส์เรื่องนี้อย่างมาก โดยเขามั่นใจว่าการเลือกพระนางดาวรุ่งที่กำลังฮอตสุดๆ ในเวลานี้อย่าง ‘จางหลิงเฮ่อ’ และ ‘อวี๋ซูซิน’ ซึ่งมีเคมีดีมากจากที่พวกเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วจาก ‘ของรักของข้า’ (Love Between Fairy and Devil - 2022) บวกกับพล็อตแนวใหม่ๆ ในการนำเสนอจะเอามาประชันกับซีรีส์ระดับแม่เหล็กอย่าง ‘ปฐพีไร้พ่าย’ (The Legend of Shen Li - 2023) ซีรีส์ระดับท็อปฟอร์มของค่าย Tencent ที่ได้พระนางตัวพ่อตัวแม่อย่าง ‘จ้าวลี่อิง’ ประกบคู่กับ ‘หลินเกิงซิน’ ซึ่งคาดว่าจะออนแอร์ในปี 2023 นี้ ได้อย่างแน่นอน (โอ้ว…ออกตัวแรงส์)My Journey to You (2023) มีการปิดกล้องอย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่ยังรอเวลาประกาศออนแอร์อย่างเป็นทางการ และยังไม่ได้ปล่อยรายละเอียดอย่างเป็นทางการมากนัก มีเพียงการปล่อยพล็อตสั้นๆ ไว้ในโซเชียล ว่าเป็นซีรีส์แนวพีเรียดย้อนยุคชิงไหวชิงพริบ ว่าด้วยเรื่องราวของกงจื่ออวี่ (จางหลิงเฮ่อ) ลูกชายจอมกบฏ ผู้สูญเสียพ่อและน้องชายของเขาในชั่วข้ามคืน ด้วยสถานการณ์บีบบังคับทำให้เขาต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวในสภาพจำยอม โดยมีสายลับอวิ๋นเหวยซาน (อวี๋ซูซิน) แทรกแซงเข้ามาในชีวิตของเขาเพื่อเข้ามาสืบหาอะไรบางอย่าง แต่กลับกลายมาตกหลุมรักกงจื่ออวี่ ทำให้เธอต้องเลือกระหว่างภารกิจ อิสรภาพ และความรักงานนี้ก็ต้องรอติดตามชมว่าจะปั๊วะปัง สมดังที่ผู้กำกับการันตีไว้แค่ไหน คิดว่าไม่นานเกินรอSoftlenshttps://mydramalist.com/https://mgronline.com/drama/detail/9660000046593https://www.facebook.com/ZhanglingheThailand